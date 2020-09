Bí ẩn giới chủ Xích Lô Đỏ: Cty cắt tóc, gội đầu vừa hút 738 tỷ đồng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xích lô Đỏ vừa công bố thông tin về việc phát hành thành công 738 tỷ đồng trái phiếu. Theo đó, lô trái phiếu được phát hành vào ngày 25/8/2020, có mã GA2.H2030.001, kỳ hạn 10 năm. Mức lãi suất trái phiếu cũng như danh tính trái chủ không được tiết lộ.

Bản công bố thông tin tóm tắt đến mức tối giản của Xích Lô Đỏ khiến thương vụ trái phiếu càng trở nên bí ẩn. Khá thú vị nếu biết rằng, công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là cắt tóc, làm đầu, gội đầu, với doanh thu những năm gần đây chỉ vài chục triệu đồng.

Cụ thể, năm 2018 và 2019, doanh thu của Xích Lô Đỏ lần lượt là 26,6 triệu đồng và 2,2 triệu đồng; mức lỗ tương ứng ở mức 62 triệu đồng và 28 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của Xích lô Đỏ đạt 463 triệu đồng, trong khi vốn điều lệ là 1 tỷ đồng.

Thương vụ trái phiếu, vì vậy, không khỏi khiến giới đầu tư xôn xao, rằng ai là người đứng sau Xích Lô Đỏ. Những tìm hiểu sau đây của VietTimes phần nào hé lộ về giới chủ đứng sau doanh nghiệp này.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, Xích Lô Đỏ được thành lập vào tháng 3/2013, có trụ sở chính tại Tp. HCM. Tới đầu tháng 6/2020, công ty này tăng vốn lên 20 tỷ đồng, đồng thời Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thời điểm này là bà Nguyễn Thị Ba (SN 1975).

Kể từ sau đợt tăng vốn cho đến thương vụ trái phiếu 738 tỷ đồng vừa thực hiện, Xích Lô Đỏ liên tục thay đổi vị trí người đại diện theo pháp luật, còn chủ sở hữu không được tiết lộ.

Hiện Chủ tịch công ty và người đại diện theo pháp luật của Xích lô Đỏ là bà Trương Thị Yến Ngọc. Nữ doanh nhân sinh năm 1990 hiện còn là Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Cello Land (Cello Land) và Công ty TNHH Đỗ Lập (Đỗ Lập).

Cello Land được thành lập vào tháng 8/2018, trụ sở chính tại 90 Cao Thắng, quận 3, TP. HCM. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Tính đến ngày 23/4/2020, Cello Land có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó bà Trương Thị Yến Ngọc nắm giữ 50% VĐL. Số cổ phần còn lại do ông Mai Anh Đào nắm giữ. Ông Đào hiện đang đứng tên cho loạt pháp nhân có trụ sở tại quận 1, TP. HCM như CTCP Đầu tư Phú Trí, CTCP Đầu tư 334 Phú Trí, CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư S.C.I, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Gia An, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư An Phát.

Được biết, số cổ phần của bà Ngọc tại Xích lô Đỏ từng được sở hữu bởi Đỗ Nhật Anh (SN 1990).

Ông Đỗ Nhật Anh hiện đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển đô thị Kingdom 101 (Kingdom 101).

Kingdom 101 mới được thành lập vào tháng 1/2020, trụ sở chính tại 9-11 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Công ty này có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Nhật Anh nắm giữ 90% VĐL. Số còn lại được chia đều cho 2 cổ đông là ông Phan Việt Hùng và ông Trần Nhân Hùng, mỗi người nắm giữ 5% VĐL.



Còn Đỗ Lập, công ty này mới được thành lập vào tháng 1/2020, trụ sở chính tại phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Tính đến ngày 14/1/2020, Đỗ Lập có vốn điều lệ 283,7 tỷ đồng, gồm 2 cổ đông là bà Trương Thị Yến Ngọc (nắm giữ 99,84% VĐL) và bà Nguyễn Thị Kim Phượng (nắm giữ 0,16% VĐL)./.