Một cựu nghị sĩ người Anh 55 tuổi đã gia nhập quân đội Ukraine sau khi mất ghế Quốc hội trong cuộc bầu cử năm ngoái, tờ The Independent đưa tin. Theo tờ báo, ông Giacomo 'Jack' Lopresti, cựu nghị sĩ đảng Bảo thủ, người đại diện cho khu vực bầu cử Filton và Bradley Stoke ở Gloucestershire, hiện đang cư trú ở Kiev.

Ukraine đã tuyển mộ các chiến binh nước ngoài kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022. Các lực lượng vũ trang của nước này đang phải vật lộn với tình trạng đào ngũ và tổn thất trên chiến trường.

Báo cáo cho biết, với kinh nghiệm làm hạ sĩ trong Lực lượng Dự bị Quân đội Anh, ông Lopresti đang "sử dụng các kỹ năng của mình" để đóng góp cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine chống lại Nga. Ông đã đến Ukraine vào tháng 11/2024, vài tháng sau khi đảng Bảo thủ bị thất thế trong cuộc bầu cử vào tháng 6/2024, và kể từ đó đã gia nhập Quân đoàn Quốc tế của Kiev, đơn vị quân đội dành riêng cho các chiến binh nước ngoài.

Nhiệm vụ hiện tại của ông được cho là bao gồm quan hệ đối ngoại và ngoại giao, mua sắm vũ khí, làm việc với các cựu chiến binh và tổ chức từ thiện hoạt động ở Ukraine. Ông Lopresti dự kiến ​​sẽ được thăng chức lên vị trí sĩ quan sau khi Kiev cho phép công dân nước ngoài thăng cấp vượt cấp bậc hạ sĩ quan.

Nói chuyện với The Independent, ông Lopresti bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của Ukraine, đồng thời cho rằng tinh thần quân đội vẫn cao. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng quân đội Ukraine đang bị suy sụp do tỷ lệ đào ngũ tăng mạnh và kiệt sức vì chiến đấu. Tuần trước, tờ The Guardian của Anh cho biết nhiều công dân Ukraine bị cưỡng bức tòng quân lo ngại về cái chết gần như chắc chắn trên tiền tuyến.

Kiev đang vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh xem xét lại lại gần như tất cả các chương trình hỗ trợ nước ngoài để tránh lãng phí và hối lộ. Trong khi viện trợ quân sự cho Ukraine được cho là không bị ảnh hưởng, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các thành viên châu Âu của NATO gánh vác một phần lớn hơn.

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua tuyên bố rằng ông không biết phần lớn trong số 200 tỷ USD viện trợ quân sự của Mỹ đã đi đâu. “Trên thực tế, chúng tôi đã nhận được khoảng 76 tỷ USD. Đó là khoản viện trợ đáng kể nhưng không phải là 200 tỷ USD”, ông nói.

Nga coi công dân nước ngoài chiến đấu cho Kiev là lính đánh thuê, chỉ định họ là mục tiêu hợp pháp trên chiến trường và là đối tượng bị truy tố. Truyền thông phương Tây thường mô tả nhóm lính đánh thuê này là những tình nguyện viên.

Đầu tháng này, Jake Waddington, 34 tuổi, cựu thành viên của Trung đoàn Hoàng gia Anglian, được cho là đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ trinh sát ở Kiev. Waddington đến Ukraine sau khi tình trạng sức khỏe khiến ông không thể phục vụ trong quân đội Anh.