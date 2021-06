Cựu Tổng thống Trump yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10 nghìn tỉ USD vì gây ra đại dịch COVID-19

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 6/6, trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng trong mùa Hè này của mình, ông Donald Trump đã yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, đòi Trung Quốc bồi thường 10 nghìn tỉ USD cho Mỹ và thế giới, cho rằng Mỹ nên áp đặt 100% thuế quan đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia hãy hủy bỏ các khoản nợ của họ với Trung Quốc.

Khi giới thiệu về sự xuất hiện của ông Trump, chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina, Michael Whatley, gọi ông là "our president” (tổng thống của chúng ta), với ý cho rằng “kết quả bầu cử đã bị đánh cắp”. Điều này cũng được nhiều người ủng hộ Đảng Cộng hòa tin tưởng một cách chắc chắn. Ông Trump nói trong bài phát biểu của mình rằng “đảng Dân chủ đánh cắp cuộc bầu cử là một tội ác thế kỷ”.

Trong bài phát biểu dài kéo dài tới 90 phút này, ông Trump chỉ trích gay gắt Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Trung tâm Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ, vì đã xử lý dịch bệnh không thỏa đáng. Ông nói rằng Fauci "không phải là một bác sĩ giỏi, nhưng là một nhà tuyên truyền giỏi", chỉ trích ông Fauci xuất hiện quá thường xuyên trên truyền hình. Ông Trump tuyên bố Anthony Fauci "hầu như làm mọi việc đều sai và nhận định của ông ấy về Viện Virus Vũ Hán cũng sai nốt".

"Ban đầu Fauci cứ mở miệng là nói, đừng (đeo) khẩu trang", Trump chế nhạo: "Nhưng sau đó, ông ấy lại trở thành một phần tử cấp tiến đòi đeo khẩu trang”.

Ông Trump cũng yêu cầu Trung Quốc phải trả 10 nghìn tỉ USD bồi thường cho Mỹ và thế giới về những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra. Ông tuyên bố rằng tất cả các nước nên hủy bỏ các khoản nợ Trung Quốc.

“Tất cả các quốc gia nên đoàn kết lại và đưa ra một khoản phạt ít nhất 10 nghìn tỉ USD đối với Trung Quốc”, ông Trump tuyên bố: “Bước đầu tiên là tất cả các quốc gia nên hủy bỏ tập thể các khoản nợ đã vay của Trung Quốc như là một khoản chi trả trước cho việc bồi thường”.

Ông Trump cũng đe dọa áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Những đảng viên Cộng hòa phía dưới đã vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

Ông Trump cũng nói rằng cuộc điều tra hình sự do văn phòng Tổng chưởng lý bang New York khởi động chống lại ông là một cuộc đàn áp chính trị của đảng Dân chủ đối với ông và là kế hoạch mới nhất của đảng Dân chủ nhằm hạ bệ ông. Theo các thông tin trước đây của truyền thông Mỹ, Tổng chưởng lý Letitia James đang điều tra xem liệu Tập đoàn Trump (The Trump Organization, TO) có che giấu giá trị tài sản thực nhằm thu được lợi ích kinh tế và nộp ít thuế một cách bất hợp pháp hay không.

"Tôi đã bị bức hại trong 5 năm, hết lần này đến lần khác. Họ sẽ tiếp tục bức hại tôi cho đến tháng 11/2024", ông Trump nói.

Sau khi thể hiện lập trường ủ rũ của mình vào tháng 1 năm nay, ông Trump vẫn muốn trở lại vị trí tổng thống, hay nói cách khác, liên tục đánh tiếng để thuyết phục những người ủng hộ tin rằng ông vẫn có thể "trở lại Nhà Trắng". Theo Reuters, đây là bài phát biểu trước công chúng đầu tiên của ông Trump sau vài tháng.

Mặc dù đây là một Đại hội của Đảng Cộng hòa, nhưng Reuters nhận thấy rằng nó giống như một cuộc mít tinh tranh cử của ông Trump ở mọi khía cạnh. Nhạc nền của đại hội cũng là bài hát của ca sĩ Elton John được ông Trump yêu thích.

Ông Trump cũng hứa trong bài phát biểu của mình rằng ông sẽ giúp Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 và ủng hộ Hạ nghị sĩ Ted Budd của bang North Carolina tranh cử ghế Thượng nghị sĩ bang. Con dâu của ông Trump là Lara Trump cũng đã phát biểu tại đại hội và nói rõ cô phải nuôi hai con và sẽ không ra tranh cử Thượng nghị sỹ bang Bắc Carolina.

"Sự tồn vong của nước Mỹ phụ thuộc vào cuộc bầu cử của chúng ta lựa chọn các đảng viên Cộng hòa ở tất cả các cấp chính quyền, bắt đầu từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới", ông Trump nói.

Về việc liệu ông có ra tranh cử tổng thống vào năm 2024, Donald Trump đã nói: "Tôi rất chờ đợi đến năm đó". Câu này lại kích thích cả hội trường bùng nổ.

Hôm 1/6, phóng viên Maggie Haberman của tờ New York Times đã viết tweet tiết lộ rằng ông Trump đang nói với nhiều người rằng ông sẽ "khôi phục chức vụ tổng thống" trước tháng 8 tới. Một ngày trước, Michael Flynn, người từng là Cố vấn An ninh quốc gia của ông Trump, đã lộ diện tại một cuộc tụ tập những người ủng hộ thuyết âm mưu “Qanon”, ủng hộ Mỹ "bắt chước Myanmar phát động một cuộc đảo chính". Nhưng sau đó, ông Flynn đã phủ nhận điều này.

Ý tưởng sử dụng bạo lực để khiến ông Trump "quay trở lại" đã lan truyền giữa thuyết âm mưu “Qanon” và những người ủng hộ ông Trump trong suốt vài tháng qua.

Vào ngày 4/6, ban lãnh đạo Facebook thông báo họ sẽ gia hạn việc đóng băng tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump, sớm nhất cho đến ngày 7/1/2023 mới bỏ chặn. Sau đó, ông Trump đã gọi quyết định này là một "sự xúc phạm" và nói rằng ông sẽ không ăn tối với Zuckerberg sau khi "trở lại Nhà Trắng" và "trong tương lai mọi hoạt động sẽ được thực hiện theo phép công". Theo truyền thông Mỹ, đây là tuyên bố rõ ràng nhất mà ông Trump đưa ra về việc tái tranh cử vào năm 2024.

Mới đây, trang web cá nhân "From Donald Trump Desk" của ông Trump mới mở được một tháng đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Ông Trump đã ra mắt nền tảng này vào ngày 4/5, nhưng trang web vẫn chưa có lượng truy cập nhiều.

Vào mùa hè năm nay, ông Trump sẽ xuất hiện trở lại trước công chúng. Theo tin của Đài NBC ngày 2/6, ông Trump sẽ tổ chức một số cuộc biểu tình mùa Hè của phong trào MAGA (Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại). Các địa điểm được chọn tổ chức ở các bang “dao động” như Georgia và Ohio...