Các đạo diễn giàu có nhất thế giới được Celebrity Net Worth xếp hạng (Ảnh: SCMP)

Mặc dù chúng ta thường bị cuốn hút bởi những diễn viên hào nhoáng trong các bộ phim và show truyền hình yêu thích, nhưng đừng quên những bộ óc siêu việt đằng sau máy quay – đạo diễn.

Họ là những người chịu trách nhiệm cho những hình ảnh mà chúng ta xem trên màn ảnh – đưa ra những lựa chọn tuyển diễn viên hoàn hảo và định hướng tầm nhìn cho sản phẩm.

Trong số những đạo diễn đã tạo dựng được danh tiếng của mình trên cả lĩnh vực viết kịch bản và đạo diễn theo phong cách biểu tượng của riêng họ, phải kể đến Christopher Nolan, đạo diễn của “Inception” và “Interstellar”, cùng tác phẩm “Oppenheimer” sắp được ra mắt trong tháng 7 này; và James Cameron, “nhạc trưởng” của “Kẻ hủy diệt” và “Titanic”, người đã tung ra “Avatar 2” năm ngoái, hơn một thập kỷ sau khi phần đầu tiên ra rạp.

Vậy, một câu hỏi được đặt ra: ai là đạo diễn giàu nhất trong số đó? Sau đây là 12 đạo diễn giàu nhất được Celebrity Net Worth xếp hạng.

12. Christopher Nolan – 250 triệu USD

Nhà làm phim 52 tuổi mang quốc tịch Anh-Mỹ được coi là một thiên tài đằng sau những bộ phim đáng chú ý nhất trong thập kỷ qua, bao gồm “Memento” (2001), “The Dark Knight”(2008), “Interstellar” (2014), “Dunkirk” (2017) và “Tenet” (2020).

Bộ phim mới nhất của ông, “Oppenheimer”, đã tạo nên cơn sốt từ trước khi được công chiếu trong tháng 7, kể một câu chuyện có thực về J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy thủ vai), nhà vật lý học lý thuyết đã phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới.

11. J.J. Abrams – 300 triệu USD

J.J. Abrams, 57 tuổi, nổi tiếng với dòng phim khoa học viễn tưởng. Các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông bao gồm cả phim chiếu rạp và seri phim truyền hình, như “Felicity” (1999), “Alias” (2001-2005), “Mission: Impossible III” (2006), “Star Trek” (2009) và “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2009).

10. Ivan Reitman – 300 triệu USD

Một trong những cái tên ít được biết đến trong danh sách này, là đạo diễn vĩ đại Ivan Reitman, người đã để lại dấu ấn bằng bộ phim “Ghostbusters” (1984) và phần tiếp theo năm 1989, các bộ phim hài như “My Super Ex-Girlfriend” (2006) và “No String Attached” (2011). Nhà làm phim quốc tịch Séc-Canada có tài sản 300 triệu USD vào thời điểm ông qua đời ở tuổi 75 (năm 2022).

9. Ridley Scott – 400 triệu USD

Đạo diễn người Anh trở nên nổi tiếng với bộ phim “Alien” năm 1979 và kể từ đó đã tạo nên một loạt các tác phẩm kinh điển như “Blade Runner” (1982), “Thelma & Louise” (1991), “G.I Jane” (1997), “Gladiator” (2000) và “Hannibal” (2001). Gần đây hơn, các tác phẩm như “The Martian” (2015) và “House of Gucci” (2021) đã góp phần tạo nên khối tài sản 400 triệu USD của ông.

8. Francis Ford Coppola – 400 triệu USD

Vào những năm 1970, Coppola đã đạo diễn bộ phim “Godfather” và “Apocalypse Now”. Ông tiếp tục kiếm được nhiều tiền những năm sau đó với các bộ phim “Bram Stoker’s Dracula” (1992) và “Twixt” (2011). Con gái của đạo diễn 84 tuổi, Sofia, cũng là một nhà làm phim đứng sau “Lost in Translation” và “Marie Antoinette”.

