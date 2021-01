Củng cố an toàn hoạt động và tăng trưởng bền vững, VPBank vững vàng vượt qua 2020

Năm 2020 VPBank tiếp tục thành công trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững và hiệu quả. Lợi nhuận của Ngân hàng vượt kế hoạch, chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện, thành công trong cơ cấu lại nợ và hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Song song đó, Ngân hàng có cơ cấu vốn huy động dịch chuyển tích cực với tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) gia tăng tích cực, chi phí hoạt động và hiệu quả vận hành tiếp tục cải thiện với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh và ở nhóm tốt nhất thị trường. Không những thế, dịch vụ cùng với cơ cấu thu phi tín dụng tiếp tục tăng trưởng mạnh, các chỉ tiêu an toàn được củng cố và tạo không gian tăng trưởng lớn cho giai đoạn tiếp theo.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định chiến lược hoạt động hợp lý của VPBank trong điều kiện và môi trường kinh doanh kém thuận lợi, cũng như khẳng định vị thế hàng đầu của Ngân hàng trên thị trường.

Tối ưu hóa bảng cân đối

Cuối 2020, tổng tài sản VPBank đạt hơn 419 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,1% so với cuối năm 2019. Tại 31/12/2020, tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt hơn 320 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 19%; trong đó ngân hàng riêng lẻ tăng 21,8%. Tổng huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá hợp nhất đạt hơn 296 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ 2019. Tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) tại ngân hàng riêng lẻ được cân đối ở 73,1%, thấp hơn nhiều so với giới hạn 85% NHNN quy định.

Nắm bắt các cơ hội thanh khoản của thị trường trong năm 2020, Ngân hàng đã linh hoạt điều tiết bảng cân đối và cơ cấu nguồn vốn, hoàn thành mục tiêu chiến lược giảm chi phí vốn (COF) được đề ra từ đầu năm. Riêng trong tháng 12/2020, COF của VPBank đã giảm được tới 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng mẹ tiếp tục cải thiện và duy trì ở mức 15% trong cả năm 2020 so với mức 13% cuối 2019.

Với mục tiêu đa dạng hóa nguồn vốn, VPBank đã ký kết thỏa thuận với Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC cho khoản vay 100 triệu USD giúp tăng cường thanh khoản và tối ưu hóa nguồn vốn. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB) cũng tài trợ gói bổ sung trị giá 100 triệu USD để hỗ trợ VPBank mở rộng tài trợ thương mại và tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các SME, vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.

Quản trị rủi ro hiệu quả, tiềm năng tăng trưởng lớn

Trong môi trường bộc lộ nhiều rủi ro bởi dịch Covid-19, công tác quản trị rủi ro của VPBank tiếp tục khẳng định tính hiệu quả. Nợ xấu được kiểm soát tốt,với mức hợp nhất (theo Thông tư 02) vẫn duy trì ở mức dưới 3%, đạt 2,9% tại cuối năm 2020; trong đó tại ngân hàng riêng lẻ lần đầu tiên nợ xấu xuống dưới 2%.

Song song với nỗ lực kiềm chế nợ xấu, năm 2020 VPBank tiếp tục tăng cường chủ động nguồn lực dự phòng. Chi phí dự phòng của cả năm 2020 hợp nhất tăng 15,2% so với năm 2019 (đã loại trừ khoản chi phí dự phòng cho VAMC của năm 2019). Tại ngân hàng riêng lẻ, tăng trưởng chi phí dự phòng đạt 27%.

Các tỷ lệ an toàn của VPBank tiếp tục được duy trì ở mức tốt, tuân thủ quy định của NHNN, trong đó tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 28,4%, thấp hơn nhiều so với mức tối đa quy định là 40%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất đạt trên 11% theo tiêu chuẩn Basel II, cao hơn mức quy định tối thiểu 8%. Các chỉ tiêu này đều đạt tốt hơn nhiều so với các giới hạn quy định của NHNN cho thấy sự thận trọng của Ngân hàng trong hoạt động, mặt khác tạo tiềm năng tiếp tục tăng trưởng lớn cho giai đoạn tiếp theo.

