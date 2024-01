Trung Quốc: Cuộc chiến giá giữa các thương hiệu tiêu dùng trở thành xu hướng chủ đạo trong năm 2024

Khách hàng tại một nhà hàng KFC ở Tây An (Ảnh: Bloomberg)

Combo KFC trị giá 3 USD bao gồm bánh sandwich gà, khoai tây chiên và soda. Một cốc bia có giá 1,2 USD, được nhập khẩu từ Đức, có sẵn tại một siêu thị. Một chuỗi cửa hàng tạp hóa mới chuyên bán những thực phẩm sắp hết hạn đang chạy chương trình giảm giá sâu.

Đây là một số ưu đãi mà các thương hiệu trong và ngoài nước đang triển khai để thu hút người mua hàng Trung Quốc, cố gắng kiếm thêm từng xu khi niềm tin của người tiêu dùng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang suy giảm. Trên khắp các đường phố lớn của Trung Quốc, các chương trình giảm giá và ưu đãi đặc biệt đang được quảng cáo, từ quần áo đến mỹ phẩm, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong thái độ tiêu dùng khiến các nhà bán lẻ phải tranh giành nhau.

Chuỗi cửa hàng tạp hóa Freshippo của Alibaba – một điểm thu hút hàng đầu đối với khách hàng tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang phát triển của Trung Quốc với các sản phẩm thịt, hải sản và bánh mì cao cấp – trong tháng 10 năm ngoái đã tuyên bố sẽ giảm giá hơn 5.000 mặt hàng. Họ cũng bổ sung thêm nhiều "cửa hàng thực phẩm" bán các mặt hàng sắp hết hạn để thu hút những khách hàng nhạy cảm về giá.

Trong khi đó, Aldi của Đức, sau nhiều năm định vị là một chuỗi cửa hàng cao cấp ở Trung Quốc, đã thay đổi hướng đi và tuyên bố mình là siêu thị bình dân, đồng thời công bố slogan mới: “Chất lượng tốt và giá đủ thấp”.

Những chương trình ưu đãi giá này đang được triển khai bởi nhiều thương hiệu và công ty vốn thường tự coi mình là lựa chọn cao cấp dành cho tầng lớp trung lưu đầy tham vọng của Trung Quốc. Việc chuyển sang chương trình giảm giá đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược thúc đẩy doanh số bán hàng trong thực tế kinh tế mới của Trung Quốc và đang đè nặng lên triển vọng của họ. Các công ty không áp dụng chiến lược giảm giá, như Starbucks Corp., đang mất dần thị phần cho các đối thủ có giá cả thấp hơn.

Các nhà phân tích của JPMorgan Chase & Co., trong đó có Kevin Yin, đã viết: “Không có công ty nào miễn nhiễm” trước những cơn gió ngược do tốc độ tăng trưởng nhu cầu chậm lại của Trung Quốc, bắt nguồn từ nền kinh tế đang suy yếu, tỷ lệ thất nghiệp cao và niềm tin của người tiêu dùng mong manh. Việc các doanh nghiệp đua nhau giảm giá sẽ làm xói mòn tỷ suất lợi nhuận cho đến khi cuộc chiến giá cả - hiện đang tăng nhiệt – bớt nóng, họ viết trong một báo cáo mới đây.

Giá tiêu dùng của Trung Quốc hiện đang giảm với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm, làm dấy lên lo ngại nước này sẽ rơi vào vòng xoáy giảm phát. Trong khi các ngân hàng trung ương ở nhiều nơi trên thế giới đang tập trung vào việc kiềm chế lạm phát thì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lại tuyên bố sẽ sử dụng chính sách tiền tệ để đẩy giá cả lên cao hơn.

Một cửa hàng cà phê Luckin ở Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: Getty)

Cuộc đua xuống đáy

Những công ty cao cấp hơn, hiện chưa tham gia vào cuộc cạnh tranh để cung cấp sản phẩm ở mức giá thấp nhất có thể, đang phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn.

Starbucks, từng chiếm hơn một nửa thị trường cà phê Trung Quốc, đã mất vị trí chuỗi cửa hàng lớn nhất vào tay đối thủ địa phương Luckin, hãng bán một cốc cà phê với giá chỉ 9,9 NDT (1,39 USD). Chuỗi cà phê của Mỹ đạt doanh thu 822 triệu USD và 841 triệu USD tại Trung Quốc trong 2 quý cuối năm 2023, trong khi Luckin đạt doanh thu 6,2 tỉ NDT (870 triệu USD) và 7,2 tỉ NDT (1 tỉ USD) trong cùng giai đoạn.

“Chiến lược giá thấp đã được các thương hiệu tiêu dùng sử dụng rộng rãi vào năm ngoái khi nền kinh tế đang chịu áp lực và niềm tin của người tiêu dùng suy giảm”, Jason Yu, giám đốc điều hành của Kantar Worldpanel Greater China, một công ty phân tích đang theo dõi hành vi chi tiêu của 62.000 gia đình trên khắp Trung Quốc, cho biết. “Xu hướng giảm phát sẽ tiếp tục vào năm 2024”.

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị hơn, KFC của Yum China đã tăng gấp đôi các chương trình khuyến mãi và tung ra loại bánh mì kẹp thịt Trung Quốc rẻ hơn kết hợp với khoai tây chiên và nước ngọt có giá chỉ 20,9 NDT (2,90 USD). Các thỏa thuận này đã khiến Yum China gia nhập danh sách các nhà bán lẻ - bao gồm Apple Inc., Nike Inc., Haidilao International Holding Ltd. và Starbucks - đang chứng kiến ​​kỳ vọng về doanh số giảm hoặc mục tiêu về giá giảm trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm chạp và tâm lý người tiêu dùng suy yếu.

“Hầu hết tất cả các thương hiệu cung cấp dịch vụ ăn uống đều đang bổ sung các chương trình khuyến mãi nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về các sản phẩm có giá phải chăng”, các nhà phân tích của JPMorgan viết. “Rủi ro lớn phụ thuộc cuộc chiến giá cả kéo dài bao lâu, nhu cầu tăng nhanh như thế nào và liệu các mục tiêu năm 2024 có được điều chỉnh hay không”./.

Theo Bloomberg