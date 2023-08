Công ty hàng không Ehang sẽ sớm nhận được chứng chỉ loại cho eVTOL để thương mại hóa sản phẩm

VietTimes – Công ty hàng không EHang ​​sẽ sớm nhận được chứng chỉ loại cho máy bay eVTOL tự hành EH216-S từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), do doanh nghiệp đã hoàn thành tất cả những thử nghiệm bắt buộc.

Future Flight cho biết, nếu nhận được chứng nhận loại, công ty Trung Quốc sẽ trở thành doanh nghiệp hàng không đầu tiên trên thế giới nhận được sự chấp thuận cho phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) để mở rộng thương mại hóa sản phẩm. Các cơ quan quản lý hàng đầu phương Tây ​​sẽ không theo kịp cho đến sớm nhất là quý 2 năm 2024.

Ngày 17/8, trong báo cáo kết quả tài chính quý II/2023, EHang xác nhận, thực tế công ty đã thực hiện một số đợt giao hàng trước khi có được chứng nhận loại tại Trung Quốc với 16 chiếc eVTOL 2 chỗ ngồi, được giao trong nửa đầu năm 2023. CAAC cho phép các máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng này được triển khai trên cơ sở thử nghiệm “tại một số địa điểm du lịch nhất định” nhằm mục đích thử nghiệm bay thực tế, đào tạo các kỹ thuật viên, người điều khiển và giới thiệu công nghệ.

Kết quả chưa được kiểm toán trong 3 tháng tính đến ngày 30/6 cho thấy doanh thu của doanh nghiệp giảm xuống còn khoảng 10 triệu nhân dân tệ (RMB) (1,4 triệu USD) từ mức 3 triệu USD trong quý đầu tiên năm 2023. EHang cho biết, kết quả này là do sự chậm trễ trong quá trình thực hiện giao hàng sau chứng nhận loại, ngụ ý rằng doanh nghiệp đang chờ đợi sự chấp thuận của CAAC.

Trong bối cảnh các công ty khởi nghiệp vận tải hàng không tiên tiến chưa có doanh thu, con số được quan tâm nhất là dự trữ tiền mặt, theo báo cáo của công ty, còn lại dưới 45 triệu USD.

Lượng tiền mặt này ít hơn rõ rệt so với hầu hết tất cả các nhà phát triển eVTOL hàng đầu của phương Tây có trong tài khoản ngân hàng. Nhưng EHang hoàn thành quá trình đầu tư tài chính cho những hoạt động sản xuất và thử nghiệm để có được chứng nhận loại. Công ty cho biết dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp tại Yunfu thuộc tỉnh Quảng Đông hoạt động đầy đủ, công suất ban đầu là 600 máy bay eVTOL mỗi năm.

Huy động vốn

Tháng 7/2023, công ty có trụ sở tại Quảng Châu nhận được khoản đầu tư 23 triệu USD, dẫn đầu là nhà sản xuất bản thu âm và là người sáng lập tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment Lee Soo Man. Theo công ty EHang, dự trữ tiền mặt và dòng tiền dự kiến đặt hàng trước ​​của công ty sẽ đáp ứng nhu cầu vốn lưu động và tiền mặt trong 12 tháng tới.

Trong quý II, EHang đã giao 5 chiếc eVTOL EH216-S cho Xiyu Tourism, một công ty điều hành tour du lịch tại Thâm Quyến, tập trung vào chương trình phát triển du lịch tầm thấp xung quanh Hồ Thiên Sơn của thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Urumqi ở Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. Trong quý I, công ty đã thực hiện 11 lần giao hàng, do đó doanh thu cao hơn quý II năm 2023.

“Cùng với các khách hàng và đối tác kinh doanh sản xuất, EHang phát triển tổng cộng 20 địa điểm vận hành thử nghiệm trên 18 thành phố ở Trung Quốc, trong đó có các thành phố Quảng Châu, Hà Châu, Thâm Quyến, Triệu Khánh và Tam Á, trong hơn 2 năm tính đến cuối tháng 7/2023,” phát ngôn viên của Ehang trong cuộc phỏng vấn với trang Tin tức Hàng không quốc tế (AIN) nói: “Hơn 9.300 chuyến bay thử nghiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du lịch tầm thấp và ngắm cảnh trên không đã được các eVTOL EH216-S thực hiện trên các địa điểm này, kết quả này sẽ mở đường cho những hoạt động thương mại của doanh nghiệp sau khi nhận được chứng nhận.”

