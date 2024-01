"Sóng thần" chip cấp thấp Trung Quốc khiến giới chức Mỹ đứng ngồi không yên

Mỹ đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào chip bán dẫn thế hệ cũ từ Trung Quốc, bổ sung thêm một lớp phòng thủ khác sau nhiều tháng cố gắng hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ chip tiên tiến của Trung Quốc.

Người Mỹ mua sắm trong đợt giảm giá Black Friday ở Chicago. Chip cấp thấp được sử dụng trong mọi thứ, từ thiết bị điện tử tiêu dùng đến xe điện (Ảnh: Reuters)

Nỗi lo mới của giới chức Mỹ

Các chip thế hệ cũ không là gì nếu như so sánh với các mẫu tiên tiến nhất nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong mọi thứ, từ máy rửa chén cho đến xe điện.

Hạ nghị sĩ Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Chọn lọc của Hạ viện về Trung Quốc, và Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi, đảng viên Dân chủ và là thành viên cấp cao của ủy ban, đã cùng gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Katherine Tai kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự phụ thuộc của Mỹ vào chip kém tiên tiến hơn của Trung Quốc bằng mọi cách, bao gồm cả áp thuế.

“Chúng tôi lo ngại rằng Trung Quốc đang sắp sửa làm 'ngập' thị trường Mỹ và toàn cầu với các chip bán dẫn cơ bản”, các nhà lập pháp viết. Họ cho biết, so với các chip hiệu suất cao, người ta “ít chú ý hơn nhiều” đến nguy cơ mà các chip cơ bản do Trung Quốc sản xuất gây ra đối với an ninh kinh tế Mỹ.

Trong khi những con chip tiên tiến nhất - 8 nanomet (nm) hoặc nhỏ hơn - dùng trong smartphone, siêu máy tính và trung tâm dữ liệu hầu hết được sản xuất ở Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, Trung Quốc đang tăng cường năng lực cho những con chip cấp thấp, còn gọi là "mature chip" hoặc "legacy chip", thường có kích thước 28 nm hoặc lớn hơn. Những con chip này được chế tạo dựa trên công nghệ có từ 10-20 năm trước nhưng vẫn được sử dụng trong nhiều loại hàng hóa, bao gồm cả một số thiết bị quân sự.

Một báo cáo của Rhodium Group vào tháng 4 năm ngoái đã lưu ý rằng Trung Quốc và Đài Loan cùng nhau có thể chiếm gần 80% công suất sản xuất chip 20-45 nm trên toàn cầu trong vòng 3 đến 5 năm tới. Tổ chức này cho biết, đối với chip 50-180nm, Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 30% và trong vòng một thập kỷ tới có thể kiểm soát khoảng 46% công suất toàn cầu.

Các nhà lập pháp Mỹ đưa ra ý tưởng thiết lập "thuế quan thành phần" áp thuế nhập khẩu lên chính con chip cơ bản chứ không phải vào thành phẩm.

Trong lá thư được gửi vào thứ Sáu tuần trước, hai nghị sĩ Gallagher và Krishnamoorthi đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp ngắn để nắm được các cơ quan dự định giải quyết vấn đề này như thế nào.

Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ có kế hoạch trao khoản tài trợ trị giá 162 triệu USD cho Microchip Technology, được thành lập theo Đạo luật Khoa học và CHIPS, để hỗ trợ các nỗ lực sản xuất chip cấp thấp của công ty này.

Bà Raimondo cho biết động thái này "là một bước đi có ý nghĩa trong nỗ lực của chúng tôi nhằm củng cố chuỗi cung ứng các chất bán dẫn truyền thống có trong mọi thứ từ ô tô, máy giặt, cho đến tên lửa".

Bộ Thương mại Mỹ tháng trước cũng thông báo sẽ tiến hành một cuộc khảo sát để xác định cách các công ty Mỹ tìm nguồn cung ứng chip cấp thấp.

Họ cho biết cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng này nhằm mục đích “giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia do” Trung Quốc gây ra và sẽ tập trung vào việc sử dụng cũng như tìm nguồn cung ứng chip cấp thấp do Trung Quốc sản xuất trong chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp quan trọng của Mỹ.

Trung Quốc đang tăng cường khả năng sản xuất chip cấp thấp (Ảnh: SCMP)

Trung Quốc có thể thống trị chip cấp thấp toàn cầu

Jimmy Goodrich, chuyên gia chip bán dẫn và là cố vấn cấp cao của RAND Corp. về các vấn đề công nghệ, chỉ ra dữ liệu cho thấy Trung Quốc đang trên đường trở thành nhà sản xuất chip cấp thấp thống trị toàn cầu trước cuối thập kỷ này với khả năng tự cung tự cấp gần như hoàn toàn.

“Sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc đối với thị trường chip cấp thấp sẽ tạo ra những lỗ hổng kinh tế và an ninh quốc gia mới cho Mỹ, nhưng chỉ có thể được giải quyết một cách hiệu quả thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh”, ông nói.

Megan Hogan, nhà phân tích tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, đã viết trên trang War on the Rocks vào tháng trước rằng: “Chiến thắng trong cuộc chiến chip với Trung Quốc đòi hỏi phải duy trì sự thống trị trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến và giảm sự phụ thuộc vào các chip cấp thấp của Trung Quốc”.

“Những con chip cũ làm nền tảng cho mọi thứ, từ máy rửa chén đến hệ thống vũ khí quân sự”, nhà phân tích cho hay. “Giống như đã làm với năng lượng mặt trời, Trung Quốc có thể loại bỏ các đối thủ cạnh tranh nước ngoài thông qua việc bán phá giá, khiến Mỹ – và phần còn lại của thế giới – phải phụ thuộc vào chip cấp thấp của Trung Quốc”.

Chiến tranh Ukraine có thể đã thúc đẩy quyết tâm của Trung Quốc trong việc xây dựng năng lực sản xuất chip cấp thấp của mình, trong đó Bắc Kinh đã lưu ý đến ví dụ về cách chính quyền Biden tập trung các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực chất bán dẫn, thứ mà Nga không thể tự sản xuất.

“Trung Quốc đang nghiên cứu rất kỹ kế hoạch trừng phạt và tác động đối với nền kinh tế Nga. Họ hy vọng rằng họ sẽ có một vùng đệm mạnh mẽ hơn để chống lại các lệnh trừng phạt”, một nhà phân tích nói với Nikkei Asia./.

Theo Nikkei Asia