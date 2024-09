Cựu giám đốc Samsung bị bắt vì nghi chuyển công nghệ chip cho Trung Quốc

Thông tin này được một quan chức tòa án Hàn Quốc và một luật sư của nghi phạm tiết lộ với giới truyền thông.

Ngày 5/9, Tòa án quận trung tâm Seoul ở Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giam đối với cựu giám đốc điều hành Tập đoàn Samsung Choi Jin-seog. Một quan chức tòa án cho biết lệnh bắt giam được ban hành do lo ngại rằng Choi có nguy cơ bỏ trốn. Quan chức này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Choi Jin-seok (66 tuổi), cựu giám đốc điều hành của Samsung Electronics và Hynix Semiconductor (nay là SK Hynix) đồng thời là chuyên gia về chip, đã bị bắt vì nghi ngờ làm rò rỉ công nghệ chip lõi của Samsung Electronics - công nghệ xử lý DRAM 20 nanomet dữ liệu cho Trung Quốc.

Vào ngày 5/9, Thẩm phán Kim Mi-kyung, người phụ trách lệnh giam giữ tại Tòa án quận trung tâm Seoul, đã tổ chức phiên thẩm vấn trước khi thực hiện lệnh bắt giam đối với Choi và Oh, cựu trưởng nhóm nghiên cứu của Samsung Electronics, những người bị nghi ngờ vi phạm "Luật Phòng chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ bí mật thương mại". Sau khi xem xét nội dung lệnh tạm giữ, xác định Choi Jin-seok và đồng phạm "có khả năng bỏ trốn" nên lệnh bắt giam đã được ban hành.

Hai nghi phạm bị nghi ngờ đã làm rò rỉ dữ liệu chứa hơn 600 thông tin quy trình cốt lõi như nhiệt độ và áp suất cần thiết để sản xuất chip 20 nanomet cho Công ty Công nghệ Gaozhen Thành Đô của Trung Quốc. Theo thông tin mà Đội điều tra an ninh công nghệ công nghiệp của Sở cảnh sát Seoul có được, hai nghi phạm bị nghi ngờ thu thập và rò rỉ công nghệ độc quyền của Samsung Electronics cho chip DRAM 20 nanomet.

Nhà máy sản xuất chip Pyeongtaek của Samsung Electronics (Ảnh: Chosun).



Choi Jin-seok, người tham gia sáng lập Gaozhen Thành Đô, từng là giám đốc điều hành của Samsung Electronics và là phó chủ tịch Hynix Semiconductor. Tháng 6/2023, ông ta từng bị bắt vì nghi ngờ ăn cắp bản vẽ thiết kế nhà máy sản xuất chip của Samsung Electronics và có ý định mở "nhà máy sao chép Samsung Electronics" cho chip DRAM 20 nanomet, sau đó được tại ngoại vào tháng 11/2023.

Luật sư Kim Pil-sung của Choi Jin-seok nói với Reuters rằng cáo buộc mới mà ông phải đối mặt là đánh cắp thông tin xử lý chip DRAM 20 nanomet của Samsung.

Luật sư Kim cho biết thân chủ của ông phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng các thông tin mà ông thu thập là loại công khai. Choi Jin-seok hiện vẫn chưa bị truy tố về tội danh mới.

Vụ việc này cho thấy những nỗ lực không ngừng của chính phủ Hàn Quốc nhằm trấn áp hoạt động gián điệp công nghiệp và làm chậm tốc độ tiến triển sản xuất chip của Trung Quốc.

Deutsche Welle vào tháng 6 năm ngoái đưa tin rằng Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã tuyên bố mở cuộc điều tra đối với Choi Jin-seok, nói rằng Choi đã giao bí mật thương mại bị đánh cắp từ Samsung cho Foxconn. Choi Jin-seok đã thâm nhập vào mạng lưới cung ứng của Samsung để đánh cắp thông tin tình báo rồi giao lại cho khách hàng mới để giúp xây dựng các nhà máy sản xuất chip ở Trung Quốc.

Đã có nhiều người Hàn Quốc đã bị bắt và chịu án tù vì lấy cắp công nghệ chip chuyển cho Trung Quốc (Ảnh: communicationstoday).



Không phải trường hợp đầu tiên

Ngày 15/12 năm ngoái, Tòa án quận trung tâm Seoul Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ một cựu giám đốc điều hành Samsung mang họ Kim.

Các công tố viên cáo buộc ông không chỉ chuyển thông tin liên quan đến "công nghệ lắng động" bán dẫn khi chuyển sang làm cho Changxin Storage, một nhà sản xuất bộ nhớ tích hợp của Trung Quốc có trụ sở tại Hợp Phì, An Huy, vào năm 2016. Người này còn làm rò rỉ 7 thông tin công nghệ cốt lõi khác và nhận được thù lao tài chính tương ứng.

Các công tố viên Hàn Quốc cũng tin rằng Kim còn mang theo hơn 20 nhân viên kỹ thuật của Samsung Electronics và các công ty liên quan để nhận tiền thù lao 500 triệu won (khoảng 385.000 USD) sau thuế.

Theo The Korea Economic Daily, thiệt hại gây ra do vụ rò rỉ công nghệ này có thể lên tới khoảng 2,3 nghìn tỉ won (1,8 tỉ USD), và vụ việc còn liên quan đến hàng chục người khác tại các nhà cung cấp của Samsung Electronics.

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Hàn Quốc, từ tháng 2 đến tháng 10/2023, các vụ rò rỉ công nghệ đã tăng 75% so với năm trước, mức cao nhất trong thập kỷ qua. Cơ quan Điều tra Quốc gia của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã quyết định thành lập "Sở Điều tra An ninh phản gián kinh tế" mới trực thuộc Cục Điều tra An ninh, sáp nhập Lực lượng Đặc nhiệm Điều tra An ninh Kinh tế (TF) hiện có và Cục An ninh Đối ngoại của Bộ Ngoại giao để đối phó với việc chảy máu công nghệ công nghiệp tác động đến an ninh quốc gia.

Theo Zaobao, Chosun