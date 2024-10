Bộ xử lý Huawei dùng chip bị cấm, TSMC buộc phải ngừng giao hàng cho công ty Trung Quốc

TSMC ngừng cung cấp chip đặt hàng cho công ty Trung Quốc

Theo bản tin của Reuters ngày 26/10, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, những con chip mà công ty Sophgo đặt hàng của tập đoàn sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd) đã được tìm thấy trên bộ xử lý Ascend 910B của Huawei. Với lý do để bảo vệ an ninh quốc gia, Mỹ đã cấm bán cho Huawei những con chip loại này. Hiện vẫn chưa rõ những con chip của TSMC làm thế nào lại xuất hiện trên sản phẩm của Huawei.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đã biết về sự việc được tiết lộ trong các báo cáo liên quan. Những vụ việc này có thể vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhưng Bộ Thương mại không bình luận về việc liệu có phải họ đang tiến hành điều tra hay không.

Reuters đưa tin trong một bản tin vào đầu tuần trước, trích dẫn các nguồn tin, rằng công ty nghiên cứu công nghệ TechInsights đã phát hiện ra chip của TSMC trong quá trình tháo dỡ bộ xử lý Ascend 910B của Huawei.

Chip TSMC đặt làm cho Sophgo nhưng bị phát hiện có trong sản phẩm Huawei (Ảnh: Sophgo)



Các nguồn tin cho biết TSMC đã thông báo cho Mỹ về phát hiện này khoảng hai tuần trước sau khi biết về vụ việc. Cùng lúc đó, TSMC cũng đình chỉ giao hàng cho một khách hàng Trung Quốc đại lục, phát hiện ra rằng chip cung cấp cho khách hàng này cuối cùng lại có trong sản phẩm của Huawei.

Trong bản tin ngày 26/10, Reuters dẫn nguồn tin mới nhất cho biết, khách hàng là một công ty điện toán. Trang truyền thông công nghệ "The Information" cũng đưa tin trước đó rằng TSMC đã ngừng cung cấp chip cho Công ty Sophgo (Suanneng) của Trung Quốc.

TSMC cho biết họ đã “tích cực liên lạc” với Bộ Thương mại Mỹ về vấn đề này. TSMC cũng cho biết họ đã không còn cung cấp vật tư cho Huawei kể từ giữa tháng 9/2020 nữa.

Huawei cho biết trong một tuyên bố hôm 22/10 rằng sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với Huawei vào năm 2020, họ không sản xuất bất kỳ con chip nào thông qua TSMC.

Huawei bị chính phủ Mỹ cấm tiếp cận chip AI tiên tiến từ năm 2020.



Sophgo thuộc công ty thiết bị đào tiền mã hóa Bitmain của Trung Quốc.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Công tố Tân Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), các công tố viên đã đột kích các hoạt động của Bitmain tại Đài Loan vào năm 2021, cáo buộc hai chi nhánh của Bitmain tuyển dụng trái phép các kỹ sư bán dẫn Đài Loan và tiến hành nghiên cứu và phát triển trái phép. Tuyên bố cho biết 4 bị cáo đã nhận tội và bị phạt.

Những vụ chip bị cấm được tìm thấy trong sản phẩm Huawei

Huawei từng thừa nhận lệnh cấm của Mỹ là thảm họa đối với hãng. Đây không phải là lần đầu tiên các chip bị kiểm soát xuất khẩu được phát hiện khi tháo dỡ thiết bị của Huawei.

Vào tháng 1 năm nay, TechInsights cũng đã tháo rời chiếc laptop Qingyun L540 của Huawei và phát hiện ra rằng con chip 5 nanomet của nó thực chất là một con chip do TSMC sản xuất năm 2020.

Theo từ Bloomberg, Bộ Thương mại Mỹ hiện đã mở cuộc điều tra về vấn đề này. GuruFocus, một nền tảng dịch vụ thông tin và truyền thông tài chính tổng hợp nổi tiếng ở Mỹ đã đưa ra một báo cáo cảnh báo rằng tác động của cuộc điều tra này có thể rất đáng kể. Nếu được xác nhận là đúng, TSMC, khách hàng của họ và thậm chí cả chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu có thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng TechInsights đã thông báo cho TSMC về thông tin liên quan trước khi công bố phát hiện của mình, khiến TSMC phải thông báo cho Bộ Thương mại Mỹ vài tuần trước. Theo Financial Times, TSMC cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã chủ động liên hệ với Bộ Thương mại Mỹ về vấn đề này.

Tháng 1/2024, TechInsights đã tháo rời chiếc laptop Qingyun L540 của Huawei và phát hiện ra chip 5 nanomet của Huawei thực chất là chip do TSMC sản xuất từ 2020

 (Ảnh: Bloomberg).



TSMC nhấn mạnh rằng họ là một công ty tuân thủ pháp luật và cam kết tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm cả kiểm soát xuất khẩu. Theo yêu cầu quy định, TSMC đã ngừng cung cấp cho Huawei kể từ giữa tháng 9/2020 để tuân thủ các yêu cầu theo quy định.

Huawei cũng nói trong tuyên bố rằng kể từ khi Bộ Thương mại Mỹ thực hiện Quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài (FDPR) chống lại họ vào năm 2020, công ty không còn sản xuất chip thông qua TSMC nữa. Huawei cũng tuyên bố rằng họ chưa bao giờ tung ra chip Ascend 910B.

Người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố rằng họ đã nhận thấy các báo cáo về khả năng vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và “chúng tôi không thể bình luận về việc liệu có bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra hay không”. Cục Đảm bảo an ninh công nghiệp (Bureau of Industry and Security, BIS) trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ, nhắc lại rằng họ sẽ tiếp tục kiểm soát việc xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc.

Theo EET, Sputnik