9 cổ đông nắm hơn 33% vốn MSB, hiện diện nhóm thuộc ROX Group

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank, HoSE: MSB) vừa cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ. Theo đó, 9 cổ đông tổ chức đang nắm giữ 875,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 33,69% vốn điều lệ ngân hàng.

So với lần công bố gần nhất, danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn lần này không còn ông Nilesh Ratilal Banglorewala và Công ty Cổ phần Đầu tư Tiến An. Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu cùng với số lượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu cũng có những thay đổi so với lần cập nhật trước.

Cụ thể, Công ty Cổ phần ROX Key Holdings - tổ chức liên quan ông Trần Xuân Quảng, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) MSB, sở hữu 63,2 triệu cổ phiếu, tương đương 2,43% vốn. Người có liên quan đơn vị này sở hữu 0,98% vốn ngân hàng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ROX Cons sở hữu 48,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1,87% vốn. Còn Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê Tài sản TNL sở hữu 28,1 triệu cổ phiếu, tương đương 1,08% vốn; ghi nhận 33,1 triệu cổ phiếu sở hữu từ người có liên quan cổ đông, nắm 1,66% vốn MSB.

Cả 3 cổ đông trên đều thuộc ROX Group, đơn vị do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường làm Chủ tịch HĐQT. Bà Hường là vợ ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch MSB. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024, ông Tuấn sở hữu 16,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,84% vốn MSB; còn vợ ông không giữ cổ phiếu nào.

Ngoài nhóm công ty thuộc ROX Group, danh sách nắm trên 1% vốn MSB ghi nhận Công ty TNHH Khu nghỉ Dưỡng Bãi Dài với 4,96%, Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội với 4,97%, Công ty Cổ phần Đầu tư Riconhomes với 4,98% và Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng KCN Hà Nội - Đài Tư với 4,98%.

Bên cạnh đó, danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn của nhà băng tư nhân này còn có quỹ ngoại Buenavista Holdings Limited, với 2,37%. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) cũng nắm hơn 6% vốn MSB và đang trong lộ trình thoái vốn khỏi nhà băng này.

Về tình hình kinh doanh, MSB hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý III. 6 tháng đầu năm 2024, ngân hàng thu được gần 3.690 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 4% so với cùng kỳ, thực hiện được 54% mục tiêu lợi nhuận năm nay.

Tổng tài sản Ngân hàng tính đến cuối quý 2 đạt 295,537 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.

Tổng nợ xấu tính đến 30/06/2024 ghi nhận 5.132 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo Thông tư 11 được kiểm soát ở mức 2,13%.