Một doanh nghiệp "hút" 7.000 tỷ đồng từ trái phiếu, lãi suất chỉ 3%

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp An Thịnh (gọi tắt là Công ty An Thịnh) vừa huy động thành công 7.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu với lãi suất kết hợp 3%/năm, kỳ hạn lên tới 7 năm.

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 23/12, Công ty An Thịnh phát hành thành công lô trái phiếu mã ATHCB2431001 có tổng giá trị 7.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn lên tới 84 tháng, đáo hạn vào ngày 23/12/2031 với mức lãi suất kết hợp 3%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là tổ chức đăng ký lưu ký.

Tìm hiểu của VietTimes cho thấy Công ty An Thịnh được thành lập ngày 7/4/2014 do bà Phạm Thy Anh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Trước đây, công ty có vốn điều lệ 1.560 tỷ đồng, do các cổ đông Nguyễn Minh Hồng nắm 35,17%, Nguyễn Thanh Hà nắm 34,78% và Hoàng Quốc Thuỷ năm 30,04%.

Tới giữa năm 2017, công ty bất ngờ giảm vốn điều lệ xuống còn 20 tỷ đồng và giảm tiếp còn 6 tỷ đồng vào tháng 6/2018.

Ít lâu sau, ông Hoàng Quốc Thuỷ thay thế vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của bà Phạm Thy Anh, đây cũng là lúc công ty tăng vốn lên 1.375 tỷ đồng. Lúc này, tỷ lệ vốn góp của các cổ đông có sự thay đổi, gồm: Nguyễn Thanh Hà nắm 35%, Hoàng Quốc Thuỷ nắm 30% và Nguyễn Minh Hồng nắm 35%.

Thời điểm cuối năm 2020, Công ty An Thịnh lại giảm vốn điều lệ xuống còn 206 tỷ đồng, ông Thuỷ thoái vốn thay vào đó là cổ đông Võ Văn Thái.

Sau nhiều lần tăng giảm vốn, tính tại ngày 12/12/2024, Công ty An Thịnh do bà Nguyễn Thị Lê Phan làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Vốn điều lệ cũng tăng lên 2.906 tỷ đồng, các cổ đông nói trên đều đã thoái vốn, thay vào đó là bà Phùng Thu Hiền nắm 95%, Nguyễn Huy Lâm nắm 3% và bà Phan nắm 2%.

Một ngày sau khi Công ty An Thịnh phát hành, một đơn vị có mối liên hệ với họ là Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Kinh doanh Minh An (gọi tắt là Công ty Minh An) cũng huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu.

Lô trái phiếu do Công ty Minh An phát hành có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào 24/06/2026. Lãi suất cố định 10.5%/năm, cũng là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. TCBS cũng là tổ chức đăng ký, lưu ký.

Đáng chú ý, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Minh An là ông Hoàng Quốc Thuỷ (người từng góp vốn và giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty An Thịnh, đã nêu ở trên). Đơn vị này được thành lập vào tháng 6/2023 với vốn điều lệ 3.800 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm: Phạm Quang Định (49%), Ngạc Văn Lượng (5%) và Hoàng Quốc Thuỷ (46%).