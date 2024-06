Hàng loạt sản phẩm du lịch mới lạ hấp dẫn

Chiều ngày 3/6, Sở Du lịch TP Đà Nẵng họp báo công bố chuỗi chương trình Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024 – Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) và giới thiệu hàng loạt các sản phẩm du lịch mới phục vụ người dân và du khách.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024 (Enjoy Danang 2024) cho biết, lễ hội là sự kiện thường niên quy mô cấp TP với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hấp dẫn nhằm phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí trong mùa du lịch hè.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại họp báo

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 17/7 đến 21/7 với gần 20 hoạt động văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực… hấp dẫn. Cụ thể, đêm đại nhạc hội khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024 có quy mô hơn 20.000 người sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 17/7, tại công viên biển Đông. Đêm đại nhạc hội quy nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi cùng các tiết mục biên đạo nhảy, múa hiện đại hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ, khuấy động không gian biển và tạo dấu ấn mùa hè đầy cảm xúc tại TP Đà Nẵng;

Lễ hội ẩm thực Hương vị Việt Nam - Quốc tế kéo dài từ ngày 17/7 đến ngày 21/7 với hơn 50 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Tại đây, du khách có cơ hội được thưởng thức hàng trăm món ăn truyền thống vùng miền Việt Nam như: Mỳ Quảng, bánh xèo, cao lầu, phở, các món chè, ẩm thực đường phố… kết hợp tham quan, mua sắm quà lưu niệm, nông sản, thực phẩm tại không gian trưng bày và bán các sản phẩm OCOP.

Nhiều hoạt động, sản phẩm du lịch biển hấp dẫn tại Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024

Ngoài ra, người dân và du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn chế biến ẩm thực điêu luyện của các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các hoạt động hấp dẫn như: Trình diễn Diều nghệ thuật từ ngày 17/7-19/7 tại bãi biển du lịch Đà Nẵng; Lễ hội trên cát tại bãi biển Phạm Văn Đồng, bãi biển công viên biển Hà Khê và bãi biển công viên cuối đường Nguyễn An Ninh (quận Liên Chiểu) diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 21/7; không gian trải nghiệm dành cho trẻ em diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 21/7.

Với những ai yêu thích thể thao biển, thích chinh phục thử thách của bản thân có cùng tham gia Ngày hội SUP diễn ra từ ngày 17/7-21/7 tại bãi biển Mân Thái và hoạt động trình diễn lướt ván diều, cano phao chuối, cano kéo dù diễn ra từ ngày 17/7-18/7 tại bãi biển Mỹ Khê; trải nghiệm các trò chơi truyền thống sôi động của ngư dân vùng biển Đà Nẵng trong Ngày hội miền biển (19/7 – 20/7/2024) như: thi gánh cá tiếp sức, lắc thúng, kéo co… tại bãi biển Hà Khê (quận Thanh Khê)…

Đến với Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024, du khách còn được được tự tay làm ra những chiếc bánh truyền thống mộc mạc, mang đậm giá trị văn hóa ẩm thực miền Trung như bánh tráng Túy Loan, mỳ lá, bánh ít, bánh gói, bánh lọc… trong Không gian trải nghiệm ẩm thực truyền thống diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 21/7.

Quang cảnh họp báo

Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội, nhiều chương trình nghệ thuật đường phố như: Vũ hội đường phố, Vũ điệu sông Hàn, âm nhạc đường phố, biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi, biểu diễn nhạc hơi, ảo thuật, sân chơi nghệ thuật thanh niên, không gian check-in, ẩm thực đường phố, lễ hội Lân – Sư – Rồng quận Hải Châu mở rộng…

Đặc biệt, trong dịp lễ hội năm nay, Đà Nẵng sẽ tổ chức trình diễn thuyền buồm trên sông Hàn vào ngày 20/7. Với sự xuất hiện của hơn 15 chiếc thuyền buồm cùng diễu hành dọc sông Hàn sẽ vẽ nên bức tranh tuyệt vời của TP cùng những trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Nhiều sản phẩm mới được công bố

Đồng hành cùng Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024 và hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch năm 2024, các đơn vị lữ hành, du lịch công bố nhiều sản phẩm, tour du lịch đặc biệt trong Chương trình tour “Tận hưởng Đà Nẵng” để khám phá những sản phẩm du lịch như: Đà Nẵng Food tour, Tour Khám phá Bán đảo Sơn Trà, Tour Tận hưởng Lễ hội, Tour sinh thái Hòa Vang, Tour du lịch đường thủy... với nhiều gói ưu đãi hấp dẫn; Chương trình Hành trình kết nối di sản và trải nghiệm ẩm thực.

