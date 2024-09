Bắt được 2 con cá sấu nặng hơn 100 kg sổng chuồng ở Yên Bái

Chiều 10/9, trao đổi với VietTimes, bà Đặng Thị Mai, quyền Chủ tịch UBND phường Nam Cường, TP Yên Bái, cho biết lực lượng chức năng đã bắt được 2 con cá sấu (mỗi con nặng hơn 100 kg) của nhà dân bị sổng chuồng vào sáng nay.

Theo bà Mai, sau khi nhận được tin trình báo từ ông A.T. (người địa phương) về việc có 2 con cá sấu nghi sổng chuồng, chính quyền địa phương đã báo cáo UBND TP Yên Bái và cảnh báo cho người dân.

"Lực lượng quân đội đi thuyền máy cứu hộ và tuần tra đã phát hiện vị trí 2 con cá sấu bị sổng chuồng và dùng biện pháp để bắt giữ chúng lại", bà Mai nói.

Hiện 2 con cá sấu đang được lực lượng quân đội tạm nhốt vào nơi an toàn, không nguy hiểm đến người dân.

Trước đó, tối 9/9, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh về việc có 2 con cá sấu của một hộ dân phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái bị sổng chuồng do mưa lũ.

Bài đăng đã thu hút bình luận từ người dùng Facebook. Đa số mọi người đều lo lắng khi hai con cá sấu bị sổng ra ngoài có thể tấn công gây nguy hiểm cho người dân.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông T. A. (ở khu Đầm Sấu) nuôi 2 con cá sấu, mỗi con nặng hơn 100 kg. Sau khi nơi đây xảy ra ngập lụt, ông T.A. nghi 2 con cá sấu nghi sổng chuồng nên báo cơ quan chức năng.

Do chịu ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 3, từ đêm 7/9 đến ngày 9/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to và dông. Chính quyền cũng đã sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, cấp 3.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 13h ngày 10/9, Yên Bái có 28 người do sạt lở đất (trong đó 22 người tử vong, 6 người mất tích). Trong đó, 13 người ở Lục Yên, 14 người ở TP Yên Bái và 1 người ở Văn Chấn.