Chiều 3/4, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết hệ thống hóa đơn điện tử và phiếu xuất kho đã hoạt động trở lại dựa trên hệ thống của một đơn vị cung cấp dịch vụ.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các chuyên gia an ninh mạng, hệ thống công nghệ thông tin của PVOIL đang tiếp tục khắc phục sự cố.

PVOIL cho biết dự kiến hệ thống quản lý và phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp này sẽ hoạt động bình thường trở lại vào cuối tuần này. Các ứng dụng các của công ty như PVOIL Easy, PVOIL B2B dự kiến trở lại hoạt động vào ngày 4/4.

Như VietTimes đã đưa tin, ngày 2/4 vừa qua, PVOIL đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng về việc hệ thống thông tin của công ty bị ngưng hoạt động do bị tin tặc tấn công theo hình thức cài mã độc tống tiền ransomware. Hệ thống xuất hóa đơn điện tử vì thế cũng không thể hoạt động.

Do xăng dầu là mặt hàng thiết yếu với thị trường, không thể để việc cung ứng bị gián đoạn, PVOIL đã phối hợp với Tổng Cục thuế và Cục Thuế các địa phương để triển khai các giải pháp tạm thời nhằm duy trì việc xuất hóa đơn điện tử trong thời gian khắc phục sự cố.