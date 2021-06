Cố vấn Y tế Tổng thống Biden, chuyên gia Fauci kêu gọi Trung Quốc công khai 9 hồ sơ bệnh án

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương (Dongfang) ngày 4/6, ông Fauci đã đưa ra yêu cầu này khi trả lời phỏng vấn báo Anh Financial Times. 9 người bệnh này bao gồm 3 nhà nghiên cứu ở Viện Virus Vũ Hán thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã được The Wall Street Journal đưa tin bị ốm phải vào bệnh viện vào tháng 11/2019 và 6 thợ mỏ bị ốm sau khi vào hang động tìm dơi năm 2012, trong đó 3 thợ mỏ đã chết.

Về tình trạng của 3 nhà nghiên cứu ở Viện Virus Vũ Hán bị ốm nói trên, ông Fauci nêu câu hỏi: "Họ có thực sự bị bệnh không? Nếu có, điều gì đã khiến họ bị bệnh?". Ông cũng đề cập đến những người thợ mỏ, nói rằng SARS-CoV-2 có thể đến từ hang dơi thông qua phát tán tự nhiên hoặc thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Tin cho biết, các nhà khoa học của Viện Virus Vũ Hán năm xưa đã đến thăm một hang dơi để thu thập các mẫu dơi. Ông Anthony Fauci nói rằng hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng coronavirus chủng mới (SARS-CoV-2) có nguồn gốc từ hang động đó và nó có thể đã lây lan tự nhiên hoặc thông qua phòng thí nghiệm.

Fauci nói rằng ông vẫn tin rằng SARS-CoV-2 ban đầu được truyền từ động vật sang người. Ngay cả khi các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bị nhiễm SARS-CoV-2, họ có thể đã bị lây nhiễm từ những người khác. Ông cũng cho rằng cần phải được tiến hành nghiên cứu sâu thêm vì lợi ích công cộng cho đến khi người ta suy ra được khả năng. Ông cũng chỉ ra rằng tổ chức của ông không nên phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh vì đã cung cấp một số kinh phí để quan sát loài dơi.

Ngoài ra, theo trang tin Đa Chiều ngày 4/6, hàng nghìn bức e-mail riêng tư của chuyên gia chống dịch người Mỹ Anthony Fauci đã tiết lộ những lo lắng và bối rối trong giai đoạn đầu của dịch bệnh COVID-19, đồng thời đề cập đến những thông tin quan trọng về phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Theo tin của cơ quan truyền thông Anh BBC ngày 3/6, Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID), là người phụ trách công tác ứng phó đối với SARS-CoV-2 của Mỹ. Ông năm nay 80 tuổi, sự nghiệp đã trải qua bảy đời tổng thống Mỹ và ông đã được thế giới bên ngoài ca ngợi lẫn chỉ trích mạnh mẽ.

The Washington Post, Buzzfeed và CNN đã thu được hơn 3.000 bức e-mail riêng tư từ Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID) Fauci thông qua Đạo luật Tự do Thông tin. Thời gian trao đổi thư từ tháng 1 đến tháng 6/2020.

Thông qua các cuộc trò chuyện của ông Fauci, chúng ta có thể tìm hiểu về giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp mới (COVID-19) ở Mỹ, bao gồm các vấn đề nhạy cảm như phòng thí nghiệm Vũ Hán và việc đeo khẩu trang.

Ông Fauci và các đồng nghiệp của ông đã sớm chú ý đến giả thuyết rằng SARS-CoV-2 có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Vào năm 2020, các chuyên gia đã bác bỏ giả thuyết gây tranh cãi này, gọi nó là "cực kỳ khó xảy ra", hiện không có bằng chứng để hỗ trợ giả thuyết này.

