Đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh vì phiền toái

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội)

Đừng tiếp tục để tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế kéo dài

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 20/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu ý kiến tại hội trường, theo đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội), báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu rõ, Bộ Y tế đã trả lời các kiến nghị của cử tri các địa phương về một số nội dung như: Bổ sung thêm thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế tại các bệnh viện, cải thiện chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức y tế.

Nêu kiến nghị, đại biểu cho biết cán bộ dân số nói chung, đặc biệt là cán bộ dân số cơ sở đang có rất nhiều thiệt thòi, nhất là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.

Ngày 6/9/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5492/BYT-TCCB gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và phân công công việc của viên chức dân số nhằm bảo đảm công bằng trong giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức y tế, dân số.

Đánh giá đây là việc làm rất thiết thực, đại biểu đề nghị Bộ Y tế kiểm tra, đôn đốc các Sở Y tế thực hiện nghiêm túc, ông Nguyễn Anh Trí cho biết thêm trên thực tế có một số Sở Y tế chưa thực hiện vấn đề này.

Về vấn đề thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cục bộ tại các bệnh viện công lập, đại biểu cho biết hiện tượng này đã được đề cập nhiều trong các báo cáo và các ý kiến. Bộ Y tế đã cố gắng giải quyết bằng những văn bản pháp lý cần thiết để mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Do đó, đại biểu đề nghị các tỉnh thành, địa phương đôn đốc, kiểm tra, tổ chức mua sắm các trang thiết bị cho đủ, đúng, để đảm bảo điều kiện tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân.

"Xin đừng để tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế kéo dài hơn nữa. Trong những ngày qua tình trạng này vẫn còn xảy ra ở một số địa phương", đại biểu Trí nói.

Xin giấy chuyển viện là rất phiền toái, mệt mỏi và mất thời gian

Về bảo hiểm y tế, đại biểu cho biết, cử tri có ý kiến rất nhiều về việc khi đi khám chữa bệnh, bệnh nhân phải đi xin giấy chuyển viện là rất phiền toái, mất thời gian và mệt mỏi.

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, trong điều kiện công nghệ thông tin tiến bộ như hiện nay, khi liên thông các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh đã dễ dàng. Khi đã có trên 93% dân số Việt Nam có bảo hiểm y tế thì việc có giấy xin chuyển viện rất nên phải bãi bỏ. Cần đẩy mạnh tiến trình thông tuyến hơn nữa, thực chất hơn nữa.

Đại biểu cho rằng, ở lần sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế tới đây cần quy định theo hướng người có bảo hiểm y tế muốn khám chữa bệnh ở đâu cũng được, sao cho phù hợp với tình trạng bệnh tật, chất lượng khám chữa bệnh, thời gian đi lại, điều kiện chăm sóc.

Đại biểu nhấn mạnh phải coi đây là nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong lần sửa luật này.

Về bổ sung thêm thuốc vào danh mục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đại biểu cho biết cử tri đề nghị với những bệnh lý nam khoa đã được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào phân loại bệnh tật quốc tế thì phải được bảo hiểm y tế thanh toán.

Đại biểu cũng lưu ý, khi sửa luật tới đây cần đánh giá dù điều trị bằng thuốc gì, phác đồ nào là do bác sĩ, do mức độ bệnh... thì danh mục thuốc đó sẽ do ngành y, cơ sở y tế quyết định. Bệnh nhân dùng thuốc gì, phác đồ nào nhưng nếu đúng, hiệu quả thì bảo hiểm y tế thanh toán đúng như vậy, đừng có danh sách thuốc được bảo hiểm y tế thanh toán nữa.