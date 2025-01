Cảnh báo thổi giá đất “ăn theo” Huế lên thành phố Trung ương

Cẩn trọng tăng giá ảo

Sau công bố thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, tin rao bán đất nơi đây "nóng" trên mạng xã hội sau thời gian dài trầm lắng. Theo khảo sát, thị trường khu vực trung tâm quận Thuận Hóa và Phú Xuân (TP Huế cũ) cơ bản ổn định, song giá đất các vùng ven khá sôi động.

Anh Nguyễn Quốc Thạnh, môi giới bất động sản tự do tại Huế nhận định thị trường vùng ven phía Đông đang trở nhộn nhịp do nơi đây có một số doanh nghiệp đến đầu tư dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf... Thành phố cũng định hướng phát triển đô thị về phía biển, đầu tư hạ tầng giao thông, trong đó có cầu vượt biển Thuận An.

"Khi có thông tin Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều môi giới đã đăng tin có nhận định về tăng giá bất động sản sau quyết định chính thức”, anh Thạnh cho hay.

Ghi nhận tại các địa phương vùng ven huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, thị trường đã có những động thái tăng giá. Cụ thể, lô đất 2.000m2 với 500m2 đất ở tại xã Vinh An, huyện Phú Vang được chính chủ rao bán giá 1,5 triệu đồng/m2.

Tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, cách nay 3 tháng giá chỉ 100 triệu đồng/lô 100m2, nhưng nay tăng gấp đôi. Hay tại xã Vinh Thanh (cạnh xã Vinh An), huyện Phú Vang giá đất được đẩy lên từ 20-30 triệu đồng/m2. Các vị trí gần sân golf có giá lên đến gần 30 triệu đồng/m2, tăng từ 40-50% so với trước. Thậm chí có khu vực cùng xã, giá chênh gấp 10-15 lần.

Thông tin rao bán bất động sản vùng ven sau thông tin Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trở nên nhộn nhịp cả về số lượng lẫn về giá. Ảnh: Nguyễn Lê.

Cũng theo mỗi giới tên Thạnh, tại xã Vinh Thanh, cách nay 3 tháng một lô đất 100 m2 có giá 200 triệu đồng, nhưng nay lên 300 triệu đồng/lô. Có những lô vị trí đẹp, chủ đất rao bán 1 tỷ đồng/lô, nay đã lên 1,2-1,3 tỷ đồng.

"Quá vô lý khi hạ tầng vẫn vậy, dân cư không khác”, anh Thạnh đánh giá trước đợt "sóng" ở địa phương.

Không chỉ xã Vinh Thanh, Vinh An, theo ghi nhận, các địa phương khác của huyện Phú Vang như thị trấn Phú Đa, Phú Hồ, Phú Lương... cũng có dấu hiệu “phá băng”, đẩy mạnh quảng cáo trên mạng xã hội. Gần với lõi đô thị trung tâm hai quận Thuận Hóa và Phú Xuân - các phường thuộc thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà giá bất động sản cũng được "thổi" so với trước.

Tuy vậy, với khu vực xa hơn như khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô của huyện Phú Lộc, sau thời gian “thấm đòn” vì chạy theo giá đất ảo, đến nay thị trường vẫn yên ắng.

Anh Quang, một nhà đầu tư bất động sản bày tỏ lo lắng trước tâm lý nâng giá hiện nay. Huế đang có đà và lợi thế, nhưng kỳ vọng vào thời gian tới chứ không phải bây giờ. Hiện nay vẫn còn trầm lắng lắm, nhiều nhà đầu tư ôm hàng vẫn chưa “về bờ” - anh đánh giá.

Còn nhiều khó khăn phía trước

Luật sư Nguyễn Phước Bửu Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng việc Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương là bước ngoặt lớn về quy mô phát triển, song thị trường bất động sản chưa sôi động.

“Tất cả phân khúc đều yên ắng, có chẳng giao dịch ở biệt thự, nhà liền kề nhưng chừng mực, thanh khoản không cao. Chung cư đầu tư không nhiều, còn bất động sản du lịch nghỉ dưỡng có chuyển động nhưng không đáng kể”, ông Hùng đánh giá.

Theo ông Hùng, đối với sản phẩm bất động sản, nhà đầu tư có thể mua để đầu cơ, đón đầu từ những sản phẩm hình thành từ tương lai, tận dụng cơ hội từ phát triển đô thị… song sẽ kèm theo rủi ro rất lớn.

"Bài học từ các dự án thổi giá ảo rồi đóng băng vẫn còn đó nên người mua cần đánh giá cụ thể về cung - cầu thật và cẩn thận các thông tin rao bán bất động sản. Cần tìm hiểu thông tin về năng lực chủ đầu tư để tránh thiệt hại. Hơn nữa, Huế bây giờ cũng mới đang là bước “chuyển mình”, nên người mua cần thận trọng, đừng để bị cuốn vào giá ảo, thổi giá”, ông Hùng khuyến cáo.

Khu dân cư đô thị Bao Vinh, phường Hương Vinh, quận Phú Xuân yên ắng hơn 5 năm qua. Ảnh Nguyễn Lê.

Ở một góc nhìn khác, ông Lê Châu Quốc Việt, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản thành phố Huế cho rằng, việc tăng giá bất động sản vùng ven là điều tất yếu, bởi ở góc độ đầu tư, đây là cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, người mua cần nhìn nhận và phân tích cụ thể để tránh tiền mất, tật mang.

“Để nói bất động sản vùng ven Huế “sốt ảo” chúng ta cần đứng trên nhiều góc độ để phân tích. Đầu tư bất động sản có khi là nhu cầu tức thời tại một thời điểm nhất định", ông Việt nêu quan điểm.

Ông Việt cho rằng việc tích giữ tài sản bằng bất động sản là nhu cầu thực tế, người mua cần nhìn vào sự chuyển động, điều kiện phát triển về hạ tầng, về dịch vụ ở vùng đất đầu tư. Việc đầu tư ở đâu, như thế nào để đảm bảo khả năng sinh lời cần nhiều yếu tố và khả năng nắm bắt cơ hội của mỗi người.