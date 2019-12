Dân New York phản ứng cực “gắt” sau khi bị gán danh “Thành phố thô lỗ nhất nước Mỹ”

Kết quả nghiên cứu mà tờ Business Insider công bố chỉ ra rằng có 34,4% những người tham gia thăm dò tin rằng người dân ở thành phố “Quả táo lớn” là thô lỗ nhất nước Mỹ. Tờ New York Post sau đó đã cử phóng viên đi phỏng vấn người dân New York để xem phản ứng của họ trước kết quả nghiên cứu trên.

“Cút đi” – một người đàn ông đáp trả phóng viên New York Post trên đường 125, khu Harlem khi được hỏi về ý kiến trước kết quả nghiên cứu trên.

Một số người khác đặt ra câu hỏi về phương pháp thăm dò.

“Kệ bọn họ. Một nửa trong số đó có khi còn chưa từng đến đây!” – Carmen, 52 tuổi, nói với New York Post.

Được biết, bản nghiên cứu thực hiện thăm dò trực tuyến với 2.000 người lớn và những người này đều được hỏi xem đâu là thành phố thô lỗ nhất nước Mỹ. Kết quả là New York đứng đầu bảng, tiếp đến là thành phố Los Angeles với 19,7%. Cư dân thủ đô Washingon DC đứng thứ 3 và tiếp sau đó là các thành phố Chicago, Boston, Detroit, Buffalo, Baltimore, Philadelphia và San Francisco.

Cư dân lâu năm ở New York, những người đã dành phần lớn cuộc đời bon chen với 9 triệu người khác, vốn nổi tiếng là những người thiếu kiên nhẫn khi tiếp xúc với du khách. Những du khách tới thăm thành phố này thực sự coi người dân bản địa là vấn đề thực sự.

Khi John Adams - Luật sư, chính khách, nhà ngoại giao, nhà lý luận chính trị và tổng thống thứ hai của Mỹ - tới thăm New York vào năm 1774, ông từng viết trong nhật ký của mình: “Với tất cả sự giàu có và tráng lệ của thành phố này, khó có thể tìm thấy chút ít sự lịch thiệp. Tôi không thể thấy được một quý ông thực sự, một người đàn ông lịch thiệp kể từ khi tới thành phố này”.

Ngày nay, một người đàn ông khác đến từ Florida cũng đồng tình với ý kiến trên.

“Phải đấy, mọi người ở đây đều tồi tệ!” – người đàn ông từ chối nêu tên nói với New York Post.

Tuy nhiên, Sergio Villanueva, 26 tuổi, công dân New York sống tại khu Harlem, cho rằng người dân ở New Jersey “còn thô lỗ hơn” dân New York. Villanueva thừa nhận rằng người New York đúng là có thô lỗ, nhưng đó không phải “cá tính”.

“Giống như kiểu, chúng tôi không có ý gì khi tỏ ra như vậy. Đó chỉ là cách sống của chúng tôi mà thôi” – Villanueva nói – “Mọi người đều có nơi phải tới, người phải gặp. Nếu tôi va phải bạn, xin lỗi điều đó không xảy ra”.

Nhiều người khác cho rằng đang có hiểu lầm gì đó ở đây.

Madison Scott, 27 tuổi, mới chuyển từ California tới sống tại New York được 2 năm, khẳng định rằng những người hàng xóm của cô có “trái tim vàng”.

“Họ không quá cởi mở hay thân thiện nhưng tôi nhớ rằng có lần đang đi tàu, có một gã bắt đầu nôn khắp nơi và nhiều người xung quanh đưa cho anh ta khăn giấy và nước đóng chai” – Scott kể lại về sự thân thiện của người dân thành phố New York.

“Chúng tôi khá cộc cằn” – Rachael Sullivan, 21 tuổi, sống ở Long Island, thừa nhận – “Nhưng chúng tôi rất tốt bụng nếu như bạn thực sự hiểu chúng tôi”.

Tại khu Harlem, Diane Powell, 36 tuổi, khẳng định rằng những người dân New York thô lỗ không phải “đặc trưng” của thành phố. “Chỉ là chúng tôi quá cứng rắn mà thôi” – bà Powell nói.

Nhưng một số khác lại thừa nhận rằng người dân New York đôi khi có thể khá thô lỗ trong kỳ nghỉ lễ.

“Người ta không quan tâm dù bạn là trẻ con, người lớn hay người già, họ chỉ thích đi mua sắm. Họ như kiểu nói rằng “Tránh xa khỏi tôi đi”” – Jessica Tejada, 26 tuổi, sống tại quận Manhattan, nói – “New York khá tệ hại. Quá đông đúc. Chúng tôi như thể những con cá mòi bị mắc kẹt cùng với nhau vậy”.

“Trong những kỳ nghỉ, những nhân công vẫn phải làm việc rất tệ hại. Tôi cảm thấy như họ trở nên thô lỗ, tục tĩu hơn bởi họ biết rằng người ta cần điều đó và sẽ cho qua” – Tejada nói.