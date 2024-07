Cháy gian hàng tầng 1 tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long

Một gian hàng ở khu vực tầng 1 tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Vào khoảng 10h30 ngày 10/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được tin tin báo cháy tại gian hàng tầng 1, Trung tâm thương mại Big C Thăng Long.

Thời điểm này, khói đen bốc lên nghi ngút, hành khách tại trung tâm thương mại hốt hoảng chạy ra ngoài.

Khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã phối hợp vào dập lửa, hướng dẫn khách hàng di chuyển ra ngoài.

Vụ cháy không gây thương vong về người.

Ít phút sau, đám cháy được Công an quận Cầu Giấy dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Cùng ngày, đại diện Trung tâm thương mại Big C Thăng Long cũng đưa ra thông báo về vụ cháy trên và cho biết, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang làm việc với đại diện trung tâm thương mại, để đảm bảo an toàn cho việc quầy hàng của khách thuê này được mở cửa hoạt động trở lại.

Khách hàng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đại diện này cũng cho hay, Big C Thăng Long thường xuyên diễn tập phòng cháy chữa cháy. Do đó, khi xảy ra sự cố, đơn vị đã xử lý vụ việc nhanh chóng, đảm bảo được sự an toàn cho khách hàng.