Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông dự phòng nhiễm khuẩn đường sinh sản

Chiến dịch nhằm trang bị cho phụ nữ trên cả nước những kiến thức hữu ích về cách chăm sóc sức khỏe phụ khoa, từ đó nâng cao sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống.

Tại lễ phát động, ông Trần Đăng Khoa - Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ em (SKBMTE) Bộ Y tế - thông tin: Hiện có đến 90% phụ nữ Việt Nam mắc các bệnh liên quan đến phụ khoa. Đáng nói, số ca mắc bệnh phụ khoa mỗi năm tăng 15%-27%.

Đáng lo ngại là xu hướng trẻ hóa của bệnh viêm âm đạo khi không chỉ phụ nữ đã lập gia đình mà cả các thiếu nữ chưa từng quan hệ tình dục cũng có thể mắc. Trong khi đó, tâm lý e ngại khiến nhiều phụ nữ mắc bệnh không đi khám mà chỉ tự điều trị. Chỉ khi bệnh chuyển nặng mới đến bệnh viện, khiến việc điều trị tốn kém, mất thời gian và có thể để lại hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ.

Vì thế, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch “20 triệu phụ nữ phụ khoa đúng cách – Hạnh phúc trọn vẹn” để các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu chuyên ngành phụ sản cung cấp kiến thức, thông tin chính xác cho chị em, thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, hội thảo truyền thông cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở độ tuổi từ 18 -25 tuổi và 25 - 45 tuổi tại các thành phố trên cả nước.

DS.BS. Dương Thị Hải Ngọc - chuyên gia ở Vụ SKBMTE - cho biết tình hình bệnh phụ khoa ở Việt Nam: Mỗi năm có 8.839.785 lượt khám phụ khoa và 3.674.276 lượt phải điều trị (41,5%). Nhóm phụ nữ có kiến thức, thu nhập ổn định chiếm hơn 70%.

Cũng theo DS.BS. Dương Thị Hải Ngọc, hậu quả của bệnh phụ khoa rất lớn, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, hạnh phúc gia đình và là gánh nặng kinh tế: Có thể gây gây vô sinh và ung thư cổ tử cung (nếu nhiễm virus HPV); gây viêm vùng chậu do nhiễm khuẩn đường sinh sản dưới không điều trị triệt để; gây nhiễm khuẩn đường sinh sản trên (viêm tử cung, viêm phần phụ); gây nhiễm trùng thai nghén, nhiễm trùng hậu sản: sảy thai; thai ngoài tử cung; đẻ non; giảm khả năng mang thai, có thể dẫn tới vô sinh, chửa ngoài tử cung…

Nguyên nhân có nhiều yếu tố: Do sự phát triển quá mức của các vi khuẩn và vi sinh vật có sẵn ở âm đạo; mặc đồ lót chật, vệ sinh không đúng, thiếu nước sạch, nhà ở và cũng có thể do mất cân bằng nội tiết. Ngoài ra, còn do vi khuẩn, vi sinh vật xâm nhập vào đường sinh sản qua các thủ thuật can thiệp y tế chưa đảm bảo vô trùng, quan hệ tình dục không an toàn vv…

Theo DS.BS. Dương Thị Hải Ngọc, có thể dự phòng bằng việc thay đổi thói quen sinh hoạt, vệ sinh đúng cách, cải thiện môi trường, điều kiện sống; tuân thủ quy trình vô khuẩn, quy trình chuyên môn; đến cơ sở y tế tin cậy, an toàn để khám bệnh, chữa bệnh…; quan hệ tình dục an toàn; sử dụng bao cao su vv…

