Cận cảnh dự án nghìn tỷ ở Bắc Giang do Tập đoàn Thuận An liên danh trúng thầu

Tập đoàn Thuận An có chủ tịch và tổng giám đốc vừa bị bắt là doanh nghiệp đang thực hiện dự án cầu Đồng Việt. Đây là cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, vượt sông Thương nối với tỉnh Hải Dương.

CTCP Tập đoàn Thuận An tiền thân là CTCP phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập từ năm 2004, do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch HĐTQ.

Liên danh với sự tham gia của Tập đoàn Thuận An đã trúng 2 gói thầu xây dựng, tổng giá trị lên tới con số cả nghìn tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang mời thầu/chủ đầu tư. Trong đó, đáng chú ý là gói thầu thi công xây dựng dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, hồi tháng 6/2022, ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07, thi công xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Giá trúng thầu gói thầu này là 1.132,7 tỷ đồng. Liên danh CTCP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, CTCP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 07.

Theo phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 8,59km, trong đó phần đường dẫn lên cầu hai bên dài khoảng 7,86km, công trình cầu Đồng Việt dài khoảng 731,2m. Dự án được triển khai thi công trong 3 năm (2022-2025), từ nguồn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Cầu Đồng Việt trị giá gần 1.500 tỷ nối hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đang thành hình. Dự án do Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu thi công.

Đây là cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, vượt sông Thương nối với tỉnh Hải Dương.

Theo thiết kế, cầu Đồng Việt có điểm đầu (Km0+00) giao đường huyện 5B tại Km0+754,51 thuộc địa phận xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng), đi qua quy hoạch Khu công nghiệp đô thị, dịch vụ Đức Giang và Khu công nghiệp đô thị, dịch vụ Đồng Phúc (trùng hướng tuyến đường huyện theo quy hoạch huyện Yên Dũng).

Điểm cuối (Km8+590) của cầu kết nối với đường quy hoạch thuộc địa phận xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (khớp nối với Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh do UBND tỉnh Hải Dương đầu tư).

Cầu dài hơn 730m, mặt cầu rộng 22,5m. Phần cầu chính gồm 2 nhịp dây văng, một mặt phẳng, phần cầu dẫn gồm 14 nhịp Super T.

Cầu Đồng Việt được xây dựng mới với quy mô công trình cầu vĩnh cửu bằng kết cấu bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực.

Hiện, nhiều hạng mục cơ bản của dự án đã hoàn thành.

Dự kiến, cầu Đồng Việt sẽ hợp long vào cuối tháng 8/2024 và hoàn thành, đưa vào khai thác cuối tháng 9/2024.