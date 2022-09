Chứng khoán tuần qua: Cá nhân mua ròng 1.067 tỉ đồng, tự doanh và khối ngoại đua nhau xả hàng

Kết thúc tuần giao dịch từ 19/9 – 23/9, VN-Index đóng cửa ở mức 1.203,28 điểm, giảm 30,75 điểm (-2,49%) so với cuối tuần trước. HNX-Index giảm 8,44 điểm (-3,09%) xuống còn 264,44 điểm. UPCoM-Index giảm 0,87 điểm (-0,97%) xuống còn 88,59 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 12.107 tỉ đồng, giảm 6,3% so với tuần trước đó, giảm 18,9% so với trung bình 5 tuần và 14,5% so với trung bình 20 tuần trước.

Xét về mức độ ảnh hưởng, VCB, VHM, VPB, TCB và MSN là những mã cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất tuần. Trong khi đó, GAS, BVH, VNM là những cổ phiếu có tác động tích cực nhất, song mức độ đóng góp không lớn.

Nhóm ngành đáng chú ý nhất tuần qua là bảo hiểm, khi ghi nhận tỷ trọng giá trị giao dịch theo tuần tăng mạnh lên 1,2%, chỉ số ngành tăng 3,55%. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao gồm BVH, MIG, BMI, VNR, PVI.

Trong khi đó, ngành ngân hàng tiếp tục có tuần giao dịch tiêu cực khi phần lớn các cổ phiếu kết tuần trong sắc đỏ. Chỉ có 3 mã cổ phiếu giữ được sắc xanh tăng điểm là EIB (+1,76%), KLB (+1,13%) và SGB (+0,47%).

Trong tuần giao dịch từ 19/9 – 23/9, nhà đầu tư cá nhân là bên mua ròng duy nhất với giá trị 1.067 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 852 tỉ đồng, tập trung vào các mã như VND, NLG, KDH, PLX, TCB.

Ở chiều hướng ngược lại, nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là HPG, VNM, DGC, VIC, REE.

Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong tuần qua với giá trị 514 tỉ đồng. Trong đó, họ bán ròng 352,8 tỉ đồng trên HOSE, bán ròng 89,3 tỉ đồng trên HNX và bán ròng 71,9 tỉ đồng trên UPCoM.

KDH là mã cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với giá trị bán ròng đạt 166,8 tỉ đồng. Theo sau là chứng chỉ quỹ FUEVFVND (-127,3 tỉ đồng), VND (-120,5 tỉ đồng), NLG (-117,8 tỉ đồng), CII (-81,7 tỉ đồng) và BCM (-79,7 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua ròng HPG (270,2 tỉ đồng), DGC (98,6 tỉ đồng), VNM (93,3 tỉ đồng), VIC (73,8 tỉ đồng).

Trong tuần vừa qua, bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán cũng bán ròng 587 tỉ đồng trên HOSE. Những cổ phiếu được bán ròng nhiều nhất gồm MWG (87,1 tỉ đồng), VPB (75,1 tỉ đồng), VCI (74 tỉ đồng), NLG (67,9 tỉ đồng), KBC (58,2 tỉ đồng).

Trong khi đó, chứng chỉ quỹ FUEVFVND được khối tự doanh mua ròng nhiều nhất với giá trị đạt 108,5 tỉ đồng, tiếp đến là các mã cổ phiếu BCM (96,7 tỉ đồng), MSN (53,9 tỉ đồng)./.