Sáng 29/3, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2024 mang tên Enjoy Danang 2024 với sự tham gia, ký kết hợp tác khai thác sản phẩm du lịch mới giữa Sở Du lịch TP với các doanh nghiệp, hãng hàng không và các đơn vị lữ hành.

Phát biểu tại họp báo, ông Hà Văn Siêu – Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết, việc Đà Nẵng tổ chức chương trình chương trình kích cầu du lịch và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2024 mang tên Enjoy Danang 2024 là những nỗ lực đáng ghi nhận; đồng thời tin tưởng rằng khi các bên cùng chung tay vào cuộc sẽ đem lại những giá trị cho du khách nói riêng và tăng trưởng cho ngành du lịch Việt Nam nói chung.

“Với vai trò của mình, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa các địa phương trong các hoạt động du lịch địa phương”- ông Hà Văn Siêu nói.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong năm 2024, Đà Nẵng sẽ mang đến cho du khách chuỗi các sự kiện, lễ hội văn hoá đặc sắc như: Lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam 2024; lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng; Vinfast Iron Man 70.3 Vietnam; Danang International Marathon 2024; Liên hoan nghệ thuật đường phố quốc tế, Lễ hội Bia Đà Nẵng, Giải BRG Open Golf Championship, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, Lễ hội Đà Nẵng - Chào năm mới…

Đến với Đà Nẵng, du khách sẽ được trải nghiệm các sản phẩm du lịch ban đêm hấp dẫn như: Show diễn Charming show, Áo dài show; du ngoạn sông Hàn về đêm trên các tàu du lịch, xích lô du lịch; ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước; hoạt động của các Phố du lịch, chợ đêm: Phố du lịch An Thượng, chợ đêm Sơn Trà, chợ đêm Helio, bãi biển đêm Mỹ An…

Để đáp ứng nhu cầu của các thị trường khách, nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, Sở Du lịch triển khai ký kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch tàu hoả, gia tăng sự lựa chọn phương tiện cho du khách khi đến Đà Nẵng.

Đặc biệt, để gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch đến Đà Nẵng, Enjoy Danang 2024 dành tặng hơn 10.000 voucher miễn phí và ưu đãi giảm giá, tổng trị giá tương đương 5 tỉ đồng cho khách du lịch. TP ưu tiên tặng 2.000 vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng miễn phí cho du khách khi đăng ký mua dịch vụ/sản phẩm du lịch Đà Nẵng trên các nền tảng trực tuyến, các trang mạng xã hội của du lịch Đà Nẵng, tham gia minigame/vòng quay may mắn tại quầy thông tin du lịch Đà Nẵng. Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ tặng quà cho 100 cặp đôi đầu tiên lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức đám cưới, kỷ niệm ngày cưới, kỳ nghỉ trăng mật.

Tại buổi lễ, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, hàng hàng không, nhà vận chuyển liên kết chặt chẽ với nhau để tạo nên những sản phẩm du lịch có chất lượng tốt nhất dành cho du khách.

Năm nay, theo từng giai đoạn, TP sẽ tổ chức nhiều sản phẩm du lịch mới như: Trình diễn nhạc nước; trình diễn múa rối nước (Cultural Show); Trình diễn moto nước, flyboard kèm hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và pháo hoa (Danang River Show); khai trương phố đi bộ Bạch Đằng và thí điểm dịch vụ về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi; du lịch Đà Nẵng bằng tàu hoả du lịch (Danang Wow Train), tàu hỏa du lịch Huế - Đà Nẵng “Kết nối di sản miền Trung”; Tour trải nghiệm ẩm thực (Danang Food Tour)....

Quý I/2024, lượng khách do cơ sở lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 1,88 triệu lượt, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế lưu trú ước đạt gần 636 ngàn lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa lưu trú ước đạt gần 1,25 triệu lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự kiến trong quý II/2024, Đà Nẵng sẽ có 5 chặng bay quốc tế mở mới và khôi phục: Đài Trung (Đài Loan – Trung Quốc), Cao Hùng (Đài Loan – Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào), Manila (Philippines), Fukushima (Nhật Bản, chuyến bay charter).