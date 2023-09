Đánh giá chi tiết iPhone 15 Pro Max: Những nâng cấp đáng giá so với phiên bản tiền nhiệm

Mới đây, Apple đã cho ra mắt dòng iPhone 15 mới nhất của hãng trong một sự kiễn diễn ra vào đêm 12/9. Sự kiện được đông đảo cộng đồng yêu công nghệ theo dõi và quan tâm. Cụ thể dòng iPhone 15 sẽ có 4 phiên bản: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Như thường lệ, đa số người dùng quan tâm đến phiên bản iPhone 15 Pro Max hơn cả vì nó hội tụ tất cả những công nghệ mới nhất.

Một điểm đổi mới trên iPhone 15 Pro Max khiến người dùng thích thú đó chính là việc Apple trang bị cho mẫu máy này khung viền titan thay vì khung viền thép không gỉ như trên phiên bản tiền nhiệm. Thay đổi này giúp cho chiếc iPhone 15 Pro Max giảm trọng lượng, đem đến cảm giác cầm nắm tốt hơn cho người dùng.

Một thay đổi khác hoàn toàn so với các phiên bản iPhone thế hệ trước đó chính là nút Action. iPhone 15 Pro Max đã loại bỏ hoàn toàn cần gạt im lặng thường thấy trên các mẫu iPhone thế hệ trước, thay vào đó là nút Action. Người dùng có thể gán đa dạng các tính năng lên nút Action thay vì chỉ dùng nó để bật/tắt chế độ im lặng.

Viền trên iPhone 15 Pro Max được Apple bo tròn (Ảnh: Tech Radar)

Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất trên iPhone 15 Pro Max nói riêng và dòng iPhone 15 nói chung đó chính là việc Apple đã thay thế cổng sạc lightning bằng cổng USB-C. Đây là một thay đổi gây ra nhiều nhận xét trái chiều nhất, nhiều người tỏ ra hứng thú vì giờ đây họ sẽ có thể sạc hầu hết các thiết bị của Apple với chỉ một dây cap sạc. Tuy nhiên có nhiều người lại tỏ ra thất vọng vì họ sẽ phải vứt đi những sợi cáp lightning đang sử dụng.

Đương nhiên, nếu iPhone 15 Pro Max chỉ có những thay đổi như đã đề cập ở trên thì đây sẽ là một chiếc điện thoại đáng thất vọng. Tuy nhiên, đây là một chiếc điện thoại mạnh hơn đáng kể so với iPhone 14 Pro Max, với chip A17 Pro hoàn toàn mới của Apple. Với chip A17 Pro, Apple sẽ đem đến cho người dùng trải nghiệm chơi game đỉnh cao trên iPhone 15 Pro Max.

Thiết kế cụm camera không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng Apple đã nâng cấp cụm camera này lên một tầm cao mới khi đem đến cho người dùng khả năng zoom quang lên tới 5x.

Mặc dù Apple dường như đã sử dụng cảm biến camera chính 48MP tương tự như trên Pro Max năm ngoái, nhưng về cơ bản, hãng đã xây dựng lại hệ thống xử lý hình ảnh của mình.

Giá bán

Sẽ không hoàn toàn chính xác khi nói rằng Apple đã tăng giá iPhone 15 Pro Max vì công ty đã loại bỏ đi phiên bản 128GB trên mẫu điện thoại này. iPhone 15 Pro Max sẽ bắt đầu với phiên bản 256 GB với mức giá 1.119 USD. Điều này làm cho iPhone 15 Pro Max có giá cả phải chăng hơn một chút (không kém gì so với Samsung Galaxy S23 Ultra có cấu hình tương tự).

Theo đánh giá của đa số người dùng, 256GB thực sự nên là dung lượng lưu trữ cơ bản trên tất cả các điện thoại thông minh hiện nay, đặc biệt là khi các hãng điện thoại đều hướng tới mục tiêu cao hơn cho độ phân giải ảnh và video.

