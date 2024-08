Đà Nẵng xác định 9 khu vực có thể thí điểm thành lập khu thương mại tự do

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP và việc thi hành một số luật mới được thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, cũng như tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong 7 tháng đầu năm 2024.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 136/2024/QH15 đã tạo ra động lực phát triển rất lớn cho Đà Nẵng, được người dân tin tưởng, ủng hộ.

Để triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai nghị quyết này và xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đặc biệt đối với việc thành lập Khu thương mại tự do, Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo và gấp rút chuẩn bị đề án, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 1/2025.

Theo ông Quảng, Đà Nẵng quan tâm đến nội dung tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ để ban hành quyết định thành lập Khu thương mại tự do. Hiện Đà Nẵng đã sơ bộ chọn lựa, xác định 9 khu vực có thể triển khai thí điểm thành lập Khu thương mại tự do để báo cáo Chính phủ. Bên cạnh đó, TP cũng tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn quốc tế để xây dựng nội hàm, nghiên cứu thành lập Khu Thương mại tự do.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết, Đà Nẵng đề xuất Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục hướng dẫn địa phương, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan các cơ chế, chính sách đặc thù.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác với Thành ủy Đà Nẵng về triển khai Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội (Ảnh Mai Quang)

Ý kiến về việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội cho rằng, qua kinh nghiệm tại một số địa phương, để xây dựng và phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics, Đà Nẵng cần phải tìm được. Và nội dung này cần phải làm ngay từ đầu, từ đó mới tạo điều kiện, làm cơ sở để xây dựng và phát triển khu thương mại tự do tại địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 tại TP Đà Nẵng. Đồng thời, ghi nhận tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua đã có khởi sắc, nhất là về thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển du lịch…

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đà Nẵng cần có cách làm riêng, khác với các địa phương cũng được hưởng cơ chế đặc thù như Nghệ An, Cần Thơ, Thanh Hóa và Khánh Hòa để triển khai Nghị quyết hiệu quả nhất. Bởi Đà Nẵng được thí điểm nhiều nội dung rất mới, đột phá như nghiên cứu hình thành Khu Thương mại tự do.

“Để triển khai nghị quyết hiệu quả, nhất là với nhiều nội dung mới đột phá như thí điểm khu thương mại tự do… bên cạnh việc xây dựng Ban chỉ đạo, Đà Nẵng cần mô hình của Khu thương mại tự do, ai là Trưởng khu để có đầu mối và phải chịu trách nhiệm toàn diện về Khu thương mại tự do này”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, Đà Nẵng cần tiếp tục chuẩn bị kỹ càng, chất lượng trước khi thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù; trong quá trình phát triển kinh tế cần tập trung kết nối theo trục đông tây kết nối với Tây Nguyên và các địa phương trong khu vực khơi thông các nguồn lực đất đai; chủ động phối hợp hiệu quả với các bộ ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15, tạo ra sự bứt phá trong thời gian đến.