Tuy nhiên, gần đây, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích vì cuộc điều tra không kết luận được về nguồn gốc của SARS-CoV-2, và các thông tin mới cho thấy vài tuần trước khi báo cáo chính thức xác nhận virus, một bản báo cáo về bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại khu vực này. Giả thuyết này đã một lần nữa gây ra tranh cãi.

Vào tháng 1 năm 2020, người phụ trách viện nghiên cứu y sinh lớn nhất ở Mỹ đã gửi một e-mail cho ông Fauci, nói rằng "những đặc điểm bất thường" của loại virus này có thể cho thấy nó "đã được thiết kế ra". Về vụ việc này, Fauci nói rằng ông sẽ liên lạc lại qua điện thoại.

Vào tháng 4 năm 2020, Francis Collins, Giám đốc Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ, đã gửi cho Fauci một e-mail với chủ đề "Các thuyết âm mưu đang trở nên phổ biến". Phản hồi của Fauci về điều này đã hoàn toàn bị xóa sạch.

Vào tháng 5 năm 2021, Fauci cho biết ông "không tin" rằng virus corona chủng mới này tự nhiên xuất hiện và bày tỏ ủng hộ đối với cuộc điều tra truy xuất nguồn gốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngoài ra, theo bản tin của Financial Times ngày 4/6, ông Fauci, Cố vấn y tế chính của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ bệnh án của 9 người, cho rằng bệnh tình của họ có thể cung cấp manh mối then chốt để xác định có phải SARS-CoV-2 ban đầu có phải do rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không.

Ông Fauci cho rằng những hồ sơ bệnh án này có thể giúp giải quyết cuộc tranh luận về nguồn gốc của bệnh COVID-19. Fauci nói: "Tôi muốn xem hồ sơ bệnh án của ba người được thông báo là đã bị bệnh vào năm 2019. Họ có thực sự bị bệnh không? Nếu vậy, họ đã mắc bệnh gì?".

Chiều ngày 4/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã chủ trì một cuộc họp báo thường kỳ. Một phóng viên nêu câu hỏi: Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ Fauci, tuyên bố yêu cầu Trung Quốc công bố hồ sơ bệnh án của 9 người bị nghi là nguồn của SARS-CoV-2, xin hỏi Trung Quốc có bình luận gì. Uông Văn Bân nói, Viện Virus Vũ Hán, Viện Khoa học Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố liên quan vào ngày 23/3. Tuyên bố nêu rõ rằng trước ngày 30/12/2019, Viện chưa tiếp xúc với SARS-CoV-2. Cho đến nay, các nhân viên và nghiên cứu sinh của Viện cũng không có ai bị lây nhiễm.

Uông Văn Bân cho biết vào tháng 1 năm nay, nhóm chuyên gia chung Trung Quốc-WHO đã kiểm tra Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc, Viện Virus Vũ Hán và các tổ chức khác, đã đến thăm các phòng thí nghiệm an toàn sinh học khác nhau và tiến hành thảo luận cùng các chuyên gia đến từ các cơ sở liên quan trao đổi khoa học sâu sắc và thẳng thắn. Sau khi tham quan thực tế và tìm hiểu sâu, nhóm chuyên gia nhất trí rằng giả thuyết sự cố phòng thí nghiệm Trung Quốc gây ra virus là cực kỳ khó xảy ra.

Uông Văn Bân chỉ ra rằng ngay từ nửa cuối năm 2019, ngày càng có nhiều báo cáo về dịch bệnh và vi rút xuất hiện ở nhiều nơi. Có nhiều nghi ngờ khác nhau về căn cứ sinh học Fort Ditrick ở Mỹ và hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ mở ra trên khắp thế giới. Uông Văn Bân mong Mỹ có thể áp dụng một thái độ hợp tác và khoa học như Trung Quốc, đồng thời mời các chuyên gia của WHO đến Mỹ để thực hiện các nghiên cứu truy xuất nguồn gốc SARS-CoV-2 tại Fort Ditrick và hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học trên khắp thế giới càng sớm càng tốt.