Đà Nẵng đặt mục tiêu du lịch sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2024

VietTimes – Mục tiêu năm 2024 ngành du lịch TP Đà Nẵng sẽ đón 8,05 triệu lượt khách lưu trú, tăng 6% so với năm 2023 và bằng 100% so với năm cao điểm 2019.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, năm 2023, hoạt động du lịch Đà Nẵng tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Hiện trên toàn TP có 1.190/1.285 cơ sở lưu trú đã hoạt động trở lại với 42.000/46.976 phòng; trong đó có 102/106 cơ sở quy mô 4 - 5 sao, tương đương với 19.388/20.696 phòng.

Tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ cả năm 2023 ước đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022 và bằng 93% so với 2019. Đặc biệt, khách quốc tế ước đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gấp 4 lần năm 2022; khách nội địa ước đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng 69% so với 2022.

Doanh thu lưu trú, lữ hành và ăn uống dự kiến đạt hơn 28 nghìn tỉ đồng, tăng 67% so với năm 2022, bằng 133% so với 2019.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, thương hiệu du lịch Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định với nhiều danh hiệu quốc tế danh giá. Cùng với đó, các điểm đến, khu du lịch liên tiếp đạt được nhiều giải thưởng quốc tế.

Sản phẩm du lịch đường sông, đường biển của Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến các quy định về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đón khách năm 2024 được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Mục tiêu của ngành du lịch Đà Nẵng trong năm 2024 là khôi phục hoàn toàn hoạt động du lịch, nhất là đối với thị trường khách quốc tế. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển du lịch bền vững, tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP.

Đặc biệt, phấn đấu khách lưu trú năm 2024 đạt 8,05 triệu lượt, tăng 6% so với năm 2023 và khôi phục 100% hoạt động du lịch so với năm 2019 (năm ngành du lịch Đà Nẵng đón lượng khách lưu trú cao nhất từ trước đến nay).