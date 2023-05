Dịp lễ 30/4-1/5, cả nước đón hơn 7,3 lượt khách nội địa và quốc tế

VietTimes – Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước đã đón hơn 300.000 khách quốc tế, phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó 3,2 triệu lượt khách có lưu trú.

Bên cạnh đó, công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 60%, những ngày cao điểm đạt hơn 70%, một số khu vực số phòng đạt tỉ lệ lấp đầy 95-100%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 24.000 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Du lịch, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, các doanh nghiệp lữ hành và các hãng hàng không đã chủ động giới thiệu các sản phẩm kích cầu hấp dẫn, phù hợp xu hướng và tâm lý của du khách. Bên cạnh đó, với những chính sách ưu đãi, giảm giá, cùng nhiều sản phẩm mới được đưa ra trong dịp nghỉ lễ đã thu hút lượng lớn du khách đặt tour, vé máy bay…

Đặc biệt, sản phẩm du lịch đường biển được du khách quốc tế ưa chuộng, lựa chọn cao. Các đơn vị đón lượng lớn du khách đường biển gồm: Saigontourist đã đón liên tục 10 đoàn khách quốc tế đến Việt Nam với hơn 5.000 du khách từ Đức, Pháp và các nước châu Á để tham gia tour du thuyền xuyên vịnh; Vietravel đã phục vụ hơn 10.000 lượt khách quốc tế, chiếm 50% số lượng khách phục vụ trong kỳ nghỉ lễ, sản phẩm chủ đạo được lựa chọn là tour biển, tour du thuyền dài ngày;…

Lượng khách đặt tour đi nước ngoài cũng tăng mạnh, đạt tỉ lệ lấp đầy hơn 90%, thậm chí có tour đã hết chỗ như Thái Lan, Hàn Quốc, Bali (Indonesia),…

Tuy vậy, một số đường bay du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vẫn vắng khách, mặc dù giá vé tại một số chặng bay đã giảm nhẹ khoảng 10-15% so với trước đó. Cụ thể, đường bay Hà Nội vào ngày 28/4 đi các điểm du lịch như Cam Ranh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, tỉ lệ đặt chỗ chỉ dao động từ 65% đến 77%.

Trong khi đó, các đường bay đi các điểm như Đồng Hới, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo, Rạch Giá, có tỉ lệ đặt chỗ trên 90%; các đường bay đi Huế, Pleiku, Cần Thơ có tỉ lệ đặt chỗ trên 80%.

Cũng theo Tổng cục Du lịch, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, nhiều địa phương đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, với lượng khách tăng đáng kể.



Trong đó, Thanh Hóa trở thành địa phương dẫn đầu về tổng lượt khách trong đợt nghỉ lễ với hơn 1,190 triệu lượt (tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng thu du lịch đạt khoảng 2.865 tỉ đồng, tăng 48,3% so với cùng kỳ 2022.

Tiếp đến là Cần Thơ với 982.000 lượt khách, trong đó có khoảng 1.800 lượt khách quốc tế, còn lại là khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 523 tỉ đồng.

TP HCM phục vụ 950.000 lượt khách (tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, khoảng 48.000 lượt khách quốc tế, công suất phòng trung bình đạt 70-75%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.130 tỉ đồng (tăng 94,4% so với cùng kỳ năm trước).

Nghệ An đón khoảng 780.000 lượt khách (bằng 110% so với năm 2022, trong đó khách lưu trú đạt 330.000 lượt). Công suất phòng bình quân đạt 80-85%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.500 tỉ đồng.

TP Hà Nội phục vụ 719.000 lượt khách (bao gồm 69.500 lượt khách quốc tế và 650.000 lượt khách nội địa), công suất phòng trung bình đạt khoảng 58,4%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.400 tỉ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón khoảng 499.730 lượt khách (tăng 46,1% so với năm 2022), trong đó khách quốc tế là 11.834 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 633,69 tỉ đồng. Công suất phòng trung bình đạt 75-80%.

Đà Nẵng phục vụ khoảng 321.623 lượt khách du lịch (tăng 26,6% so với năm 2022), trong đó có khoảng 34.800 lượt khách quốc tế, công suất phòng trung bình đạt 70-75%.

Quảng Nam phục vụ khoảng 245.000 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khách quốc tế đạt 119.700 lượt, khách nội địa đạt 125.300 lượt. Công suất sử dụng phòng đạt khoảng 85-95%.

Thừa Thiên Huế đón 99.000 lượt khách (tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có khoảng 36.300 lượt khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với cùng kỳ 2022. Công suất phòng trung bình đạt 85%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 153 tỉ đồng (tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái).