Theo Bloomberg, giới chức Trung Quốc đã yêu cầu 2 công ty tài chính lớn nhất nước rà soát sổ sách của Zhongrong, đặt ra kịch bản 'giải cứu' hệ thống ngân hàng ngầm đang lao đao bởi khủng hoảng bất động sản ở quốc gia tỉ dân.

Cụ thể, nguồn tin của Bloomberg cho biết, Citic Trust - một đơn vị trực thuộc Citic Group - và CCB Trust - công ty được hậu thuẫn bởi Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) - sẽ dẫn dắt nỗ lực ổn định hoạt động của Zhongrong.

Chưa rõ những nỗ lực này sẽ mang lại hiệu quả ra sao, nhưng Citic từng tiến hành một đợt rà soát tương tự tại Huarong Asset Management. Sau hành động này, chính phủ đã tung ra một gói giải cứu 6,6 tỉ USD cho Huarong.

Động thái mới nhất cho thấy quan ngại của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc về tác động của ngành quỹ ủy thác trị giá 2.900 tỉ USD đối với sự ổn định tài chính, đặc biệt là khi tăng trưởng suy yếu và khủng hoảng bất động sản.

Đây cũng là một dấu hiệu khác cho thấy Bắc Kinh đang dựa vào các công ty nhà nước lớn mạnh để củng cố nền kinh tế và kiểm soát rủi ro. Cổ phiếu của các ngân hàng do chính phủ điều hành đã sụt giảm trong hôm 30/8 sau khi Bloomberg đưa tin họ sẽ cắt giảm lãi suất đối với các khoản thế chấp, một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng.

Zhongrong và công ty quản lý tài sản có liên quan Zhiongzhi Enterprise Group gây chao đảo thị trường tài chính Trung Quốc hồi đầu tháng này sau khi trễ hạn thanh toán cho nhiều sản phẩm đầu tư do họ phát hành.

Trước khi những vấn đề của các công ty này được công khai, Cơ quan Quản lý Tài chính quốc gia (NAFR) đã thành lập một tổ công tác để kiểm tra rủi ro tại Zhongrong, theo Bloomberg. Nguồn tin nói rằng gần một nửa số tiền mà Zhongrong huy động được đã được chuyển cho công ty mẹ hoặc các đơn vị liên kết.

Zhongrong nằm trong số top 10 quỹ tín thác lớn nhất Trung Quốc xét về tài sản (Ảnh: Bloomberg)

Tại sao phải 'giải cứu' Zhongrong?

Ngành quỹ ủy thác Trung Quốc đã chịu thua lỗ trong nhiều năm, nhưng Zhongzhi có lẽ là thách thức lớn nhất của Bắc Kinh.

Công ty tư nhân này quản lý khối tài sản hơn 1.000 tỉ NDT (137 tỉ USD) và mối liên kết của nó với các nhà đầu tư giàu có, các nhà phát triển đang gặp khó khăn và các tổ chức tài chính khác. Do đó, việc Zhongzhi trễ hạn thanh toán đang làm dấy lên lo lắng rằng rắc rối đang bắt đầu lan rộng khắp ngành tài chính.

Ngành quỹ ủy thác của Trung Quốc đóng vai trò như hệ thống ngân hàng ngầm (shadow bankings), là nguồn tài trợ thay thế quan trọng cho những doanh nghiệp có nhu cầu vay nhưng không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng, như các nhà phát triển bất động sản và các công ty huy động vốn cho chính quyền địa phương. Các quỹ tín thác gom tiền từ khách hàng và đầu tư vào nhiều tài sản và dự án khác nhau.

Theo ước tính của Goldman Sachs, lĩnh vực này có thể phải đối mặt với khoản lỗ tương đương 38 tỉ USD.

Các sản phẩm liên quan đến bất động sản chiếm hơn 70% số vụ vỡ nợ trong những quý gần đây. Các nhà phát triển bất động sản đang chìm trong cơn bĩ cực khi những gã khổng lồ như China Evergrande Group (Evergrande) và Country Garden đang chìm trong khủng hoảng nợ.

Lĩnh vực tín thác đã từng được nhà nước giải cứu trong quá khứ. Vào năm 2020, chính phủ đã tham gia vào kế hoạch tái cơ cấu của Anxin Trust Co để tránh gây ra “rủi ro tài chính hệ thống”. Cơ quan quản lý ngân hàng cũng nắm quyền kiểm soát New Times Trust Co và New China Trust Co, cùng với 7 công ty tài chính khác có liên kết với Tomorrow Group.

Cuối năm đó, Sichuan Trust mất khả năng thanh toán với các sản phẩm mà họ phát hành, dẫn đến việc hàng trăm nhà đầu tư đã kéo tới trụ sở để đòi lại tiền. Vào thời điểm đó, các cơ quan điều hành Trung Quốc đã tiếp quản Sichuan Trust để duy trì sự ổn định về tài chính và xã hội

New China Trust đã bị tuyên bố phá sản trong năm nay sau 3 năm nỗ lực giải cứu thất bại, trở thành công ty đầu tiên trong ngành phá sản kể từ khi Luật Ủy thác được ban hành vào năm 2001.

Các công ty tín thác hiện còn nợ nhà đầu tư hàng tỉ NDT. Chỉ riêng Zhongrong đã có 270 sản phẩm với tổng trị giá 39,5 tỉ NDT trong năm nay, theo dữ liệu từ Use Trust.

Citic Trust hiện đang quản lý khối tài sản trị giá 1,5 nghìn tỉ NDT trong khi CCB Trust quản lý khoảng 1,4 nghìn tỉ NDT./.

Theo Bloomberg