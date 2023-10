Cruise được phép bắt đầu thử nghiệm robotaxi ở Dubai trong tháng 10

Trang Kỹ thuật Thú vị, dẫn bản tin ngày 27/9 của CNN cho biết, công ty Cruise thuộc General Motors (GM) và Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai đã ký một hợp đồng chỉ định Cruise là nhà cung cấp taxi tự lái và dịch vụ gọi xe tự hành duy nhất ở thành phố này vào năm 2021.

Thỏa thuận này xuất phát từ tầm nhìn của Sheikh Mohammed bin Rashid, phó tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong ý tưởng biến Dubai thành thành phố tốt nhất để sống và làm việc, đồng thời hướng tới mục đích chuyển đổi 25% hoạt động giao thông trong thành phố sang sử dụng phương tiện giao thông tự hành vào năm 2030.

Triển khai dịch vụ thử nghiệm robotaxi trong thành phố Dubai đánh dấu hoạt động kinh doanh đầu tiên của General Motots và công ty thành viên AV, được Honda hậu thuẫn bên ngoài nước Mỹ. Dịch vụ robotaxi sẽ đưa Dubai vào danh sách những thành phố đầu tiên trên thế giới, chủ yếu ở Mỹ và Trung Quốc cung cấp các dịch vụ vận chuyển không người lái trên đường phố.

Từ năm 2016, Cruise, một trong những công ty đầu tiên trên thị trường xe tự hành, đã thử nghiệm robotaxi ở San Francisco. Công ty tuyên bố hoàn thành hơn 3 triệu km xe tự hành trong thành phố.

Số lượng robotaxi bị hạn chế ở mức tối thiểu

Giám đốc điều hành Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai (RTA) Ahmed Bahrozyan, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý AV trong thành phố trong cuộc phỏng vấn với CNN cho biết, chương trình thử nghiệm được sẽ bắt đầu với 5 robotaxi điện do Cruise điều hành.

Dịch vụ thử nghiệm được cấp phép trên một đoạn đường dài 5 dặm (8 km) trong khu vực lân cận Jumeirah của thành phố Dubai của UAE. Ông Bahrozyan, trả lời phỏng vấn của CNN nói: “Chúng tôi đang thiết lập các thử nghiệm và thực hiện thử nghiệm dịch vụ robotaxi của riêng Dubai. Mỗi thành phố đều có những đặc điểm riêng. Điều kiện thời tiết của chúng tôi chắc chắn khác với ở Mỹ”. Ông cũng bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng rằng AV như vậy sẽ chiếm phần lớn dịch vụ taxi của thành phố trong tương lai.

Thành phố có kế hoạch đưa vào khai thác sử dụng 4.000 robotaxi vào năm 2030, Cruise được chỉ định là công ty duy nhất được phép vận hành những dịch vụ taxi tự hành ở Dubai trong 15 năm. Số lượng xe AV dự kiến sẽ bổ sung vào đội xe 12.000 xe taxi thông thường, đang hoạt động trong thành phố.

Theo Thái tử Dubai Mohammed bin Rashid, thành phố hy vọng sẽ tiết kiệm được 900 triệu Dh (245,2 triệu USD) chi phí vận chuyển bằng phương án sử dụng công nghệ tự lái. Kế hoạch này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả vận tải đường bộ và hỗ trợ tiểu vương quốc Ả rập tăng thu nhập thêm 18 tỉ Dh hàng năm và giúp tiết kiệm 1,5 tỉ Dh bằng khả năng giảm ô nhiễm môi trường 12% mỗi năm.

Nhiều thách thức

Bản tin này được đưa ra trong bối cảnh Cruise đang phải đối mặt với thời kỳ đầy thử thách ở Mỹ, hàng loạt sự cố liên quan đến robotaxi của công ty, gây tắc nghẽn giao thông đường phố San Francisco diễn ra trong vài tháng qua.

Tháng 8, sau khi tổ chức các cuộc thử nghiệm trong thành phố trong một thời gian dài, Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) cấp phép cho Cruise và công ty xe tự hành Waymo do Alphabet hậu thuẫn triển khai dịch vụ thu phí hành trình của khách hàng ở San Francisco. Ngay sau hai vụ tai nạn giao thông liên quan đến robotaxi trên đường phố, Bộ phương tiện cơ giới California yêu cầu cả hai công ty giảm 50% số lượng xe dịch vụ.

Trong phiên điều trần của CPUC, Sở giao thông, Sở cảnh sát và Sở cứu hỏa thành phố đã đệ trình danh sách ít nhất 600 vụ tai nạn liên quan đến xe taxi tự lái gây gián đoạn giao thông, xảy ra ở San Francisco kể từ tháng 6/2022.

Về vấn đề an toàn, Bahroyzyan lưu ý với CNN, sẽ "không có thỏa hiệp nào về an toàn" liên quan đến robotaxi, hoạt động trên đường công cộng. Tháng 4, Dubai ban hành luật mới quản lý mọi mặt các phương tiện tự hành như giấy phép, những quy định về kỹ thuật, an toàn giao thông, vận hành dịch vụ và khung trách nhiệm pháp lý đối với xe chở khách tự hành./.

Theo Engineering Interesting