Nếu bạn là người dùng lưu trữ nhiều ảnh và video, bạn có thể lựa chọn phiên bản 1TB với mức giá 1.599 USD. Điểm đáng thất vọng trên iPhone 15 Pro Max đến từ dung lượng RAM. Trong khi Samsung Galaxy S23 Ultra tăng mức RAM lên 12GB với các phiên bản có dung lượng bộ nhớ 512Gb trở lên thì iPhone 15 Pro Max dường như vẫn duy trì mức 8GB ở tất cả các phiên bản.

Thiết kế

IPhone 15 Pro Max nhẹ hơn, đem đến cảm giác cầm nắm thoải mái hơn so với phiên bản tiền nhiệm (Ảnh: Tech Radar)

Như đã đề cập ở trên iPhone 15 Pro Max năm nay đã chuyển sang sử dụng khung viền titan. Ngoài việc đem đến cho máy một bộ khung chắc chắn hơn, thì khung viền titan còn giúp cho mẫu máy này giảm đi trọng lượng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.

Tuy nhiên, Apple đã thực hiện một số thay đổi khác mang lại cho điện thoại một diện mạo và cảm giác mới ngoài việc thay đổi lớp kim loại bên ngoài. Đầu tiên phải kể đến việc Apple đã vát tròn các cạnh của iPhone 15 Pro Max. Sẽ rất khó để nhận thấy sự thay đổi này nếu bạn chỉ nhìn thoáng qua mẫu máy, nhưng khi cầm chiếc điện thoại trên tay, iPhone 15 Pro Max sẽ đem đến cảm giác cầm nắm thoải mái hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Các đường viền màn hình cũng được thiết kế mỏng hơn đôi chút.

Phần cạnh bên của iPhone 15 Pro Max gần như giống với iPhone 14 Pro Max (Ảnh: Tech radar)

Điện thoại cho cảm giác khác biệt vì kích thước và trọng lượng khác nhau. Trong khi iPhone 14 Pro Max là 77,6 x 160,7 x 7,85mm thì iPhone 15 Pro Max là 76,7 x 159,9 x 8,25mm. iPhone 15 Pro Max dày hơn gần một milimet so với iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên nhờ việc được trang bị khung viền bằng titan nên iPhone 15 Pro Max nhẹ hơn 19 gram so với iPhone 14 Pro Max (221g so với 240g). Đó là một sự khác biệt đáng chú ý.

Một thay đổi thiết kế lớn khác là việc Apple đã loại bỏ cổng Lightning và thay bằng cổng USB-C mới. Cổng USB-C sẽ lớn hơn một chút so với cổng Lightning. USB-C đem đến cho người dùng khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao 10Gbps (dây cáp được tặng kèm khi mua iPhone 15 Pro Max không phải là cáp tốc độ cao).

Thân máy được bao phủ ở mặt trước và mặt sau bằng thứ mà Apple gọi là "vật liệu làm từ kính cường lực", và ở mặt trước cũng được phủ lớp bảo vệ Ceramic. iPhone 15 Pro Max cũng được trang bị khả năng chống nước IP 68. Theo như những gì Apple công bố, máy có thể “tồn tại” dưới nước trong 30 phút.

Apple vẫn giữ nguyên phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng vật lý như trên các phiên bản trước. Tuy nhiên hãng đã loại bỏ đi cần gạt bật/tắt chế độ im lặng và thay vào đó bằng nút Action mới. Thay đổi này chỉ xuất hiện trên phiên bản iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Thay vì một công tắc đơn chức năng, nút Action mới sẽ cho phép người dùng gán đa dạng chức năng hơn, qua đó nâng cao trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Ở chế độ mặc định, nút Action cho phép người dùng bật/tắt chế độ im lặng. Bạn hoàn toàn có thể để nguyên chế độ mặc định trên nút Action, nhưng nếu làm vậy thì bạn đã bỏ lỡ đi các tiện ích ẩn trên phím chức năng mới này. Bạn có thể gán chế độ lấy nét ưa thích, bật và tắt đèn pin, tạo nhanh bản ghi âm, biến điện thoại của bạn thành kính lúp kỹ thuật số, chạy Phím tắt yêu thích của bạn, cung cấp quyền truy cập tức thì vào khả năng truy cập các tính năng, khởi chạy camera v.v.

