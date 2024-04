Cảnh báo website giả mạo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa phát đi khuyến nghị người dân cần cẩn trọng, tuyệt đối không truy cập vào đường dẫn trên để tránh bị lừa đảo. Trong trường hợp cần hỗ trợ về an toàn thông tin, người dân chỉ truy cập vào các địa chỉ chính thức của Trung tâm.

Trước đó, giữa tháng 2/2024, NCSC cũng phát đi cảnh báo về hàng loạt website giả mạo các sàn thương mại điện tử nổi tiếng, ngân hàng, được sử dụng với mục đích lừa đảo.

Theo đánh giá của NCSC, nhóm ngành tài chính - ngân hàng hiện là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công lừa đảo. Tiếp sau đó là ngành bán lẻ - thương mại và giả mạo cơ quan chức năng.

Các trang web lừa đảo hầu hết là giả mạo các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như: Tiki, Shopee, Sendo...

Để phòng chống lừa đảo trực tuyến hiệu quả, NCSC lưu ý người dùng cần nâng cao nhận thức và kiến thức về an ninh mạng bằng cách cập nhật kiến thức, tìm hiểu thông tin liên quan như hình thức lừa đảo, dấu hiệu cảnh báo, phân biệt nội dung thông tin.

Cùng với việc công khai các website giả mạo và phối hợp ngăn chặn để người dùng tránh truy cập cũng như làm theo hướng dẫn của các trang này, NCSC khuyến cáo người dùng cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cũng như cung cấp thông tin cá nhân.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center – NCSC) là cơ quan trực thuộc Cục An toàn thông tin ( Bộ Thông tin và Truyền thông), là đầu mối kỹ thuật về giám sát, hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước.