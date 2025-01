Mất nguồn cung của Nga khiến chi phí năng lượng ở EU "cao ngất trời"

Giám đốc Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết giá năng lượng đã tăng vọt trên toàn Liên minh châu Âu (EU) do nguồn cung giá rẻ từ Nga bị gián đoạn.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ hôm 21/1, bà von der Leyen cho biết trước năm 2022, EU đã nhận 45% khí đốt và 50% than từ Nga, trong khi Moscow là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất của khối. “Số năng lượng này có vẻ rẻ tiền nhưng nó khiến chúng tôi dễ bị đe dọa”, bà nói.

Bà von der Leyen tiếp tục khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “cắt nguồn cung cấp khí đốt cho chúng tôi” sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

“Nhập khẩu khí đốt của chúng tôi từ Nga đã giảm khoảng 75%. Và bây giờ chúng tôi chỉ nhập khẩu từ Nga 3% lượng dầu và không hề có than”, bà nói.

Von der Leyen tiếp tục thừa nhận rằng việc mất nguồn cung từ Nga đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng. “Tự do đã phải trả giá. Các hộ gia đình và doanh nghiệp chứng kiến ​​chi phí năng lượng tăng cao và hóa đơn của nhiều người vẫn chưa giảm”.

EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga, nhắm vào ngành công nghiệp của nước này cũng như các lĩnh vực năng lượng và tài chính. Vào năm 2022, Nga đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt sang Đức thông qua đường ống Nord Stream 1, với lý do bảo trì định kỳ và các vấn đề trong việc cung cấp thiết bị do phương Tây sản xuất do các lệnh trừng phạt.

Vào tháng 9/2022, đường ống đôi Nord Stream chạy dưới Biển Baltic đã bị phá hoại. Mặc dù không ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng Moscow đã tuyên bố rằng Mỹ và Anh đứng đằng sau vụ tấn công. Cả London và Washington đều phủ nhận mọi sự liên quan.

Trong bài phát biểu tại Davos, bà von der Leyen lập luận rằng EU có thể thay thế thêm nguồn cung từ Nga bằng năng lượng tái tạo và hạt nhân. Người đứng đầu Ủy ban Châu Âu cho biết: “Chúng tôi sẽ phải đầu tư vào các công nghệ năng lượng sạch thế hệ tiếp theo, như phản ứng nhiệt hạch, địa nhiệt nâng cao và pin thể rắn”.

Hungary và Slovakia ngày càng tăng những lời kêu gọi Brussels xem xét lại chính sách trừng phạt của mình và tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Vào ngày 1/1, Ukraine đã ngừng việc vận chuyển khí đốt của Nga sang các nước EU thông qua các đường ống từ thời Liên Xô, sau khi Kiev quyết định không gia hạn thỏa thuận với tập đoàn khí đốt quốc doanh Nga Gazprom. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đe dọa đình chỉ viện trợ nhân đạo và cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine trừ khi Kiev tiếp tục trung chuyển vận chuyển khí đốt Nga.