Nhược điểm duy nhất của nút Action là nếu bạn có thói quen chụp nhiều ảnh màn hình bằng cách nhấn đồng thời nút nguồn và tăng âm lượng, bạn có thể vô tình nhấn nhầm vào nút Action.

Nhìn chung, iPhone 15 Pro Max vẫn giữ được những điểm tốt của phiên bản tiền nhiệm đồng thời nhận được các cải tiến về mặt công thái học, khung máy nhẹ hơn với các cạnh được bo tròn mượt mà.

Màn hình

Độ sáng màn hình lên đến 2.000 nit là điểm nhấn trên iPhone 15 Pro Max (Ảnh: Tech Radar)

Nếu bạn thích màn hình 6,7 inch trên iPhone 14 Pro Max thì có thể bạn sẽ thích màn hình của iPhone 15 Pro Max hơn một chút.

Apple đã loại bỏ từng milimet viền đen xung quanh màn hình OLED Super Retina XDR để làm cho nó có vẻ lớn hơn (điều này cũng khiến Dynamic Island trông nhỏ hơn).

Trải nghiệm giải trí tuyệt vời trên màn hình 6.7 inch của iPhone 15 Pro Max (Ảnh: Tech Radar)

Màn hình trên iPhone 15 Pro Max vẫn rất tuyệt vời, với độ sáng tối đa 2000 nits giúp người dùng không gặp phải bất kỳ một khó khăn nào khi sử dụng máy ở ngoài trời. Ngoài ra, khả năng giảm tần số quét màn hình xuống 1Hz khi cần sẽ giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời lượng pin trên iPhone 15 Pro Max.

Một số người dùng khá thất vọng khi Apple không không thể bổ sung hỗ trợ Apple Pencil cho điện thoại thông minh lớn nhất và tốt nhất của mình Về cơ bản, những gì bạn có trên iPhone 15 Pro Max là công nghệ màn hình đỉnh cao của Apple và hiện được hỗ trợ bởi một số chức năng iOS 17 mới tuyệt vời.

Camera

Cụm camera sau trên iPhone 15 Pro Max (Ảnh: Tech Radar)

Tạm bỏ qua khả năng zoom quang 5x tạo nên sự khác biệt của iPhone 15 Pro Max, hãy đi vào đánh giá cảm biến camera 48MP của máy. Nó không giống với những gì đã được giới thiệu trên iPhone 14 Pro Max (hoặc iPhone 15 mới). Cảm biến camera trên iPhone 15 Pro Max có phần lớn hơn, được cho là IMX903 do Sony sản xuất.

Mọi hình ảnh được chụp bằng iPhone 15 Pro Max đều được hiển thị ở độ phân giải 24MP. Đó là độ phân giải mới dành cho iPhone và Apple quản lý nó bằng cách gộp pixel dữ liệu có giá trị 48 megapixel thành ảnh tĩnh 12 megapixel tốt nhất có thể và sau đó kết hợp dữ liệu đó với đầy đủ chi tiết của cảm biến 48MP. Nhược điểm duy nhất là hình ảnh 24MP sẽ lớn hơn ảnh tĩnh 12MP (khoảng một megabyte). Apple giảm thiểu dung lượng lưu trữ của ảnh chụp đi một chút bằng cách tự động lưu trữ ảnh ở định dạng HEIF. Bạn cũng có thể chụp ở định dạng RAW 48MP để có thể dễ dàng chỉnh sửa hình ảnh.

