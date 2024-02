Khám phá siêu phẩm xe điện BYD giá hơn 5,7 tỉ đồng vừa được ra mắt

Yangwang (Ngưỡng Vọng, hay Look Up) U9 được định vị là siêu xe chạy điện thuần túy và được trang bị động cơ điện U Sifang. Theo BYD, Yangwang U9 có thể đạt tốc độ tối đa 309,19km/h, tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 2,36 giây, tăng tốc từ 0 lên 400 mét trong 9,78 giây và có số lần tăng tốc không giới hạn. Về động lực, U9 được trang bị pin phiến có công suất sạc tối đa 500kW.

Theo giới thiệu, Yangwang U9 được trang bị hệ thống điều khiển thân xe thông minh Yunnian-X, có thể điều khiển thân xe thay đổi một cách chính xác và đạt được tư thế ổn định theo ba hướng: ngang, dọc và trên xuống. Được phối hợp các chức năng phụ trợ thông minh của xe, Yangwang U9 có thể thực hiện các chức năng cải tiến như "vọt tại chỗ" và “khiêu vũ thân xe”. Ngoài ra, nội thất của xe có 3 màu là đỏ, cam và tím.

Về thời lượng pin, Yangwang U9 áp dụng công nghệ tích hợp đồng bộ thân xe - pin CTB thế hệ mới, được trang bị bộ pin lithium iron phosphate 80 kWh và có hành trình liên tục CLTC là 465 km. Tại cuộc họp báo, BYD cho biết Yangwang U9 có thể đạt tốc độ tối đa 309,19km/h, tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 2,36 giây, chạy nước rút từ 0 đến 400 mét trong 9,78 giây và có khả năng phóng không giới hạn số lần.

BYD chính thức giới thiệu ra mắt xe Yangwang U9 (Ảnh: NBD).



BYD cho biết trong tương lai, họ sẽ tiếp tục hợp tác với các nghệ sĩ thuộc mọi tầng lớp xã hội để sáng tạo ra các tính năng "tùy chọn" thú vị hơn. Quyền lập trình cho Yunnian-X, các bộ phận có thể di chuyển cũng như chức năng âm thanh và ánh sáng cũng sẽ được mở để tạo ra “cảm giác nghi thức” riêng tư và độc quyền cho người dùng.

Yangwang là thương hiệu cao cấp trực thuộc BYD, vào tháng 9 năm 2023, sản phẩm đầu tiên của dòng Yangwang là Yangwang U8 phiên bản hạng sang được ra mắt với giá niêm yết 1,098 triệu NDT. Sau khi ra mắt, từ tháng 11 đến tháng 12/2023, doanh số cộng dồn là 2.001 chiếc, trong đó riêng tháng 12 đã bán được 1.593 chiếc. Tháng 1/2024, doanh số bán hàng của U8 tiếp tục đạt mức cao hơn với 1.652 chiếc.

Xe điện BYD dòng sang Yangwang U8 được thị trường chào đón tích cực (Ảnh: BYD).



Cần lưu ý rằng năm vừa qua là một năm khó khăn đối với các thương hiệu xe hơi siêu sang, nhiều thương hiệu bị sụt giảm doanh số hai con số (tức hàng chục %).

Dữ liệu cho thấy vào năm 2023, doanh số toàn cầu của Porsche là 320.200 xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tổng lượng giao hàng tại thị trường Trung Quốc là 79.300 xe, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, khiến đây là thị trường sụt giảm duy nhất trên thế giới. Bentley chỉ bán được 3.006 xe tại Trung Quốc, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, các thương hiệu siêu sang như Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin cũng có mức độ sụt giảm khác nhau. Trong bối cảnh thị trường trì trệ nói chung, liệu doanh số bán hàng của Yang Wang có thể duy trì được hay không là một ẩn số.

Vào ngày 19/2/2024, BYD thông báo rằng các mẫu xe Qin PLUS Honor Edition và Destroyer 05 Honor Edition đã được ra mắt với giá chính thức từ 79.800 NDT.

Ông Lý Vân Phi (Li Yunfei), Tổng giám đốc Bộ phận Thương hiệu và Marketing của BYD Group, cho biết nhờ hiệu ứng quy mô và lợi thế của BYD trong toàn bộ chuỗi ngành, giá xe plug-in hybrid của BYD có thể thấp hơn so với các loại xe sử dụng nhiên liệu tương tự. Đồng thời, ông cũng cho rằng động thái này sẽ triệt để mở ra cuộc đại quyết chiến với xe chạy bằng nhiên liệu: "Tiếp theo ai sẽ mua xe chạy bằng nhiên liệu nữa?"

Vào ngày 25/2, BYD đã đưa ra một thông báo cho biết công ty gần đây đã nhận được đề xuất của ông Vương Truyền Phúc (Wang Chuanfu, người sáng lập BYD) về việc tăng lượng cổ phần mua lại của công ty từ 200 triệu lên 400 triệu NDT và sử dụng số tiền này để giảm vốn đăng ký. Thời gian mua lại không quá 12 tháng kể từ ngày đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua phương án mua lại cổ phần.

Yangwang U9 được ví như Lamborghini của BYD (Ảnh: Sohu).



Ngày 6/12/2023, ông Vương Truyền Phúc từng đề xuất công ty mua lại một số cổ phiếu A của công ty thông qua giao dịch đấu thầu tập trung, tổng số tiền để mua lại cổ phiếu là 200 triệu NDT.

BYD cho biết, đề xuất tăng số tiền mua lại dựa trên niềm tin của họ vào triển vọng của ngành năng lượng mới và sự phát triển trong tương lai của công ty theo mục tiêu giảm "carbon kép" của đất nước, cũng như sự công nhận giá trị của công ty và nhằm mục đích bảo vệ tốt hơn lợi ích của tất cả các cổ đông của công ty và tăng cường đầu tư, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, ổn định và nâng cao giá trị công ty.

