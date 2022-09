Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam thu về 38 tỉ USD trong nửa đầu năm 2022

Nhà sản xuất thiết bị điện tử Samsung Electronics Co., Ltd (Hàn Quốc) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu hợp nhất đạt 62,6 tỉ USD, lợi nhuận sau thuế đạt 9 tỉ USD, lần lượt tăng 21,2% và 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu của tập đoàn này đạt 125,8 tỉ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi chi phí và thuế, Samsung Electronics báo lãi ròng 18,2 tỉ USD, tăng trưởng 33,6%.

Trong nửa đầu năm 2022, bốn nhà máy lớn của Samsung Electronics tại Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu đạt 46.662 tỉ won (khoảng 37,9 tỉ USD), chiếm 30% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Lợi nhuận sau thuế của các nhà máy này là 3.377,9 tỉ won (khoảng 2,74 tỉ USD).

Trong đó, Samsung Thái Nguyên (SEVT) đem về 20.552,8 tỉ won doanh thu và 1.934,5 tỉ won lợi nhuận, tăng trưởng lần lượt 45,7% và 74,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 21/9/2022 (1 won = 16,72 VND), các chỉ tiêu này có giá trị tương ứng đạt 343.643 tỉ đồng và 32.346 tỉ đồng.

Nhà máy Samsung Bắc Ninh (SEV) ghi nhận doanh thu đạt 11.739,6 tỉ won (196.287 tỉ đồng), báo lãi ròng 928,3 tỉ won (15.522 tỉ đồng), tăng trưởng lần lượt 24,2% và gấp 2,8 lần so với 6 tháng đầu năm 2021.

Samsung Display Việt Nam (SDV) ghi nhận doanh thu đạt 10.814,7 tỉ won (180.823 tỉ đồng), tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của nhà máy này lại giảm 44,6% so với cùng kỳ xuống còn 187,6 tỉ won (3.138 tỉ đồng).

Doanh thu của Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) đi ngang ở mức 3.586 tỉ won (59.960 tỉ đồng). Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của nhà máy này đạt 327,3 tỉ won (5.472,5 tỉ đồng), tăng 64,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam đạt 42.820,5 tỉ won (khoảng 34,7 tỉ USD), tăng 5,7% so với đầu năm và chiếm 10% tổng tài sản hợp nhất của Samsung Electronics./.