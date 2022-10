Bảng xếp hạng mới nhất TOP15 công ty bán dẫn toàn cầu: không có công ty Trung Quốc

Theo Quỹ Thống kê Thương mại Chất bán dẫn Thế giới (World Semiconductor Trade Statistics, WSTS), thị trường chất bán dẫn toàn cầu trong quý 2 năm 2022 đã giảm 0,8% so với quý 1. Trước đó quý 1 năm 2022 đã bị giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của 15 nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu trong quý 2 năm 2022 cũng phù hợp với kết quả thị trường chung, bị giảm 1% so với quý 1.

Kết quả doanh thu của các công ty rất khác nhau. Các nhà cung cấp bộ nhớ SK Hynix và Micron Technology dẫn đầu với mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 13,6% và 11,0% trong quý II/2022. Doanh thu của AMD tăng 11,3%, chủ yếu nhờ thương vụ mua lại Xilinx. Hoạt động kinh doanh kém nhất là Công ty Nvidia, giảm 19% do hoạt động kinh doanh trò chơi sụt giảm;hãng Intel bị giảm 16,5% do thị trường PC kém.

Triển vọng quý 3 năm 2022 cũng rất khác nhau. Sự tăng trưởng mạnh nhất đến từ các công ty chủ yếu cung cấp IC analog và thiết bị đầu nối. Công ty STMicroelectronics được dự báo tăng trưởng cao nhất, với mức doanh thu cho quý III năm 2022 tăng 10,5% so với quý 2 năm 2022. STMicroelectronics cho biết nhu cầu tổng thể rất mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp. Infineon Technologies, NXP Semiconductors và Analog Devices cũng đề cập đến mức tăng trưởng doanh thu dự kiến ​​cho quý 3 năm 2022 trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp. Doanh thu của Công ty ADI lần đầu tiên vượt qua 3 tỷ USD trong quý II năm 2022 (chủ yếu do mua lại Maxim Integrated Products vào năm ngoái) để lọt vào danh sách TOP15 lần này.

Sự yếu kém của thị trường PC và điện thoại thông minh là yếu tố chính khiến MediaTek và Texas Instruments bị sụt giảm doanh thu dự kiến ​​trong quý III năm 2022. Nvidia cho biết hoạt động kinh doanh trò chơi của họ tiếp tục yếu kém, dự báo sẽ giảm 12%. Doanh thu giảm mạnh nhất trong quý III năm 2022 sẽ là các công ty sản xuất bộ nhớ. Cổ phiếu của Micron Technology giảm 21%. Samsung không đưa ra chỉ dẫn cụ thể về doanh thu, nhưng Tiến sĩ Kye Hyun-kyung, người đứng đầu bộ phận kinh doanh chất bán dẫn của Samsung, cho biết nửa cuối năm 2022 "có vẻ rất tồi tệ".

Trước khi Huawei bị xử phạt, HiSilicon của Trung Quốc đã có thể sánh ngang với MediaTek, nhưng sau khi bị xử phạt, các công ty bán dẫn ở Trung Quốc đại lục đã không thể lọt vào danh sách TOP15 một lần nữa. Mặc dù doanh thu bán hàng của SMIC trong quý II / 2022 đạt 1,903 tỷ USD, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định so với mức doanh thu 2,8 tỷ USD của công ty bán dẫn xếp cuối cùng Top 15 là Kioxia.

Theo Công ty phân tích nổi tiếng Gartner, tăng trưởng doanh số thị trường bán dẫn toàn cầu năm 2022 dự kiến ​​sẽ chậm lại và giảm 2,5% trong năm tới do ảnh hưởng bởi doanh số bán điện thoại di động và máy tính cá nhân suy giảm.

Theo Reuters, Gartner chỉ ra rằng, lạm phát gia tăng và giá thành năng lượng và nhiên liệu đều tăng đang gây áp lực lên thu nhập khả dụng của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến chi tiêu cho các thiết bị điện tử như PC và điện thoại thông minh. Gartner dự kiến ​​doanh thu bán dẫn trên toàn thế giới sẽ tăng trưởng 7,4% đạt 639,2 tỷ USD trong cả năm 2022, giảm đi so với tốc độ tăng trưởng trước đó là 13,6% và tốc độ tăng trưởng năm trước là 26,3%. Ngoài ra, Gartner cho biết doanh thu bán dẫn toàn cầu sẽ giảm xuống còn 623,1 tỷ USD vào năm tới.

Ông Richard Gordon, Phó chủ tịch của Gartner, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn: “Tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều, nó có thể chạm đáy vào năm 2023 tới và sau đó bắt đầu phục hồi vào năm 2024”.