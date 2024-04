Gia đình sản phụ TND căng băng rôn trước cửa Bệnh viện Thu Cúc.

Trong quy chế sử dụng dịch vụ thai sản trọn gói từ tuần thai thứ 36 giữa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc với sản phụ T.N.D thể hiện: “Thủ thuật đỡ đẻ thường hoặc mổ đẻ: a) Theo diễn biến trước khi sinh của khách hàng, Bệnh viện sẽ quyết định việc đẻ thường hay mổ đẻ dựa trên thể trạng thực tế, nhu cầu của khách hàng”.

Sau khi nội dung quy chế trên được gia đình chia sẻ với Viettimes, nhiều bạn đọc thắc mắc việc Bệnh viện Thu Cúc đưa mổ đẻ theo nhu cầu của khách hàng vào hợp đồng sử dụng dịch vụ thai sản trọn gói có đúng luật hay không?

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế - cho biết trong Luật Khám, chữa bệnh không có quy định nào cho phép bệnh viện mổ theo nhu cầu của khách hàng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khuyến cáo nếu không vì lý do y khoa thì không được mổ lấy thai, vì dễ xảy ra nhiều tai biến cho mẹ và con. Việc sinh mổ không phải là phương pháp sinh ưu tiên, nếu không vì lý do y khoa sẽ bị coi là vi phạm y đức.

Các nước trên thế giới cũng quy định việc mổ chỉ thực hiện theo chỉ định của y khoa, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho mẹ và con.

Theo chuyên gia, việc mổ lấy thai chứa nhiều nguy cơ biến chứng hơn cho sản phụ, ảnh hưởng nặng nề cho sức khỏe của cả mẹ lẫn thai nhi. Đặc biệt, phụ nữ đã sinh mổ một lần sẽ bị ảnh hưởng đến những lần mang thai và sinh nở kế tiếp. Đó là nguyên nhân việc mổ đẻ chỉ được chỉ định khi xuất phát từ những nguyên nhân y học.

Ngoài ra, việc sinh mổ còn ảnh hưởng đến thai nhi, khi trẻ mổ đẻ thường có sức khỏe yếu hơn, có nguy cơ biến chứng do ảnh hưởng thuốc mê, bị chạm thương khi phẫu thuật. Đáng nói, tử vong chu sinh ở trẻ sinh mổ cao hơn so với trẻ sinh thường.

Trước diễn biến vụ việc được dư luận quan tâm, một số chuyên gia cho rằng Sở Y tế Hà Nội sẽ cần kết luận xem Bệnh viện Thu Cúc có vi phạm Luật Khám, chữa bệnh không.

“Quy chế sử dụng dịch vụ thai sản trọn gói” của Bệnh viện Thu Cúc ký với sản phụ.

Thông tin mới nhất mà VietTimes có được là sau 5 ngày sau khi Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Thu Cúc thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông, chiều qua, 17/4, bệnh viện đã mời bà N.T.H - người đại diện của sản phụ T.N.D - đến làm việc và thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn.

Theo kết luận này, các lần thai phụ đến khám tại Bệnh viện Thu Cúc đã được khám đầy đủ, đúng quy trình, tư vấn dặn dò kỹ càng; Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bệnh viện đã nhắn tin nhắc lịch khám cho thai phụ. Tại lần khám ngày 20/3, thai phụ đến khám, bác sỹ tư vấn và hẹn 3 ngày sau khám lại. Đến ngày 27/3 thai phụ đến khám, thì đã mất tim thai nên được chuyển Bệnh viện Phụ sản TW.

Tuy nhiên, bà N.T.H không đồng ý với việc Bệnh viện Thu Cúc cho rằng sản phụ T.N.D từng bị thai lưu và chuyển sản phụ sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương có sự đồng ý của gia đình.