Bộ Công an đã cảnh báo, xử lý hàng chục triệu vụ việc liên quan đến xâm phạm cơ sở dữ liệu cá nhân

VietTimes – "Trong năm 2023, Bộ Công an đã cảnh báo, xử lý hàng chục triệu vụ việc xâm phạm cơ sở dữ liệu cá nhân” - Bộ trưởng Tô Lâm nói và cho rằng vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đặc biệt nóng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sáng 7/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội khoá XV, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - cho biết, lực lượng công an xác định và sẽ thực hiện nghiêm trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, trước tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân xảy ra rất nghiêm trọng ở Việt Nam.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Đào Chí Nghĩa (Đoàn Cần Thơ) phản ánh tình hình thông tin cá nhân bị lộ lọt, như số điện thoại, họ tên, địa chỉ, số căn cước công ng dân, số tài khoản cá nhân của người dân, đang rất phổ biến. Bên cạnh đó, người dân còn nhận các thông tin, tin nhắn lừa đảo, các đường link giả mạo, bị làm phiền vì các cuộc gọi mời chào, giới thiệu các loại dịch vụ khác nhau. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Lâm nêu giải pháp để giải quyết tình trạng này.

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân ở Việt Nam rất nghiêm trọng.

“Trong năm 2023, Bộ Công an đã phải cảnh báo, xử lý hàng chục triệu vụ việc liên quan đến xâm phạm cơ sở dữ liệu cá nhân" - Bộ Trưởng Tô Lâm thông tin và cho rằng ý thức của người dân trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay cũng chưa cao, khi sẵn sàng cung cấp các thông tin cá nhân cho người khác.

Theo người đứng đầu Bộ Công an, hiện Bộ đang chỉ đạo thực hiện một số giải pháp. Trong đó, có việc khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để trình Quốc hội cho ý kiến.

Bên cạnh đó, Bộ chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật An ninh mạng và Nghị định 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đặc biệt, xác định và thực hiện nghiêm trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được quy định trong Luật và Nghị định này.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động không cung cấp thông tin nếu không được pháp luật quy định…

Cũng chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Đỗ Huy Khánh (Đoàn Đồng Nai) cho biết cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao vai trò của ngành Công an trong việc điều tra phòng, chống tội phạm tham nhũng và đặt câu hỏi về cách thức tiếp tục điều tra các vụ án tham nhũng trong thời gian tới, để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, đồng thời, không làm oan người vô tội; và không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, một lĩnh vực.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đấu tranh phòng chống tham nhũng là công tác trọng tâm của lực lượng công an trong thời gian qua. Bộ Công an gương mẫu, đi đầu trong khâu tổ chức thực hiện trên các phương diện.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng cho hay công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực được ngành công an đẩy mạnh. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư đã đánh giá đây là điểm sáng trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho rằng, thực tế, việc điều tra, quyết định truy tố, xét xử các đối tượng tham nhũng với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền đã được thực hiện tốt, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm, thu hồi được nhiều tài sản cho nhà nước. Những kết quả trên đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng, phòng chống tiêu cực trở thành xu thế không thể đảo ngược./.