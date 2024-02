Bệnh nấm phổi Aspergillus: Kẻ sát nhân giấu mặt

Số liệu vừa được Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ tại Hội thảo khoa học mang tên Những thách thức trong chẩn đoán và điều trị nấm phổi, do Bệnh viện tổ chức với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời là chuyên gia y tế đầu ngành trong nước và quốc tế thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Theo TS.BS Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - mỗi năm, trên thế giới có khoảng hơn 2 triệu người tử vong do các bệnh nấm và gây ra bệnh lâu dài cho hàng trăm triệu người.

Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh nấm mạn tính đứng thứ 5 trên thế giới với khoảng 15.000 ca nấm phổi xâm lấn mỗi năm, nấm phổi mãn tính do Aspergillus có khoảng 55.000 trường hợp.

Đặc biệt, tỷ lệ tử vong do mắc nấm phổi xâm lấn rất cao dao động 30-80%, đặc biệt nếu không được điều trị 100% bệnh nhân sẽ tử vong. Nấm phổi mãn tính do Aspergillus nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sau 5 năm tỷ lệ tử vong xấp xỉ 50%.

Bên cạnh đó, có khoảng 50% người đã từng mắc bệnh lao đến khám lại tại các cơ sở chuyên khoa hô hấp đều mắc nấm phổi do Aspergillus.

Đáng báo động hơn, có đến 90% người nhiễm nấm phổi còn sót ngoài cộng đồng, nếu không được tầm soát và phát hiện sớm để điều trị kịp thời, nguy cơ bệnh nặng và tử vong rất cao.

Cũng theo các chuyên gia, nấm phổi do Aspergillus thường gây bệnh ở người suy giảm miễn dịch, có bệnh phổi hoặc COPD… Bên cạnh đó, các bệnh do nấm là một mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, tuy nhiên hiện nay căn bệnh này chưa có sự quan tâm đúng mức trong việc tiếp cận chẩn đoán và điều trị. Người mắc bệnh nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời, mỗi năm sẽ có khả năng ngăn ngừa 1,3 triệu ca tử vong do các bệnh về nhiễm nấm, đặc biệt là nấm phổi.

Nấm mốc tồn tại phổ biến ở ngoài môi trường, nhưng thường gây bệnh ở người có hệ miễn dịch suy giảm, hoặc có bệnh lý nền là bệnh phổi. Bệnh nấm phổi hay gặp nhất là do nấm Aspergillus. Aspergillosis là một bệnh nhiễm trùng gây ra bởi một loại nấm mốc rất phổ biến và có mặt ở trong nhà và ngoài môi trường.

Mặc dù mọi người thường hít phải loại nấm này từ không khí, nhưng loại nấm này chỉ ảnh hưởng đến những người người có hệ miễn dịch suy giảm nặng như bệnh nhân ung thư máu, ung thư các cơ quan khác, sau cấy ghép tạng hoặc điều trị các thuốc ức chế miễn dịch dài ngày.

Loại nấm này có thể gây bệnh ở những người đã/đang có bệnh tại phổi, chẳng hạn như những bệnh nhân đã từng mắc lao phổi, hen suyễn hay xơ nang phổi.

TS.BS Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại hội thảo (Ảnh Hải Yến)

“Nấm phổi là căn bệnh khó phát hiện ngay cả với nhân viên y tế. Trên thế giới, tử vong liên quan đến các bệnh về nấm khoảng 3,8 triệu người mỗi năm, cao hơn tử vong do lao (1,3 triệu ca), gấp 5 lần tử vong do sốt rét” - TS.BS Đinh Văn Lượng cho hay.

Riêng tại Việt Nam, nấm Aspergillus xâm lấn là 23.470 ca, nấm Aspergillus mãn tính 115.000 ca. Nhiễm nấm Aspergillus có tỷ lệ tử vong cao và là "thách thức" đối với nhiều y bác sĩ trong việc chẩn đoán đúng và phát hiện sớm.

Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc nấm Aspergillus mà nhân viên y tế có thể nghĩ tới là người bệnh COPD nhập viện nhưng không đáp ứng với điều trị kháng sinh, bệnh nhân có chẩn đoán lao phổi có hang, hay đã điều trị nhiễm khuẩn phổi tái đi tái lại, hay người mắc hen….

Còn theo TS.BS Nguyễn Bích Ngọc - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung ương - những cập nhật gần đây cho thấy, trên thế giới mỗi năm có 2 triệu ca nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn ở bệnh nhân COPD, 1 triệu ca tử vong do nấm xâm lấn Aspergillus. Chẩn đoán và điều trị nấm Aspergillus là thách thức cho các y bác sĩ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Do nấm phổi là bệnh diễn biến rất nhanh, khó chẩn đoán. Đặc biệt, có những trường hợp khi chẩn đoán ra bệnh thì bệnh nhân đã tử vong.

"Chính vì vậy, Bệnh viện Phổi Trung ương đã trình Bộ Y tế hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm Aspergillus phổi mãn tính. Nếu được phê duyệt, sẽ giúp cho các bác sĩ trong lĩnh vực truyền nhiễm và bệnh hô hấp trong việc chẩn đoán và điều trị căn bệnh khó phát hiện này”- TS.BS Nguyễn Bích Ngọc thông tin.

Để bảo vệ sức khỏe của những người có hệ miễn dịch suy giảm, người có nguy cơ cao nhiễm nấm Aspergillus, các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh không nên đến những nơi tập trung đông người, nếu bắt buộc phải đi tới những địa điểm có nguy cơ với sức khỏe, người bệnh cần đeo khẩu trang để phòng nhiễm nấm Aspergillus.