7. Mel Gibson – 425 triệu USD

Mel Gibson rõ ràng là kiếm bộn tiền nhờ nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, ông cũng là một đạo diễn, và nhà làm phim 67 tuổi này đã chứng minh được tài năng của mình thông qua các bộ phim “Braveheart” (1995), mà ông cũng là ngôi sao chính, “The Passion of the Christ” (2004) và “Hackshaw Ridge” (2016).

6. Michael Bay – 450 triệu USD

Được biết đến với những bộ phim kinh phí lớn, nhịp độ nhanh, Michael Bay xếp thứ 6 trong danh sách này – phần lớn trong số đó là nhờ vai trò chỉ đạo 5 bộ phim trong loạt phim “Transformers”. Tuy nhiên, người đàn ông 58 tuổi này cũng thực hiện nhiều bộ phim hoành tráng trước đó, như “Bad Boys” (1995), “The Rock” (1996), “Armageddon” (1998) và “Pearl Harbor” (2001).

5. Tyler Perry – 800 triệu USD

Với gần 1 tỉ USD trong ngân hàng, Tyler Perry xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách. Mặc dù không phải tất cả đều nhờ làm phim ảnh, nhưng vị đạo diễn 53 tuổi – là bạn thân của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, và Oprah Winsfrey – đã mang đến cho khán giả những bộ phim hài hước như “Meet the Browns” (2009-2010), “Ruthless” (2020-2023)...

4. James Cameron – 800 triệu USD

Sau khi thực hiện nhiều phần của dòng phim “Kẻ Huỷ diệt”, “Titanic” (1997) và “Avatar” (2009), Cameron đã có một khoảng thời gian rảnh rỗi khá dài, chờ đợi khoảng 13 năm để công nghệ đuổi kịp tầm nhìn của ông về phiên bản “Avatar” ra mắt hồi năm ngoái – “Avatar: The Way of Water”. Nhà làm phim 68 tuổi người Canada hiện còn 2 dự án phim khác.

3. Peter Jackson – 1,5 tỉ USD

Tỉ phú đầu tiên trong danh sách này không ai khác ngoài Peter Jackson, đạo diễn người New Zealand đã đảm nhiệm việc đưa tiểu thuyết “The Lord of the Rings” lên màn ảnh lớn.

Nhà làm phim 61 tuổi nên cảm ơn bộ ba phim “The Lord of the Rings” và “Hobbit” đã giúp ông có một vị trí trong CLB thu nhập 10 con số - chúng mang lại tổng cộng 6 tỉ USD trên toàn thế giới, theo Forbes. Ông cũng bán một phần cửa hiệu chuyên bán hiệu ứng phim Weta cho Unity Software với giá 1,6 tỉ USD dưới dạng tiền mặt và cổ phiếu trong năm 2021.

2. Steven Spielberg – 8 tỉ USD

Một cái tên quen thuộc khác đã kiếm được hàng tỉ USD trong những năm qua là Steven Spielberg. Celebrity Net Worth ước tính ông có tài sản 8 tỉ USD trong tài khoản của mình.

Được mệnh danh là “ông hoàng giải trí”, khả năng kỹ xảo thiên tài của người đàn ông 76 tuổi này là không phải bàn cãi, khi mang đến những viên ngọc điện ảnh khó quên như “Jaws” (1975), “E.T.” (1982), “Công viên kỷ Jura” (1993), “Schindler’s List” (1993), “Catch Me If You Can” (2002) và tất nhiên là 4 bộ mang “Indiana Jones”.

1. George Lucas – 10 tỉ USD

George Lucas, 79 tuổi, có khối tài sản lên tới 10 tỉ USD, theo Celebrity Net Worth. Và ông chỉ mới đạo diễn có 6 bộ phim trong cuộc đời mình.

Tuy nhiên, bộ phim thứ 3 của ông lại là “Star Wars” (1977) và ông vẫn nắm giữ bản quyền sáng tạo và nhượng quyền béo bở đối với dòng phim này. Năm 2012, Lucas kiếm thêm được một khoản lớn khi bán công ty sản xuất Lucasfilm của mình cho Disney với giá 4,1 tỉ USD dưới dạng tiền mặt và cổ phiếu, theo Forbes./.

Theo SCMP