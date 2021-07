Becamex IJC báo lãi ròng 467 tỉ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch năm 2021

CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC – Mã CK: IJC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 562,3 tỉ đồng, cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, lợi nhuận sau thuế của Becamex IJC trong kỳ đạt 176,9 tỉ đồng, cao gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Becamex IJC lần lượt đạt 1.978,3 tỉ đồng và 468,9 tỉ đồng, tăng trưởng 28% và 194% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Becamex IJC đặt mục tiêu lãi sau thuế 622 tỉ đồng. Như vậy, chỉ sau 6 tháng đầu năm 2021, công ty này đã hoàn thành được 75% kế hoạch cả năm.

Ngoài ra, trên bảng cân đối, Becamex IJC còn ghi nhận khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn đến cuối quý 2/2021 đạt 596,1 tỉ đồng, giảm 19,8% so với đầu năm.

Tại ngày 30/6/2021, quy mô tổng tài sản của Becamex IJC đạt 6.850,4 tỉ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 49% quy mô tổng tài sản, đạt 3.359,6 tỉ đồng, tăng 1,2 lần so với đầu năm 2021.

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Becamex IJC đạt 729,7 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với cuối quý 1 và 2,5 lần so với đầu năm 2021. Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng đạt 588,8 tỉ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.

Bên cạnh đó, Becamex IJC còn ghi nhận gần 397 tỉ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn có liên quan đến các dự án chung cư IJC Aroma và Khu dân cư ấp 5C Lai Uyên đang tạm dừng triển khai.

Về cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay và thuê tài chính của Becamex IJC ở mức 1.284,4 tỉ đồng, tăng 36,5% so với đầu năm 2021.

Ngày 28/12/2020, Becamex IJC đã hoàn tất đợt phát hành 80 triệu cổ phần, thu về 1.001,3 tỉ đồng. Tính tới cuối quý 2/2021, công ty đã dành 771,3 tỉ đồng đầu tư dự án Sunflower và 230 tỉ đồng cho dự án IJC Aroma.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng dần đều từ 622 tỉ đồng lên mức 795 tỉ đồng, tập trung phát triển quỹ đất xoay quanh các khu công nghiệp của Becamex, VSIP, cũng như các đơn vị khác nhằm cung cấp trọn gói các dịch vụ bất động sản, thương mại, dịch vụ./.