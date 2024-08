Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng vừa cho biết, năm được xác định là năm tạo ra bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021-2025, nên bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Trung ương, Đà Nẵng cũng đã tập trung những giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 30/7, Đà Nẵng đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 29,835 triệu USD, tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 44 dự án cấp mới với vốn đăng ký cấp mới là 24,106 triệu USD, tăng 131,19% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 có 71 dự án cấp mới, với vốn đăng ký là 10,427 triệu USD); có 16 dự án điều chỉnh giảm với tổng vốn giảm 4,830 triệu USD, giảm 65,56% so với cùng kỳ năm 2023; có 12 lượt mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng giá trị 0,899 USD, giảm 71,25% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế đến nay, toàn TP có 777 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 255,14 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 378 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 220,67 nghìn tỷ đồng; 399 dự án trong khu công nghiệp với vốn đầu tư hơn 34,46 nghìn tỷ đồng; 1.012 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4,35 tỷ USD.