Công nghệ sạc xe điện “nhanh như đổ xăng” giúp BYD bỏ xa các đối thủ

Vào ngày 17/2, ông Wang Chuanfu (Vương Truyền Phúc), người sáng lập tập đoàn BYD có trụ sở tại Thâm Quyến, đã ra mắt một hệ thống sạc mới có thể bổ sung khoảng 470 km phạm vi di chuyển cho các mẫu pin của BYD chỉ trong 5 phút.

Sự ra mắt của nền tảng Super e-Platform đã đưa BYD lên hàng đầu trong cuộc đua toàn cầu để phát triển các tế bào pin cho xe điện, giúp việc sạc xe điện nhanh như đổ xăng cho ô tô chạy bằng xăng hoặc dầu diesel. Đây là bước tiếp theo sau thông báo vào tháng 2 về việc hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến “God’s Eye” sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả các mẫu xe của BYD.

Đột phá công nghệ mới

Theo BYD, nền tảng này có công suất sạc lên tới 1.000 kilowatt và có thể tiếp nhận đến 1.000 ampe. Điều này có nghĩa là nó có thể sạc pin với tốc độ khoảng 2 km mỗi giây và bổ sung thêm 400 km phạm vi di chuyển trong 5 phút.

Việc công bố công nghệ này cho thấy BYD đã vượt qua nhiều thử thách trong việc sạc siêu nhanh, bao gồm các rủi ro về an toàn, tuổi thọ pin ngắn hơn và chi phí lắp đặt trạm sạc siêu nhanh.

Điều này sẽ giúp giải quyết một số phàn nàn của người tiêu dùng rằng xe điện, khi so với ô tô truyền thống sử dụng động cơ đốt trong, mất quá nhiều thời gian để sạc và gia tăng nỗi lo “range anxiety” (sợ hết pin) khi đi những quãng đường dài.

Bước đột phá công nghệ sạc của BYD giải quyết được nhiều vấn đề khiến người sử dụng xe điện do dự. Ảnh: BYD.

Shay Natarajan, đối tác tại Mobility Impact Partners, một quỹ đầu tư tư nhân, cho biết BYD đang sử dụng hệ thống làm mát pin tiên tiến hơn so với các nhà sản xuất ô tô phương Tây.

“Điều này giúp pin đạt được công suất sạc tối đa nhanh hơn và duy trì công suất đó lâu hơn trong suốt chu trình sạc, từ đó tăng cường công suất sạc trung bình trong chu trình và cho phép sạc nhanh hơn nhiều”, bà nói.

Bà Natarajan cũng cho biết BYD dường như đã cải tiến pin của mình, có thể là công nghệ điện phân rắn kết hợp với công nghệ “silicon trong anode”. Những tiến bộ này sẽ giúp “tăng đáng kể” tốc độ sạc và xả của pin.

Các đối thủ của BYD tụt lại bao xa?

Hệ thống sạc của Tesla là một trong những mạng lưới sạc lớn nhất thế giới, và là một trong những lý do giúp công ty duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành xe điện trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, khả năng sạc của mạng lưới này không sánh kịp với những gì BYD đang hứa hẹn. Hiện tại, nó chỉ cho phép xe Tesla di chuyển thêm 320 km trong 15 phút sạc. Sau thông báo của BYD, giá cổ phiếu của Tesla đã giảm hơn 5%.

Trong số các nhà sản xuất ô tô khác, Mercedes-Benz của Đức mới đây đã ra mắt mẫu sedan CLA chạy hoàn toàn bằng điện, có thể di chuyển thêm 325 km trong 10 phút sạc bằng trạm sạc nhanh.

Nhà sản xuất pin Trung Quốc CATL với pin Shenxing Plus có thể là đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Ảnh: Getty.

Một loại pin mới được sản xuất bởi đối thủ BMW cũng hứa hẹn sạc nhanh hơn 30%, nhưng dù vậy, họ chỉ cho phép tăng 300 km phạm vi di chuyển sau 10 phút sạc.

Đối thủ chính của BYD chính là tập đoàn pin lớn nhất Trung Quốc CATL. Năm ngoái, công ty này đã ra mắt pin Shenxing Plus với thời gian sạc tương đương 1 km phạm vi di chuyển mỗi giây, tức là 600 km trong 10 phút sạc.