EHang cho biết đã hoàn thành tất cả các thử nghiệm để được cấp chứng nhận loại cho máy bay eVTOL tự hành EH216-S. Ảnh: EHang

Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận gộp của EHang vẫn cao, ở mức 60,2% trong quý II, giảm nhẹ 3,7% so với quý I. Không bao gồm chi phí bồi thường dựa trên cổ phần (phần thưởng quyền sở hữu cổ phần công ty cho nhân viên), chi phí hoạt động tăng lên gần 8 triệu USD so với khoảng 6,9 triệu USD trong quý I, do chi tiêu tăng cao khi tiến hành những thử nghiệm tuân thủ các quy định nhà nước của eVTOL EH216-S và các chuyến bay trình diễn công nghệ, xác minh những thông số kỹ thuật và phục vụ cho cấp chứng nhận loại cuối cùng.

Nhưng chương trình tiếp thị gia tăng cũng có tác động đến ngân sách, là nguyên nhân của khoản lỗ hoạt động được điều chỉnh trong quý II khoảng 7 triệu USD, tăng từ 4,7 triệu USD trong quý I, khoản lỗ ròng đã điều chỉnh là 7,1 triệu USD vào quý II và 4,6 triệu USD trong quý I.

EHang báo cáo số lượng đơn đặt hàng EH216-S tồn đọng chỉ riêng ở Trung Quốc vượt quá con số 100 chiếc. Trong một thỏa thuận quan hệ đối tác với quận Bảo An ở Thâm Quyến, EHang sẽ có được ra doanh số bán hàng bổ sung sau khi nhận được giấy chứng nhận loại. Công ty du lịch Xiyu Tourism cũng dự kiến ​​​​sẽ bổ sung thêm tối thiểu 120 eVTOL EH216-S trong vòng 5 năm tới.

Du lịch và taxi hàng không thành phố

Phát ngôn viên của EHang cho biết: “Sau chứng nhận chủng loại EH216-S, ưu tiên hàng đầu của công ty sẽ tập trung vào thị trường du lịch tầm thấp. EHang sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà điều hành du lịch và đối tác để thực hiện cung cấp dịch vụ tham quan trên không, trải nghiệm chuyến bay eVTOL và những hoạt động giải trí khác. Những địa điểm ban đầu được triển khai eVTOL sẽ bao gồm Khu danh lam thắng cảnh Jishou Aizhai, Khu danh lam thắng cảnh Hechi Fengshan, Hồ Thiên đường của Thiên Sơn và Khu vực vịnh OH Thâm Quyến, cùng một số địa danh nổi tiếng khác,”, Ehang cũng cho biết thêm, nhóm các thành phố ban đầu của Trung Quốc, được triển khai dịch vụ taxi hàng không thương mại sẽ được công bố sau khi công ty đạt được giấy phép chấp thuận đủ điều kiện bay thương mại.

Một bước quan trọng tiếp theo đối với EHang là đảm bảo có được chứng nhận chủng loại tại các thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp đã có các đơn đặt hàng tạm thời của khách hàng các nước châu Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Tính đến cuối tháng 7/2023, dòng eVTOL EH216-S đã thực hiện hơn 39.000 chuyến bay trình diễn và thử nghiệm ở 14 quốc gia trên khắp Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. Các cuộc bay trình diễn công nghệ gần đây bên ngoài Trung Quốc được thực hiện ở Tây Ban Nha và Bỉ.

Kế hoạch dự kiến ​​hoàn thành quy trình kiểm tra chứng nhận chủng loại kéo dài 31 tháng củng cố sự khẳng định, các nhà chức trách Trung Quốc đã ưu tiên tiến độ thực hiện trong lĩnh vực vận chuyển hàng không tiên tiến. EHang thừa nhận "hàng loạt chính sách liên quan đến nền kinh tế độ cao thấp" được chính phủ đưa ra từ đầu năm 2023 là công cụ đòn bẩy thúc đẩy nhanh phát triển nhanh ngành công nghiệp mới ở quốc gia này.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới và Tích hợp Kinh tế Tầm thấp Quốc gia, 16 chính quyền cấp tỉnh Trung Quốc đã đưa những quy định cụ thể về phương tiện eVTOL và máy bay không người lái (UAV) vào nội dung "Báo cáo Công việc Chính phủ" cho năm 2023. Những chính sách kích thích tăng trưởng các hoạt động kinh doanh sản xuất này đang được tập trung triển khai tại 20 khu vực thực nghiệm trên cả nước.

Tháng 6, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc và Ủy ban Quân sự Trung ương ban hành những quy định pháp lý tạm thời, trong đó có những yêu cầu đối với hoạt động quản lý chuyến bay của các phương tiện bay không người lái, sẽ có hiệu lực ngày 1/1/2024.

Những công ty Trung Quốc, đang phát triển các phương tiện eVTOL như AutoFlight , TCab Tech và Aerofugia. Theo EHang, đây là những quy định pháp lý đặc biệt đầu tiên thuộc nhóm này ở Trung Quốc, đặt "nền tảng cho mọi hoạt động bay an toàn của UAV, bao gồm cả các phương tiện bay tự hành chở hành khách là con người" ở Trung Quốc.

Theo FutureFlight