Nhân dịp này, các khu điểm du lịch tại Đà Nẵng làm mới nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tại Sun World Ba Na Hills sẽ diễn ra các show xiếc và ảo thuật quốc tế mang tên show WOW Kingdom; Fairy Blossom - vở đại vũ kịch công phu với sự tham gia của gần 300 nghệ sĩ, diễn viên xiếc; The Rainbow Show - show diễn dành cho cộng đồng LGBT lần đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng; Show diễn The Stellar dành riêng khách hàng tinh hoa với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ top 1 thế giới.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 hứa hẹn nhiều màn trình diễn hấp dẫn

Bắt đầu từ tháng 6/2024, Công viên Châu Á- Asia Park sẽ chính thức đổi tên thương hiệu thành Da Nang Downtown với rất nhiều show diễn sôi động, hấp dẫn như: Biểu diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Jetski & Flyboards kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, các vũ điệu điêu luyện trên mặt nước và pháo hoa; Các màn trình diễn xiếc và ảo thuật của loạt nghệ sĩ hàng đầu thế giới; Show diễn “Rối Việt” tại nhà hát Ầu Ơ Đà Nẵng với sức chứa 600 chỗ ngồi.

Tâm điểm của Da Nang Downtown là chợ đêm Vui Phết Đà Nẵng (VUI-Fest) với 200 gian hàng đa dạng ẩm thực, đặc sản vùng miền, đồ lưu niệm, đồ handmade, cùng các show hoạt náo đường phố tưng bừng mang đến không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí sôi động cho đêm Đà Nẵng…

Đặc biệt, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) sẽ chính thức diễn ra vào tối 8/6 với chủ đề “Tinh hoa văn hóa”. Đêm khai mạc sẽ là cuộc so tài giữa đội đương kim vô địch DIFF 2023 - ArtEventia đến từ Pháp và đội chủ nhà Đà Nẵng – đại diện của Việt Nam.

Trong đêm khai mạc, đội ArtEventia sẽ mang đến màn trình diễn mang tên "Vũ điệu của Rồng", lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng huyền thoại với những màn trình diễn ánh sáng mang hơi thở văn hóa lửa, văn hóa Latin kết hợp cùng dấu ấn Pháp rất đặc trưng. Trong khi đó, đội Đà Nẵng sẽ mang đến trình diễn ánh sáng công phu mang chủ đề “Vũ điệu bầu trời”, là bản hòa tấu của hơn 4.000 quả pháo các loại kết hợp cùng hàng trăm hiệu ứng sắc màu khác nhau.

Bà Lê Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng công bố chuỗi các sự kiện Lế hội Việt Nam - Hàn Quốc năm 2024

Điểm nhấn chưa từng có trong các mùa DIFF trước đây trong đêm khai mạc DIFF 2024 là show trình diễn nghệ thuật thể thao Jetski & Flyboards. Là sự kết hợp điêu luyện giữa các vũ điệu trên mặt nước, trên không trung, cùng biểu diễn thể thao mạo hiểm kết hợp với bắn pháo hoa, show diễn được thực hiện bởi các vận động viên Jetski và Flyboards Top 1 thế giới nổi tiếng với các kỹ năng nhào lộn trên không trung.

Sau đêm khai mạc, các đêm tiếp theo sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Ý – Mỹ (ngày 15/6) mang chủ đề Made of Nature Wisdom – Tuyệt tác thiên nhiên; Đức – Ba Lan (ngày 22/6) mang chủ đề Made of Love Inspiration –Tình yêu diệu kỳ; Trung Quốc – Phần Lan (ngày 29/6) mang chủ đề Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào ngày 13/7 với chủ đề “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”.