Củng cố hiệu quả kinh doanh, thu nhập ngoài lãi và chiến lược số hóa tiếp tục là động lực

Doanh thu (TOI) hợp nhất cả năm 2020 của VPBank đạt hơn 39 nghìn tỷ, tăng trưởng 7,4%; trong đó riêng ngân hàng mẹ đạt gần 21 nghìn tỷ, tăng trưởng 18,6%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 127,5% kế hoạch đề ra đầu năm, tăng trưởng 26,1% so với năm 2019; trong đó, lợi nhuận tại ngân hàng riêng lẻ đóng góp tới 71% vào lợi nhuận hợp nhất. Tại ngân hàng riêng lẻ, chỉ số tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) vẫn nằm trong nhóm hiệu quả hàng đầu thị trường, lần lượt đạt mức 24,6% và 2,2%.

Thu nhập ngoài lãi (bao gồm thu nhập từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, chứng khoán) tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu của ngân hàng mẹ khi tăng trưởng cả năm 2020 đạt 27%. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập hoạt động theo đó tăng lên từ 19% của năm 2019 lên 21%.

Chiến lược số hóa của VPBank tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp tối ưu hóa vận hành, giảm thiểu chi phí, nâng cao trải nghiệm và gia tăng nền tảng khách hàng, từ đó ghi nhận những kết quả ấn tượng trong năm 2020: doanh số giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử tăng gấp 2 lần so với 2019.

Việc kiểm soát tối đa chi phí kết hợp với áp dụng số hóa đã giúp chi phí hoạt động hợp nhất được kiểm soát giảm 7,7% so với 2019. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất giảm mạnh còn 29,2% so với 33,9% cuối 2019, ở nhóm tốt nhất trong hệ thống các NHTM Việt Nam.

Tiên phong triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Song song với chiến lược tăng trưởng bền vững, chủ động và linh hoạt trước môi trường kinh doanh thay đổi bất thường, VPBank đã vào cuộc nhanh chóng, tiên phong triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và đạt kết quả tích cực trong năm 2020.

Thực hiện theo Thông tư 01 của NHNN, nhằm tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngân hàng đã hạ lãi suất cho gần 110 nghìn khách hàng với tổng dư nợ gần 52 nghìn tỷ đồng, trong đó mức lãi suất hỗ trợ giảm từ 0,05% tới 4,7%. Đặc biệt, ngay trong giai đoạn đầu Covid-19 bùng phát, VPBank đã linh hoạt, sáng tạo trong quy trình phân loại, xử lý hồ sơ, ứng dụng hỗ trợ tự động để là một trong những NHTM đầu tiên nhanh chóng rút ngắn quy trình hỗ trợ khách hàng cơ cấu nợ, giãn nợ và giảm lãi suất, từ bình quân 4 ngày trước Covid xuống chỉ còn 4 tiếng đồng hồ.

Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, năm 2020 toàn hệ thống VPBank đã nhanh chóng đồng hành cùng Chính phủ, NHNN, Bộ Y tế, UBMTTQ ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ… với hơn 36 tỷ đồng.

Nhiều tổ chức trong nước và quốc tế uy tín đánh giá cao

Trong bối cảnh dịch Covid-19 năm 2020, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đánh giá các chỉ số xếp hạng tín nhiệm của VPBank tiếp tục giữ nguyên ở triển vọng ổn định. Tổ chức này đánh giá cao tiềm lực vốn của VPBank, khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động cao hơn mức trung bình ngành ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Moody’s nhận định kết quả kinh doanh của VPBank thể hiện bảng cân đối đã được tối ưu hóa, đảm bảo các tỷ lệ an toàn và tài sản có thanh khoản tốt.

Cũng trong năm 2020, VPBank đã đạt được nhiều giải thưởng, chứng nhận uy tín như chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013 về An toàn thông tin; năm thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”; được tạp chí The Asian Banker Vietnam bình chọn và trao các giải thưởng quốc tế; và đặc biệt VPBank trở thành ngân hàng tư nhân Việt Nam đầu tiên lọt vào Top 300 ngân hàng có giá trị thương hiệu nhất thế giới, theo Brand Finance.