Các nhà phân tích dự đoán các đối thủ của BYD sẽ đạt được tốc độ sạc tương tự trong những năm tới, có nghĩa là sạc siêu nhanh sẽ trở nên phổ biến hơn ở châu Âu và Mỹ vào khoảng năm 2030.

Trạm sạc nhanh của BYD sẽ có mặt rộng rãi ở Trung Quốc?

Mẫu sedan Han L và SUV Tang L, được đặt tên theo hai triều đại Trung Quốc, sẽ là những mẫu xe đầu tiên trang bị hệ thống xe điện mới nhất của BYD. BYD cũng cam kết sẽ lắp đặt khoảng 4.000 trạm sạc ban đầu để hỗ trợ công nghệ sạc nhanh mới này.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs trong một báo cáo nghiên cứu cho biết nền tảng Super e-Platform là “cực kỳ cạnh tranh” nhờ vào tốc độ sạc “vô địch” và thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h dưới 3 giây.

Tuy nhiên, ngân hàng đầu tư Mỹ lại không quá lạc quan về tốc độ triển khai các mẫu xe Han và Tang mới, lý do là mức giá cao hơn so với các mẫu xe đối thủ trên thị trường, như Zeekr 007 và Aito M7 do Huawei hỗ trợ.

BYD sẽ lắp đặt 4.000 trạm sạc để hỗ trợ triển khai công nghệ sạc nhanh. Ảnh: Getty.

Giá khởi điểm của các mẫu xe Han và Tang lần lượt là 270.000 NDT (37.356 USD) và 280.000 NDT trong chiến dịch bán trước vào tháng 4 tới.

“Chúng tôi kỳ vọng tác động về số lượng từ hai mẫu xe này sẽ hạn chế trong ngắn hạn”, các nhà phân tích viết trong báo cáo nghiên cứu.

Nền tảng sạc siêu nhanh có thể làm biến động thị trường?

Super e-Platform ra mắt chỉ vài tuần sau khi BYD công bố phát hành hệ thống God’s Eye, sẽ được cung cấp miễn phí, thậm chí cả cho những chiếc xe giá rẻ nhất của hãng.

Tu Le, người sáng lập công ty tư vấn Sino Auto Insights, cho biết thông báo về sạc nhanh kết hợp với hệ thống God’s Eye đã làm tăng áp lực lên các nhà sản xuất ô tô toàn cầu.

Khác với bất kỳ nhà sản xuất ô tô lớn nào khác, BYD tự hào sở hữu sở hữu trí tuệ trên các công nghệ xe điện, pin và sạc, điều này có nghĩa là các hệ thống này có thể được tích hợp “dễ dàng và sạch sẽ” hơn so với các hãng xe khác trong ngành.

“Có thể cung cấp những công nghệ này trên các xe đại trà là sự khác biệt giữa BYD và tất cả các đối thủ khác”, ông nói. “BYD có thể đã khiến vài thương hiệu toàn cầu phá sản”.

Tuy nhiên, các rào cản thương mại gia tăng và những lo ngại của phương Tây về rủi ro an ninh quốc gia đối với công nghệ Trung Quốc có nghĩa là các nhóm như BYD vẫn phải đối mặt với sự bất định lớn về quyền tiếp cận thị trường ngoài biên giới Trung Quốc.

Ông Kim Seung-tae, một giám đốc điều hành tại Hiệp hội Công nghiệp Pin Hàn Quốc, chỉ ra rằng trong khi các nhóm đối thủ Hàn Quốc đang đuổi theo tiến bộ công nghệ của BYD, “môi trường thương mại, cũng như công nghệ, đều quan trọng”.

“Các công ty của chúng tôi sẽ duy trì vị thế thống trị tại thị trường Mỹ miễn là IRA (Đạo luật Giảm lạm phát) vẫn còn hiệu lực”, ông nói, ám chỉ đến bộ luật được đưa ra dưới thời Tổng thống Biden ở Mỹ, loại trừ xe điện có pin Trung Quốc khỏi việc được hưởng các khoản ưu đãi thuế.