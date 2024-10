Bão Trà Mi áp sát Đà Nẵng, khách sạn "điều" xe container đến chắn trước cửa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 7; Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Bà Nà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 13.

Khu vực từ Quảng Bình - Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 nên từ sáng sớm nay (27/10) đến hết ngày 28/10 tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa từ 150 đến trên 450 mm. Cần đề phòng nguy cơ mưa lớn cục bộ (trên 100 mm/3h).