Hình ảnh thu được trên iPhone 15 Pro Max thực sự bắt mắt. Màu sắc sáng hơn và ngoại trừ bầu trời có thể quá xanh (có thể là do việc sử dụng HDR thông minh nhiều hơn), độ chính xác và chi tiết của ảnh chụp trên iPhone 15 Pro Max là không phải bàn cãi. Ngay cả khi so sánh trực tiếp với Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max đã giành chiến thắng. Những bức ảnh chụp hoa cho màu sắc hoàn hảo với độ sắc nét đáng kinh ngạc. Khả năng chụp macro cũng nhỉnh hơn đôi chút so với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Apple đã trang bị cho chiếc iPhone này nhiều công cụ chụp ảnh chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Đặc biệt, giờ đây bạn có thể lựa chọn tiêu cự giống máy ảnh vật lý, từ 13mm đến 24mm, 28mm, 35mm, 48mm và 120mm để zoom 5x. Bạn có thể thay đổi tiêu cự bằng cách giữ nhấn và giữ màn hình.

Tuy nhiên đối với đại đa số người dùng phổ thông, khả năng zoom 5x là không thực sự cần thiết. Không phải ai cũng biết chỉnh và hiểu về các thông số về tiêu cự, trừ khi bạn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Hoạt động cùng với chức năng thu phóng đó là tính năng ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến 3D mới, giúp chống rung tốt hơn khi chụp ảnh vào quay video, đặc biệt là khi người dùng thực hiện những thước phim sử dụng khả năng zoom kỹ thuật số của máy.

Toàn bộ dòng iPhone 15 về cơ bản sẽ cải tiến khả năng chụp ảnh chân dung. Vẫn có một chế độ chụp ảnh chân dung riêng biết, nhưng trên iPhone 15 Pro Max, bạn không cần phải chọn chế độ đó nữa. Miễn là camera của iPhone 15 Pro Max có thể ghi lại thông tin độ sâu, bạn có thể biến hầu hết mọi bức ảnh thành ảnh chân dung sau khi chụp, ngay cả khi nó được chụp bằng camera chính.

Bạn có thể biết liệu máy ảnh có nhận biết được độ sau trường ảnh trong khi chụp bằng dòng chữ “Portrait f” nhỏ xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. Bạn có thể nhấn vào nó rồi chọn Chân dung (Bật hoặc Tắt) để xem ảnh sẽ trông như thế nào ở chế độ dọc. Tính năng này không phải lúc nào cũng có thể hoạt động vì nếu camera không nhận biết được chủ thể trong bức ảnh thì bạn không thể thay đổi ảnh sang chế độ chân dung.

Tuy nhiên, theo như chia sẻ của một số reviewer, hầu hết các bức ảnh đều có thể được chuyển đổi sang ảnh chân dung. Giống như ảnh chụp ở Chế độ chân dung truyền thống, bạn có thể tùy chọn độ sâu trường ảnh. Chưa dừng lại ở đó, giờ đây bạn còn có thể nhấn vào các chủ thể khác nhau trong những bức ảnh đã chụp để thay đổi điểm lấy nét.

Chế độ chụp chân dung trên iPhone 15 Pro Max đã có một nâng lớn khi Apple cung cấp tính năng Photonic Engine cho người dùng. Tính năng này giúp những bức ảnh chụp chân dung trông chân thực hơn bao giờ hết.

Apple đã có một số bước nhảy vọt trong việc chụp ảnh thiếu sáng và ban đêm. Các ISP (bộ xử lý tín hiệu hình ảnh) của iPhone 15 Pro Max thu thập nhiều ánh sáng hơn và tận dụng ánh sáng tốt hơn ngay cả trong những điều kiện chụp ảnh thiếu sáng nhất. Nó không tốt hơn nhiều so với những gì bạn nhận được với Samsung Galaxy S23 Ultra, nhưng nhìn chung nó đã ngang bằng với đối thủ.

iPhone vẫn là một công cụ quay video tuyệt vời, với nhiều tùy chọn ống kính, chế độ Action tự động chọn chủ thể và xóa phông giúp người dùng tạo ra những thước phim điện ảnh. iPhone 15 Pro Max cũng cho phép thay đổi điểm lấy nét sau khi quay video.

iPhone 15 Pro Max có thể quay ở chất lượng tối đa là 4K 60fps ProRes. Apple vẫn chưa cung cấp cho iPhone khả năng quay video 8K. Tuy nhiên điều này là không quá quan trọng vì ở trên thị trường thời điểm hiện tại cũng có rất ít sản phẩm trang bị màn hình 8K.

