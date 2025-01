Ông Trump sẽ ký các sắc lệnh hành pháp về vấn đề nhập cư, chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh

Một trong số những hành động đầu tiên của Tổng thống Donald Trump là ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng ứng dụng biên giới có tên CBP One cho phép người di cư nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ và khởi động quá trình chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, dự kiến ​​sẽ gây ra một cuộc chiến pháp lý.

Các hành động hành pháp này được thực thi theo lời cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và đánh dấu sự trở lại của những ý tưởng chính sách đã không thành hiện thực trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Các trợ lý của ông Trump đã ám chỉ rằng trong vài ngày tới sẽ có thêm một loạt các động thái mới về vấn đề nhập cư nhằm vào những kẻ tội phạm, không loại trừ khả năng những người khác cũng có thể bị bắt giữ.

Việc ngừng ứng dụng CBP One trong hôm đầu tuần đã đóng lại một con đường quan trọng đối với những người muốn đặt chân vào lãnh thổ Mỹ. Các quan chức Bộ An ninh Nội địa nói rằng ứng dụng này là giúp giảm thiểu tình trạng vượt biên của người di cư bằng cách cung cấp một cách có trật tự để nộp đơn vào Mỹ. Nhưng do cơ chế này hiện đã không còn và các hạn chế về tị nạn được áp dụng, biên giới thực sự đã đóng cửa đối với những người xin tị nạn.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, hơn 936.500 người đã sử dụng thành công ứng dụng này để lên lịch hẹn đến các cảng nhập cảnh kể từ tháng 1/2023. Cơ quan này cho biết việc lên hẹn hiện tại đã bị hủy.

Ông Trump cho biết trong bài phát biểu nhậm chức của mình rằng ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía nam của Mỹ và rằng "mọi hành vi nhập cảnh bất hợp pháp sẽ ngay lập tức bị ngăn chặn". Tuyên bố đó sẽ kích hoạt việc triển khai thêm các nguồn lực của Lầu Năm Góc và cả lực lượng vũ trang để hoàn thành bức tường biên giới.

"Chúng tôi sẽ có quân đội ở biên giới phía nam, nhưng có những bộ phận khác của chính phủ Mỹ sẽ hoạt động trên khắp cả nước", một quan chức Nhà Trắng mới cho biết.

Ông Trump cho biết ông sẽ liệt các băng đảng tội phạm vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Ông Trump cũng xác nhận ông đang khởi động quá trình khôi phục chính sách biên giới đặc trưng của mình được gọi là "Ở lại Mexico" (Remain in Mexico), yêu cầu người di cư phải ở lại Mexico trong khi họ trải qua thủ tục nhập cư tại Mỹ. Chính sách này đòi hỏi sự tham gia của phía Mexico.

Theo một nguồn tin thân cận với kế hoạch này, các sắc lệnh hành pháp của ông Trump về vấn đề nhập cư đã được viết ra một cách cẩn thận và có chủ đích để cố gắng chống lại những thách thức pháp lý có thể xảy ra.

Đây là bài học rút ra từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi nhiều sắc lệnh hành pháp về nhập cư, một số trong đó được viết vội vàng, đã bị thách thức tại tòa án. Các đồng minh của ông Trump lập luận rằng những cuộc chiến pháp lý đó đã làm cản trở chương trình nghị sự về nhập cư của ông Trump.

Khi nhóm của ông Trump soạn thảo một loạt các sắc lệnh hành pháp về nhập cư, họ đã cố gắng giải quyết những vấn đề trên.

"Lần này họ đã sẵn sàng", nguồn tin cho biết.

Các nhóm pháp lý về nhập cư đã cân nhắc riêng về cách họ sẽ tiếp cận các vụ kiện dưới thời chính quyền Trump, nhận thức sâu sắc rằng chính quyền Trump lần này đã chuẩn bị tốt hơn và tránh những phản ứng bộc phát.