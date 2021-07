Cách 7.000 tỉ đồng chảy qua KCN Việt Phát

CTCP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát (Vạn Trường Phát) vừa công bố kết quả phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Lô trái phiếu này được phát hành hôm 1/6/2021, có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm.

Số tiền thu về sẽ được Vạn Trường Phát sử dụng để thanh toán tiền đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị Việt Phát tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Trước đó, một doanh nghiệp cùng nhóm là CTCP Đầu tư Tân Thành Long An (Tân Thành Long An) đã huy động 5.000 tỉ đồng qua kênh trái phiếu, mục đích nhằm đầu tư, phát triển Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Việt Phát, toạ lạc tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tân Thành Long An là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Việt Phát quy mô 1.800ha tại Long An, được khởi công từ tháng 5/2020. Dự án được quy hoạch theo mô hình mới, kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị. Trong đó, diện tích đất dành cho khu công nghiệp là hơn 1.200ha, phần dành cho khu đô thị là 625ha.

Cả hai thương vụ phát hành trái phiếu của Vạn Trường Phát và Tân Thành Long An đều được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Bên mua là công ty chứng khoán trong nước.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Vạn Trường Phát được thành lập vào tháng 6/2019, tiền thân là CTCP Star Zone, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Công ty này có vốn điều lệ ban đầu ở mức 320 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm: bà Nguyễn Kiều Lệ (55% VĐL), bà Huỳnh Bảo Vy (30% VĐL) và ông Vương Tuấn Minh (15% VĐL).

Ít ngày trước đợt phát hành trái phiếu, Vạn Trường Phát đã tăng mạnh vốn điều lệ lên mức 2.000 tỉ đồng, bà Nguyễn Kiều Lệ (SN 1988) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong khi đó, Tân Thành Long An được thành lập từ tháng 11/2005, Chủ tịch HĐQT là ông Lê Thành (SN 1974), Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Nguyễn Bảo Trung (SN 1989).

Ông Lê Thành là cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Mã CK: CC1), hiện đảm nhiệm vai trò cấp cao tại CTCP Tập đoàn Tân Mai. Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung hiện còn đứng tên tại CTCP Xây dựng Phú Tường, Công ty TNHH Đầu tư Silver Arrows, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hưng Phúc./.