Apple hiểu người tiêu dùng của mình hơn hầu hết mọi người và đang cẩn thận với những gì họ giới thiệu cho người dùng iPhone. Đó là một sự cân bằng tinh tế. Cuối cùng, Apple đã thành công và bằng chứng thực sự là chất lượng hình ảnh tuyệt vời, điều này sẽ khiến bất kỳ hãng smartphone đối thủ cũng phải cảm thấy ghen tị.

Hiệu năng

Hiệu năng tuyệt vời giúp người dùng có thể chơi các tựa game console như Resident Evil: Village trên iPhone 15 Pro Max (Ảnh: Tech Radar)

Kể từ khi Apple ra mắt Apple silicon, họ đã vượt qua các ranh giới của những gì có thể, với hệ thống trên chip (SoC) trong máy tính xách tay, máy tính để bàn và thiết bị di động dường như đánh bại hoàn toàn mọi đối thủ trên thị trường.

Chip A17 Pro là một bước nhảy vọt so với A16 Bionic trong iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 và iPhone 15 Plus. So với A16 Bionic, A17 Pro được xây dựng trên quy trình 3nm thậm chí còn nhỏ hơn, giúp cải thiện hiệu quả (chẳng hạn như thời lượng pin), với CPU nhanh hơn 10% và GPU sáu lõi.

Kết quả trên Geekbench 6 của iPhone 15 Pro Max cho thấy sự vượt trội của chip A17 Pro. Bài kiểm tra cho thấy A17 Pro đang chạy ở tốc độ xung nhịp 3,78GHz, so với 3,46GHz của A16 Bionic và 3,36GHz của Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 bên trong Samsung Galaxy S23 Ultra.

Một trong những trải nghiệm được hứa hẹn trên iPhone 15 Pro Max là khả năng chơi các tựa game chất lượng cao như trên các dòng máy consle. Một số người dùng đã hoài nghi về điều mà Apple quảng cáo trong ngày ra mắt. Tuy nhiên mọi hoài nghi đã dần tan biến khi người dùng thực sự trải nghiệm nó.

Tựa game Resident Evil: Village đã có thể chơi trên iPhone 15 Pro Max. Một số reviewer cho biết, trải nghiệm chơi tựa game này trên iPhone 15 Pro Max là rất tuyệt vời. Tuy nhiên các nút bấm sẽ chiếm phần lớn màn hình 6,7 inch của chiếc điện thoại. Vì vậy nếu muốn có một trải nghiệm trọn vẹn nhất khi chơi các tựa game này trên iPhone 15 Pro Max, bạn cần phải kết nối tay cầm với điện thoại thông qua Bluetooth.

Ngoài khả năng chơi game, khả năng phản hồi của iPhone 15 Pro Max cũng thực sự tuyệt vời. Người dùng có thể chỉnh sửa các clip có độ phân giải 4K 60fps một cách dễ dàng trên iMovie mà không xuất hiện bất kỳ tình trạng giật lag nào.

Giống như mẫu iPhone 14 Pro Max được bán tại thị trường Mỹ năm ngoái, iPhone 15 Pro Max tại thị trường này cũng sẽ chỉ được trang bị eSIM. Việc chuyển số điện thoại của bạn từ điện thoại hiện có sang các biến thể eSIM mới này cực kỳ dễ dàng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn không còn có thể dễ dàng đổi thẻ SIM nếu không có sự trợ giúp và hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ.

iPhone 15 Pro Max hỗ trợ 5G. Tuy nhiên trải nghiệm 5G của bạn sẽ phụ thuộc phần lớn vào khoảng cách giữa các tháp di động và số lượng người đang chia sẻ chúng.

Đây cũng là iPhone Wi-Fi 6E đầu tiên của Apple, đây là một tin vui nếu bạn có bộ định tuyến Wi-Fi 6E ở nhà hoặc văn phòng. Trong các bài thử nghiệm, iPhone 15 Pro Max có tốc độ tải xuống và tải lên nhanh hơn so với iPhone 15 hỗ trợ WiFi 6 và iPhone 14 Pro.

