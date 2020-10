BB Group: "Người anh em" bí ẩn của Bitexco

Đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc tại pháp nhân lõi của tập đoàn Bitexco – Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco) – nhưng ông Vũ Quang Bảo (SN 1970) lại đang xây dựng cho mình một con đường riêng, tách biệt hoàn toàn khỏi “hệ sinh thái” Bitexco của người cha Vũ Quang Huy và anh trai Vũ Quang Hội (SN 1963).

Trước hết phải kể đến thương vụ đấu giá thành công và sở hữu đến 94,61% vốn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng của ông Vũ Quang Bảo vào năm 2018. Đồng thời, ông Bảo cũng lên nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là việc ông Bảo góp vốn và thành lập CTCP BB Group (BB Group) vào tháng 4/2017. Công ty này có vốn điều lệ 500 tỉ đồng, trong đó ông Bảo nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 65% vốn. Phần còn lại được nắm giữ bởi ông Nguyễn Tự Huy và bà Vũ Thị Thu Hằng với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 20% và 15% vốn.

Giống như Bitexco, BB Group cũng có mối quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, trong khi Bitexco tập trung vào thủy điện, thì BB Group lại đầu tư mạnh vào mảng năng lượng tái tạo, thông qua pháp nhân là CTCP BB Power Holdings (BB Power Holdings).

Như VietTimes từng đề cập, đầu tháng 10/2020, BB Group đã nhận chuyển nhượng thành công và nắm giữ cổ phần chi phối tại CTCP Đầu tư và Phát triển Phong điện Gia Lai, qua đó bắt tay với Hưng Hải Group để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải (Gia Lai).

Cùng thời điểm này, BB Power Holdings cũng hoàn tất thương vụ mua lại cổ phần chi phối tại bộ đô dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1 và Mỹ Sơn 2 (Ninh Thuận) từ của Hoàng Sơn Group.

Không dừng lại ở đó, cách đây ít tháng, một thành viên khác của BB Group là Công ty TNHH MTV Sunrise Power Đăk PSI đã hoàn tất thương vụ mua lại cổ phần chi phối tại CTCP Năng lượng Thiên Niên Kỷ (Thiên Niên Kỷ) – chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 5.2 (Bình Thuận). Dự án này có công suất lắp đặt 48 MW, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 8/2018.

Ngày 12/10 vừa qua, Thiên Niên Kỷ đã huy động thành công 250 tỉ đồng trái phiếu với kỳ hạn 6 năm. Trước đó, tháng 6/2020, doanh nghiệp này cũng đã ký hợp đồng xây dựng và mua sắm thiết bị với CTCP Hawee Cơ điện và CTCP Tập đoàn Toji.

Ngoài các thương vụ kể trên, BB Group còn thâu tóm thành công dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 (Quảng Trị) thông qua chủ đầu tư là CTCP Năng lượng Gio Thành.

Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, BB Group đã M&A thành công ít nhất 5 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất gần 300 MW. Chiến lược đầu tư của ông Vũ Quang Bảo được kỳ vọng sẽ nhanh chóng mở rộng quy mô và tầm vóc của BB Group.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, kể từ khi thành lập đến nay, quy mô của BB Group và BB Power Holdings đều tăng trưởng rất nhanh. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của BB Group đạt 1.560 tỉ đồng, tăng gần 18% so với thời điểm đầu năm; trong khi tổng tài sản của BB Power Holdings cũng tăng 2,7 lần lên gần 4.269 tỉ đồng.

Còn Bitexco, bất động sản vẫn là lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn này, với hàng loạt dự án mang tính biểu tượng trải dài từ Bắc vào Nam như toà nhà Bitexco Financial Tower (TP. HCM) hay khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội.

Ngoài ra, Bitexco cũng đang triển khai nhiều dự án khác như: Khu đô thị The Manor Central Park có quy mô 89 ha tại Hà Nội; Khu đô thị The Manor Lào Cai có quy mô 14,3 ha; Khu đô thị Tứ giác Nguyễn Cư Trinh có quy mô 50 ha tại TP. HCM; The Spirit of Saigon có quy mô 8.600 m2 tại TP. HCM, Kawara Mỹ An Onsen Resort có quy mô 3,5ha tại Huế; Khu đô thị Đông Bắc Sapa có tổng diện tích 160,3 ha.

Trong đó, The Spirit of Saigon toạ lạc tại khu tứ giác Bến Thành gồm 4 mặt tiền là Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm và Calmette thuộc trung tâm quận 1, TP. HCM.

Theo thống kê của VietTimes, kể từ tháng 6/2020 đến nay, thông qua công ty thành viên là Công ty TNHH Saigon Glory, Bitexco đã hút về 10.000 tỉ đồng qua kênh trái phiếu trái phiếu để đổ vào “siêu dự án” này.

Trong 4 năm trở lại đây, các chỉ số tài chính của tập đoàn này đều cho thấy sự tăng trưởng mạnh. Năm 2019, doanh thu thuần của Bitexco đạt 1.099 tỉ đồng, tăng gần 2 lần so với năm trước; lãi thuần ở mức 216 tỉ đồng, trong khi năm 2018 lỗ 344 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Bitexco đạt 43.436 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 6.481 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 89% và 1,2% so với thời điểm đầu năm./.