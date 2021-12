Định danh 4 nhà đầu tư sẵn sàng "chồng" đủ 1,6 tỉ USD mua đất Thủ Thiêm

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Tp. HCM) vừa tổ chức bán đấu giá 4 khu đất mang ký hiệu 3-5; 3-8; 3-9 và 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức. Các khu đất này đều có thời hạn sử dụng đất 50 năm, người mua căn hộ sẽ được giao đất ổn định lâu dài.

Có tới hàng chục ‘đại gia’ bất động sản tham dự buổi đấu giá. Trong đó, nhiều cái tên nổi bật được truyền thông ghi nhận như: CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt, CTCP Tập đoàn địa ốc Cát Tường, Công ty TNHH Đầu tư Bắc Thủ Thiêm, Công ty TNHH Capital Land Vista, CTCP Capital One Financial, CTCP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An, CTCP Đầu tư bất động sản Đồng Tiến…

Đáng chú ý, buổi đấu giá còn có sự xuất hiện của ông Trần Quý Thanh – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ông Thanh được cho là đã tham dự cả 4 phiên đấu giá. Dù nhiều tiền, nhưng có lẽ, nhà Tân Hiệp Phát cũng phải tay trắng ra về.

Kỷ lục 2,4 tỉ đồng/m2 đất Thủ Thiêm

Sau 130 lượt trả giá của 21 đơn vị tham gia, CTCP Dream Republic đã trúng đấu giá khu đất ký hiệu 3-5, rộng 6.446m2 với mức giá trúng là 3.820 tỉ đồng – cao gấp 6,6 lần giá khởi điểm.

Khu đất ký hiệu 3-8, diện tích 8.568,1 m2, được bán thành công với mức giá 4.000 tỉ, cao gấp 4 lần giá khởi điểm (1.018,5 tỉ đồng). Trải qua 67 lượt trả giá kịch tính, CTCP Sheen Mega đã vượt qua 5 đơn vị khác để trở thành nhà đầu tư trúng đấu giá.

Khu đất ký hiệu 3-9, diện tích 728,6 m2, được bán thành công với mức giá 5.026 tỉ đồng – tương đương 1 tỉ đồng/m2 và cao hơn 6,9 lần giá khởi điểm. Theo VNExpress, nhà đầu tư trúng giá lô đất này là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh, song cũng có nguồn tin cho rằng Công ty TNHH Thương mại Bình Minh (trụ sở Hà Nội) mới là nhà đầu tư trúng đấu giá (Công ty Bình Minh).

Mức giá kỷ lục 2,4 tỉ đồng/m2 đất Thủ Thiêm được xác lập ở phiên đấu giá lô đất ký hiệu 3-12. Đây cũng là khu đất có diện tích lớn nhất trong buổi đấu giá, với quy mô lên tới 10.059 m2, giá khởi điểm 2.942,2 tỉ đồng. Trúng đấu giá là Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt với số tiền 24.500 tỉ đồng.

Tổng cộng, giá trị trúng đấu giá của 4 khu đất kể trên lên tới 37.346 tỉ đồng, cao gấp 7 lần giá khởi điểm.

Định danh 4 nhà đầu tư trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Ngoại trừ công ty Bình Minh chưa xác định rõ danh tính, tìm hiểu của VietTimes cho thấy, các đơn vị trúng đấu giá còn lại đều có mối liên hệ với các tập đoàn bất động sản danh tiếng trong nước.

Thành lập vào tháng 10/2017, CTCP Dream Republic (Dream Republic) ban đầu có quy mô vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Trong đó, Tổng giám đốc Trần Thị Mộng Linh (SN 1979) là cổ đông lớn nhất, góp120 tỉ đồng, sở hữu 40% vốn điều lệ. Các ông Đặng Minh Thắng (SN 1985) và Trương Ích Quốc (SN 1979) chia đều số cổ phần còn lại.

Ít ngày sau khi đi vào hoạt động, Dream Republic dành tới 290 tỉ đồng, tương đương 96,67% vốn điều lệ công ty, thành lập Công ty TNHH Speed Pro (Speed Pro). Pháp nhân này cũng do bà Trần Thị Mộng Linh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ông Đặng Minh Thắng, theo tìm hiểu của VietTimes, có mối liên hệ tới một tập đoàn địa ốc danh tiếng khu vực phía Nam. Ông Thắng hiện là người đại diện của một loạt pháp nhân như: Công ty TNHH Đầu tư City Link, CTCP Công nghệ Innoware, CTCP Đầu tư City Field, CTCP Dịch vụ Supreme Performance, và Công ty TNHH Kết nối sáng tạo Weedoo.

CTCP Sheen Mega được thành lập vào tháng 11/2019, với quy mô vốn điều lệ nửa nghìn tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Nguyễn Thị Huyền (góp 325 tỉ đồng, tương đương 65% VĐL), ông Nguyễn Ngọc Hiếu (góp 125 tỉ đồng, chiếm 25% VĐL) và bà Đặng Thị Hồng Hạnh (góp 50 tỉ đồng, sở hữu 10% VĐL).

Sinh năm 1985, bà Nguyễn Thị Huyền còn là một trong 3 cổ đông sáng lập của CTCP Xây dựng Đắc Vạn Hưng (Đắc Vạn Hưng). Doanh nghiệp này cũng có mối liên hệ tới tập đoàn địa ốc mà VietTimes vừa nêu.

Trong khi đó, Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt – Thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh – không phải là cái tên xa lạ với giới đầu tư./.