Ngoài ra còn có một chip băng tần siêu rộng mới (trên tất cả các mẫu iPhone 15) sẽ giúp tìm kiếm chính xác không chỉ đồ Apple của bạn mà cả những người bạn khác đang sử dụng iPhone.

Phần mềm

Tính năng StandBy trên iOS 17 giúp biên chiếc iPhone 15 Pro Max của bạn thành một chiếc đồng hồ để bàn thông minh (Ảnh: Tech Radar)

Nhìn chung, iOS 17 sẽ được cài đặt sẵn trên iPhone 15 Pro Max mới của bạn là một bản cập nhật tương đối nhẹ cho nền tảng vốn đã rất phong phú.

Tính năng StandBy biến iPhone 15 Pro Max thành một trong những chiếc đồng hồ thông minh để bàn tốt nhất. Contact Posters mới là một trong những tính năng mới thực sự thú vị khi cho phép người dùng chỉnh sửa và trang trí ảnh hồ sơ liên hệ của mình. Tính năng Name Drop cũng rất thú vị, tính năng này sử dụng AirDrop để chia sẻ ngay thông tin liên hệ với một chiếc iPhone khác được đặt bên cạnh. Apple cũng đã tích hợp tính năng gửi biểu tượng bằng cử chỉ ở trên các cuộc gọi FaceTime.

Pin

Cổng sạc USB-C mới trên iPhone 15 Pro Max (Ảnh: Tech Radar)

Dung lượng pin trên iPhone 15 Pro Max gần như tương đồng so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, dung lượng pin chỉ là một phần của câu chuyện. Việc chiếc điện thoại có thời lượng sử dụng lâu hay không còn phụ thuộc vào hiệu suất của bộ xử lý để quản lý mức tiêu thụ pin.

Tất cả những điều này đều được thực hiện tốt trên iPhone 15 Pro Max. Theo một số reviewer, máy có thời lượng sử dụng hỗn hợp lên tới 28 tiếng. Thời lượng pin sẽ tăng/giảm tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người dùng.

Apple cho biết, iPhone 15 Pro Max có thể sạc từ 0-50% chỉ trong vòng 30 phút với cáp sạc USB-C 20W. iPhone 15 Pro Max cũng hỗ trợ Qi và sạc MagSafe.

Có nên mua iPhone 15 Pro Max không?

Nên mua iPhone 15 Pro Max nếu:

Nếu bạn là người dùng ưa thích mẫu điện thoại có màn hình lớn và muốn nhận được cụm camera tốt nhất của Apple ở thời điểm hiện tại.

Màn hình Super Retina XDR 6,7 inch của Apple là một trong những màn hình tốt nhất trong ngành kinh doanh điện thoại thông minh. Nó mượt mà, linh hoạt (nhờ màn hình ProMotion 1Hz đến 120Hz).

Chất lượng ảnh mà cảm biến chính 48MP của điện thoại tạo ra là một chuẩn mực mới cho chụp ảnh trên điện thoại thông minh.

Không nên mua iPhone 15 Pro Max nếu:

Nếu bạn không có một hầu bao quá dư dả thì bạn nên chọn iPhone 15 hoặc iPhone 14 Pro thay vì iPhone 15 Pro Max.

Nếu bạn muốn khả năng zoom tốt hơn, hãy lựa chọn dòng sản phẩm Galaxy S23 Ultra của Samsung thay vì iPhone 15 Pro Max.

Nếu bạn là một người yêu thích những mẫu smartphone tích hợp sạc nhanh thì iPhone 15 Pro Max không phải mẫu điện thoại dành cho bạn. Mặc dù iPhone 15 Pro Max cung cấp cho bạn một thời lượng sử dụng tuyệt vời, nhưng nếu xét về khả năng sạc nhanh thì mẫu máy này vẫn thua kém nhiều đối thủ khác ở trên thị trường.

