'Của để dành’ nửa nghìn tỉ của Bamboo Capital

CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Phú Hải (Xuân Phú Hải), như VietTimes từng đề cập, là chủ đầu tư tổ hợp nghỉ dưỡng Xuân Phú Hải, quy mô 7ha, toạ lạc tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Dự án này có tên thương mại là Amor Garden, được nhóm CTCP Bamboo Capital (Mã CK: BCG) thâu tóm từ đầu năm 2020. CTCP BCG Land – công ty con của BCG – từng dùng cổ phần Xuân Phú Hải làm tài sản đảm bảo cho thương vụ phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu.

Khoản đầu tư tài chính 559,9 tỉ đồng vào Xuân Phú Hải của công ty con BCG được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất từ cuối năm ngoái, với mục đích nắm giữ để bán trong ngắn hạn. Song, cho tới cuối quý 2/2021, nhóm BCG vẫn chưa bán được khoản đầu tư này.

Hoạt động tài chính cũng có đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh quý 2/2021 của BCG, với doanh thu đạt 713,5 tỉ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nguồn thu này của BCG chủ yếu đến từ các khoản lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư (385,9 tỉ đồng) và các khoản lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu (320 tỉ đồng).

Trong nửa đầu năm 2021, BCG đã rót cả nghìn tỉ đồng cho các doanh nghiệp thành viên.

Tại ngày 30/6/2021, khoản phải thu của BCG với CTCP Điện Gió Khai Long 1 đạt 3.087,5 tỉ đồng, tăng 2.500 tỉ đồng so với đầu năm 2021. Bên cạnh đó, công ty này cũng đã đầu tư 833 tỉ đồng vào CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land (An Khang Land), 147 tỉ đồng vào CTCP Điện gió BCG Khai Long 2 (BCG Khai Long 2).

Trong đó, An Khang Land là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp ở kết hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng có diện tích 40.291,1 m2 tại phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM (Giga City). Còn BCG Khai Long 2 và Điện Gió Khai Long 1 có liên quan tới một số dự án nhà máy điện gió của BCG tại Cà Mau.

Ngoài ra, BCG cũng phát sinh các khoản phải thu dài hạn với CTCP White Magnolia (1.981,5 tỉ đồng), CTCP TM Vũ Tuấn (1.005 tỉ đồng), CTCP Đầu tư Dịch vụ Orchid (1.487,6 tỉ đồng), cùng một số cá nhân như: Nguyễn Thanh Lịch (113 tỉ đồng), Bùi Quang Khởi (154,4 tỉ đồng), Trương Hoàng Vĩnh (115,1 tỉ đồng).

Tính đến cuối quý 2/2021, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn của BCG đã lên tới 21.542 tỉ đồng, chiếm tới 60,1% quy mô tổng tài sản./.