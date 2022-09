Đam mê vũ trụ ảo, tài sản của Mark Zuckerberg 'bốc hơi' 71 tỉ USD

Theo Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của Mark Zuckerberg hiện ở mức 53,4 tỉ USD, đứng thứ 22 trong số các tỷ phú toàn cầu.

Đây cũng là thứ hạng thấp nhất của CEO Meta Platforms kể từ năm 2014. Tính từ đầu năm 2022, tài sản của Mark Zuckerberg đã giảm đến 71 tỉ USD.

Gần 2 năm trước, ở tuổi 38, Mark Zuckerberg sở hữu khối tài sản trị giá đến 106 tỉ USD và nằm trong nhóm tỷ phú toàn cầu ưu tú, chỉ đứng sau Jeff Bezos – ông chủ Amazon.com và Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft.

Tháng 9/2021, tài sản của vị tỷ phú này đạt mức 142 tỉ USD khi cổ phiếu của công ty lập đỉnh ở mức 382 USD/cổ phiếu.

Ít tháng sau, Zuckerberg cho ra mắt và đổi tên công ty từ Facebook Inc. sang Meta Platforms nhằm hướng tới 'vũ trụ ảo' metaverse.

Bắt đầu từ tháng 2/2022, khi công ty tiết lộ không ghi nhận tăng trưởng về lượng người dùng Facebook hàng tháng, giá cổ phiếu META sụt giảm 'thổi bay' 31 tỉ USD tài sản của Zuckerberg – một trong những lần sụt giảm tài sản trong ngày lớn nhất từ trước đến nay.

Ván cược Instagram vào Reels

Instagram – một mạng xã hội khác trong nền tảng Meta – cũng đặt cược vào Reels để cạnh tranh với nền tảng video ngắn TikTok, mặc dù doanh thu đến từ quảng cáo của nó được đánh giá thấp hơn.

“Các khoản đầu tư vào metaverse của Meta đang kéo cổ phiếu của công ty đi xuống”, bà Laura Martin – nhà phân tích Internet cấp cao của Needham&Co. – cho biết. Zuckerberg từng thừa nhận dự án này sẽ tiêu tốn một khoản tiền ‘đáng kể’ trong 3 – 5 năm tới.

“Trong lúc đó, Meta cần phải lấy lại những người dùng từ TikTok. Công ty cũng phải chịu sự can thiệp và giám sát quá mức từ cơ quan quản lý”, bà Martin nói thêm.

Từ đầu năm 2022, công ty có trụ sở tại Menlo Park, California đã hoạt động kém hiệu quả hơn so với các công ty cùng ngành bao gồm Apple, Amazon, Netflix và Alphabet – công ty mẹ của Google. Meta ghi nhận giá cổ phiếu công ty giảm khoảng 57% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức giảm 14% của Apple, 26% của Amazon và 29% của Alphabet và chỉ kém 3 điểm phần trăm so với mức giảm của Netflix.

Mandeep Singh – nhà phân tích công nghệ tại Bloomberg Intelligence – cho biết, nếu không vì khoản đầu tư vào vũ trụ ảo ‘metaverse’ thì có lẽ vị trí của Alphabet bây giờ phải thuộc về gã khổng lồ truyền thông xã hội này. Theo Singh, việc dừng chia tách hoạt động kinh doanh của WhatsApp hoặc Instagram sẽ giúp Meta giải quyết được vấn đề này./.