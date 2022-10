Công nghệ - chất xúc tác thúc đẩy quá trình số hóa của ngành truyền thông giải trí

Doanh nghiệp truyền thông giải trí xoay chuyển tương thích

Năm 2021, thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tiêu thụ các nội dung trên OTT tăng 22%, số giờ nội dung mỗi tháng có tốc độ tăng 9% (từ 8 tỉ lên 9,7 tỉ giờ) so với cùng kỳ năm 2020, và trung bình người xem hiện dành 48,6 giờ để xem các nội dung OTT mỗi tháng. Đặc biệt với các khán giả trẻ (thế hệ gen Z), đây là đối tượng dẫn đầu sự chuyển đổi và dành hơn 4 giờ mỗi ngày tiêu thụ các nội dung OTT. (Theo Báo cáo của The Trade Desk and Kantar)

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), đến hết quý 2/2022, thị trường truyền hình trả tiền có mức tăng trưởng về doanh thu xấp xỉ 9,5% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng về doanh thu đối với OTT đạt mức tăng trưởng xấp xỉ tới 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số tiềm năng, hấp dẫn này khiến các doanh nghiệp truyền thông giải trí đã nhanh nhạy chuyển hướng trọng tâm kinh doanh của mình sang các nền tảng giải trí OTT.

Là doanh nghiệp dẫn đầu ngành truyền thông giải trí tại Việt Nam, DatVietVAC tập trung mở rộng các khoản đầu tư mảng Digital Ventures với sự phát triển mạnh mẽ của những công ty như VieON, VietNETWORK, VieDIGITAL, VieZ,… Trong đó, VieON đóng vai trò flagship, dẫn dắt mảng kinh doanh số của hệ sinh thái DatVietVAC với tham vọng chinh phục thị trường OTT đầy tiềm năng.

Thụ hưởng lợi thế là thành viên của hệ sinh thái DatVietVAC, VieON nhanh chóng phát triển bùng nổ với hơn 33 triệu người dùng sau khi ra mắt vào năm 2020 cùng hơn 1 triệu người dùng hoạt động hàng ngày; thống trị Top 1 ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store (iOS) và đứng thứ hai trên CH Play (Android) trong giai đoạn hè 2021, dẫn đầu về lượng người dùng truy cập trên Samsung Smart TV cho các dòng TV năm 2021 và 2022. Đến hiện tại, ứng dụng có gần 15 triệu lượt tải xuống.

Hiện thực hóa mục tiêu chinh phục thị trường công nghệ, trong 2 năm 2021 -2022, VieON liên tiếp đạt được loạt giải thưởng như Chuyển Đổi Số Việt Nam 2022, Công Nghệ Xuất Sắc Châu Á 2021-2022, Thương Hiệu Truyền Cảm Hứng trong khuôn khổ giải thưởng Kinh Doanh Xuất Sắc Châu Á

Đặt người dùng làm trung tâm, VieON tập trung đáp ứng, phục vụ mọi đối tượng khán giả bao gồm các nội dung VOD, Kênh truyền hình và Nội dung trực tiếp (Livestreaming). Thông qua kho nội dung cao cấp và đảm bảo về mặt bản quyền, VieON mang đến người xem các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, chương trình thể thao, gameshow cùng với gần 200 kênh truyền hình trong và ngoài nước. Song song đó, VieON tập trung sản xuất những nội dung nguyên bản (VieON Orginals) chất lượng dẫn đầu thị trường.

Đầu tư công nghệ để mang đến những món ăn tinh thần “hợp ý” khán giả

Là sản phẩm hợp tác giữa DatVietVAC cùng công ty tư vấn toàn cầu BCG Digital Ventures, ứng dụng VieON tự tin mang đến trải nghiệm giải trí tốt nhất cho người dùng.

Các công nghệ về thuật toán nén cũng như giao thức đóng gói tiên tiến nhất như HEVC và CMAF giúp VieON truyền tải đến hàng triệu người dùng những nội dung hình ảnh và âm thanh chất lượng nhất, tương thích trên mọi loại thiết bị từ PC, Smartphone đến Smart TV.

“Tại VieON, chúng tôi tập trung tư duy cải tiến, không ngừng đầu tư vào hạ tầng công nghệ. Ví dụ như việc hợp tác với nhà cung cấp băng thông (CDN) Akamai để cung cấp giải pháp truyền tải nội dung khổng lồ đến hàng triệu người dùng cùng lúc. Vì vậy, ngay trong đêm chung kết và trao giải Rap việt mùa 2 (29/1/2022) phát độc quyền trên VieON có bao gồm cả hệ thống bình chọn quán quân, số lượng khán giả xem đồng thời đạt 1.2 triệu người, đường truyền vẫn mượt mà, sắc nét. Đây không phải là điều mà OTT nội địa nào cũng có thể đáp ứng được” - ông Huỳnh Long Thủy, Tổng giám đốc VieON chia sẻ.

Hay sử dụng các hệ thống nén và chuyển hóa nội dung video được thiết kế dựa trên công nghệ của NVIDIA, giúp VieON có thể xử lý và cung cấp đến khán giả hàng trăm giờ nội dung mỗi ngày.

Bên cạnh đó, ứng dụng có khả năng “hiểu” được hành vi xem nội dung và đề xuất những nội dung phù hợp đến người xem. Đây là nền tảng công nghệ tân tiến mà chỉ có những ông lớn như YouTube, Netflix mới tập trung đẩy mạnh phát triển.

Đồng thời với sự hỗ trợ của AI, những thông tin phân tích khẩu vị giải trí của người xem cũng được thể hiện rõ ràng, từ đó, giúp đội ngũ sản xuất tạo nên những nội dung phù hợp. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp VieON đưa ra các chiến lược quảng cáo-bán hàng hiệu quả hơn cách thức truyền thống, giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí quảng cáo.

Đối diện với bài toán nhức nhối của ngành sáng tạo nội dung - Bảo vệ bản quyền, VieON tự hào về khả năng bảo vệ các nội dung từ các đối tác sản xuất cung cấp trước các vấn nạn vi phạm bản quyền khi sử dụng các thuật toán mã hoá mạnh mẽ được các studio và nhà phát hành nội dung lớn trên toàn thế giới tín nhiệm như Google Widevine, Microsoft PlayReady, Apple FairPlay.