40 triệu cổ phiếu ACB vừa được giao dịch thỏa thuận: Ai bán, ai mua?

Giữa phiên sáng hôm nay (9/10), gần 40 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã CK: ACB) được thỏa thuận giao dịch ở mức giá 24.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 959 tỷ đồng. Đây là giao dịch nội khối của nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đó, 2 quỹ đầu tư nước ngoài là Asia Reach Investments Limited và First Burns Investments Limited đăng ký bán lần lượt 13,7 triệu cổ phiếu và 32,9 triệu cổ phiếu ACB. Thời gian giao dịch từ ngày 9/10 – 6/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu thực hiện thành công, Asia Reach Investments Limited sẽ giảm sở hữu tại ACB từ 3,15% xuống 2,51% vốn, tương đương 54,3 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của First Burns Investments Limited tại ACB sẽ giảm từ 4% xuống còn 2,48% vốn, tương đương 53,5 triệu cổ phiếu.

Được biết, Asia Reach Investments Limited và First Burns Investments Limited đều có liên quan đến thành viên HĐQT của ACB, ông Dominic Scriven OBE – Chủ tịch Dragon Capital.

Theo báo cáo thường niên 2019, Asia Reach Investments Limited, First Burns Investments Limited và Dragon Financial Holdings Limited đang sở hữu tổng cộng hơn 14% vốn ACB. Sau khi 2 quỹ trên thực hiện xong giao dịch, khối lượng nắm giữ của cả nhóm này sẽ giảm xuống 11,9% vốn ACB.

Trên thị trường, cổ phiếu ACB đang được giao dịch quanh mức 23.700 đồng/cp, tăng 2,2% trong phiên ngày 9/10. Theo quỹ VEIL thuộc Dragon Capital, tỷ lệ premium khi giao dịch thỏa thuận cổ phiếu ACB ngoài sàn giữa các nhà đầu tư ngoại cao hơn 10% so với thị giá trên sàn, đứng thứ ba trên thị trường chỉ sau MWG (45%) và FPT (20%).

Hiện nay, ACB đang trong quá trình chuyển sàn từ HNX sang HoSE. Tổng giám đốc Đỗ Minh Toàn cho biết, lộ trình chuyển sàn có 2 bước, trong đó bước đầu tiên là chia cổ tức và bước thứ hai là chuyển sàn. ACB dự kiến sẽ chia cổ tức trong tháng 9 và sẽ chuyển sàn trong tháng 11, 12. Kế hoạch này là mong muốn chủ quan của ban lãnh đạo và ban điều hành, kỳ vọng có thể hoàn thành trong năm 2020.

HĐQT ACB đã thông qua triển khai phương án chuyển đăng ký niêm yết và thực hiện từ Quý 3/2020 đến khi hoàn tất thủ tục.

Sau khi chuyển sang HoSE, cổ phiếu ACB có thể lọt vào các rổ chỉ số như VN30 (tỷ trọng 4%), VNDiamond (10%), VNFIN Select (12%), VNFIN Lead (12%). Các quỹ mô phỏng chỉ số sẽ cho phép khối ngoại gián tiếp đầu tư vào ngân hàng này.

Tính đến hết tháng 6/2020, ACB có 9.328 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng tài sản ở mức 396.760 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 283.755 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Nợ xấu là 1.917 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nâng từ 0,53% lên 0,67%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, ACB lãi thuần trước trích lập hơn 4.351 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí dự phòng tăng 4,5 lần lên 532 tỷ đồng, kéo lãi trước thuế xuống còn 3.819 tỷ đồng, tăng 5%, đạt 50% kế hoạch năm. Lãi sau thuế tăng 5,5% lên 3.058 tỷ đồng./.